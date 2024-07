Für die, die den Wunsch nach einem emotionslosen Wahlkampf hegen, gibt es schlechte Nachrichten: Wahlentscheidungen können gar nicht ohne Gefühle fallen. APA/FLORIAN WIESER

Viele blicken im Superwahljahr 2024 mit einem mulmigen Gefühl auf die kommende Nationalratswahl: Die so wie in fast allen westlichen Demokratien auch in Österreich aufgeheizte Stimmungslage wird dem Land wohl einen emotional geführten Wahlkampf bescheren.

Verständlich, dass sich daher viele eine von Vernunft geprägte Vorwahlzeit wünschen. Einen Wahlkampf mit möglichst wenigen Emotionen.

Für die, die den Wunsch nach einem rein rationalen Verhandeln unserer Zukunft hegen, gibt es jedoch leider schlechte Nachrichten: Wahlentscheidungen können gar nicht ohne Emotionen fallen.

Das liegt zunächst daran, dass Menschen grundsätzlich in jeder Lebenslage Emotionen brauchen, um Entscheidungen fällen zu können. Wir können gar nicht anders – Menschen, die aufgrund einer neurologischen Störung den Kontakt zu ihren Emotionen verloren haben, sind völlig entscheidungsunfähig, hat der US-Neurowissenschafter Antonio Damasio (Descartes' Irrtum) nachgewiesen.

Wahlentscheidungen trotz Prognoseproblems

Neben der prinzipiellen Unmöglichkeit reiner Vernunftentscheidungen bieten uns Wahlentscheidungen ein in seiner Komplexität beinahe unlösbares Prognoseproblem: Wir müssten wissen, welche Herausforderungen in der kommenden Legislaturperiode auf unser Land zukommen und welche Partei darauf die besten Antworten hat. Aber wer von uns hat bei der Nationalratswahl im Jahr 2019 eine Partei deswegen gewählt, weil er oder sie ihr zugetraut hätte, Österreich durch eine globale Pandemie und eine kriegsbedingte Teuerungswelle zu führen?

Das heißt, selbst wenn jemand seine Wahlentscheidung in einem Excel-Sheet genau ausrechnen möchte, bleibt – vor allem in turbulenten Zeiten wie diesen – das Problem der "Unknown Unknowns": Beim Blick in die Zukunft gibt es wohl eine Reihe heute noch unbekannter Variablen.

Wie durchschlagen Wählerinnen und Wähler diesen gordischen Knoten einer unsicheren und unüberschaubaren Zukunft? Sie nutzen die Werkzeuge in ihrem "System 1", wie der heuer verstorbene große Denker Daniel Kahneman unseren Denk-Autopiloten im Gehirn genannt hat. Automatisierte, mit Emotionen verknüpfte und meist unbewusst (und daher praktischerweise auch schnell) ablaufende Heuristiken verhindern, dass wir angesichts komplexer Entscheidungen erstarren.

Denk-Autopilot und Neurorecycling

Emotionale Entscheidungen sind meistens besser, als gar nichts zu tun, deswegen sind sie im menschlichen Hirn ziemlich tonangebend. Im Lauf der Evolution für ganz andere Zwecke entstandene Emotionen helfen uns dabei, in unserer komplexen Gegenwart einzuschätzen, ob das Programm einer Partei mit unserem Wertesystem vereinbar ist. So hat sich in den Gehirnen unserer Vorfahren vor zig Millionen Jahren die Emotion Ekel entwickelt, damit wir nichts an uns heranlassen, was unseren Körper schädigt. Heute verwenden wir den Ekel zusätzlich, um uns naserümpfend von Parteien fernzuhalten, bei denen wir vermuten, dass sie die Gesellschaft schädigen könnten. Gewissermaßen Neurorecycling auf einer höheren Ebene.

Grundsätzlich müssen wir also anerkennen, dass die Emotionen wichtige Werkzeuge eines aktiven Zoon politikon sind – schon allein weil wir ein Zoon (Lebewesen) sind. Wer sich mit dieser Anerkennung schwertut, dem sei der Pixar-Klassiker Alles steht Kopf – oder auch die aktuell laufende Fortsetzung – empfohlen.

Die Botschaft des klugen Pixar-Films ist jedoch eine doppelte: Alle Emotionen haben erstens ihre Berechtigung, doch müssen sie zweitens auch gut zusammenarbeiten und im Endeffekt ausbalanciert agieren. Und ob diese emotionale Balance in den kommenden Monaten die politische Arena prägen wird, ist wohl noch ziemlich offen.

Das liegt einerseits an dem politischen Äquivalent zur Angst: Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren so viele Menschen besorgt um die eigene Zukunft und noch mehr um die ihrer Kinder.

Übertönt wird die Angst vom Ärger. Den empfinden Menschen, wenn sie sich ungerecht behandelt und eingeengt fühlen – "er schaut darauf, dass alles fair ist", heißt es über den roten Ärger-Hitzkopf in Alles steht Kopf. Grundsätzlich ist es also schlüssig, dass wir den Ärger brauchen, um zu spüren, ob das politische System unseren Ansprüchen an Fairness gerecht wird.

Nun nimmt aber hierzulande seit rund zwei Jahren der Ärger wesentlich mehr Raum als früher ein. Die vielzitierten "Wutbürger" waren bis zur Explosion der Energiepreise und der Inflation noch klar in der Minderheit: Selbst bei heiß debattierten Themen wie Zuwanderung nannten maximal ein Fünftel der Befragten den Ärger als dominante Emotion. Beim Thema Teuerung steht jetzt alles kopf: Phasenweise empfanden die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher bei diesem Thema in erster Linie Ärger.

Zorn trifft auf Rechtspopulismus

Dass die politische Wut im Wahljahr angesichts langsam sinkender Inflation verpufft, bleibt zu bezweifeln. Zum weitverbreiteten Zorn auf die Verhältnisse wird neben der rechtspopulistischen Anti-System-Erzählung wohl heuer noch jede Partei auf ihre Weise beitragen.

Wenn Ärger den Blick einengt, nutzt das den Rechten. Christian Fischer

Für uns als Demokratie geht es nun nicht darum, den Ärger zu tabuisieren: Er wird immer Teil einer politischen Entscheidungsfindung bleiben, da können wir als politische Lebewesen nicht anders. Am Ärger werden Menschen immer erkennen können, dass sie in einer Gemeinschaft etwas ändern wollen.

Aber wir müssen auch Mechanismen entwickeln und ausbauen, die den überschießenden Zorn auch wieder einfangen können. Ärger kann den Blick auf die Wirklichkeit massiv einengen und bisweilen völlig verzerren. Und wenn undemokratische und menschenrechtswidrige Früchte des Zorns die wichtigste Ware am politischen Markt werden, dann beginnen Emotionen unser politisches Leben zu vergiften, statt es lebendig zu halten. (Christoph Hofinger, 16.7.2024)