Ein Anschlag auf Rheinmetall-Chef Armin Papperger wurde vereitelt. APA/dpa/Bernd von Jutrczenka

Armin Theodor Papperger galt lange Zeit als diskreter Manager. Über viele Jahre hat der von ihm geführte deutsche Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall AG seine Geschäfte ohne großes Aufsehen gemacht.

Doch mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 stand Rheinmetall plötzlich im Scheinwerferlicht. Der Konzern mit Sitz in Düsseldorf ist einer der größten Lieferanten für Panzertechnik und Artilleriegeschoße für die Ukraine – und gehört dadurch zu den Kriegsgewinnern. Ablesen lässt sich das am Aktienkurs, der nach dem russischen Überfall auf die Ukraine von 80 Euro auf 200 Euro sprang; aktuell notiert die Aktie bei über 500 Euro.

Im Licht der Öffentlichkeit

Mit diesem Engagement ist auch Papperger ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Zuerst, weil er sich lautstark und nicht ganz uneigennützig für eine Aufrüstung der Ukraine einsetzte. Und jetzt, da von CNN über Pläne eines Anschlags durch russische Agenten auf ihn und andere europäische Rüstungsmanager berichtet wurde.

Der Rüstungsmanager habe weder Angst, noch lasse er sich einschüchtern, hieß es aus Konzernkreisen als erste Reaktion auf die von den Geheimdiensten vereitelten Pläne. Der 61-jährige Vater von zwei erwachsenen Töchtern sagte nur, dass die deutsche Regierung "ein hohes Maß an Sicherheit" um seine Person aufgebaut habe.

Das ganze Berufsleben im Konzern

Papperger kennt die Rüstungsbranche gut und Rheinmetall noch besser. Er hat sein ganzes Berufsleben im Konzern verbracht. Gestartet hat der diplomierte Ingenieur 1990 nach seinem Studium im Qualitätsmanagement der damaligen Rheinmetall GmbH als Leiter der Gruppe Werkstoffprüfung. Über viele Funktionen auf verschiedenen Ebenen arbeitete er sich hoch, bis er 2013 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt wurde. Sein Vertrag läuft bis Ende 2026.

Der Ukrainekrieg habe die Sicherheitslage in Deutschland und Europa verändert, sagt Papperger. Früher habe die Politik Rheinmetall nicht auf dem Radar gehabt, heute fänden fast täglich Gespräche statt, gibt der Manager, der seit 2014 auch Präsident des Bundesverbands der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist, einen Einblick in die neuen Zeiten. Von seinem Engagement für die Verteidigung der Ukraine lässt er nicht ab. Im Juni erst hat Rheinmetall eine Reparaturwerkstatt für Schützenpanzer in der Westukraine eröffnet. Geplant ist auch ein Werk für die Produktion der Schützenpanzer Lynx. (Bettina Pfluger, 12.7.2024)