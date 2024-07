Im demokratischen Patei-Establishment regiert die Wut, ebenso in Teilen der amerikanischen Presselandschaft. Viele Parteigranden wollen sich von der Clique rund um US-Präsident Joe Biden hinters Licht geführt fühlen. Viel zu lange, so ist Medienberichten zu entnehmen, hätte diese versichert, dass alles in Ordnung sei; dass der Zustand des Präsidenten gut sei und er seine Termine mit Blick aufs Detail und großer geistiger Präsenz wahrnehmen könne – in der Regierung und auch im Wahlkampf. Nun aber sehe man: Der Kaiser ist nackt, der Präsident 81. Nun fordern viele eine schnelle Reaktion.

Die allgegenwärtige Überraschung ist in vielen Fällen unglaubhaft, in manchen auch böswillig. Letzteres, weil nun vieles als Beleg für den angeblichen geistigen Verfall herhalten muss, das dafür nicht taugt. Dass der frühere Stotterer Biden Worte und Namen verwechselt, ist keine altersbedingte Erscheinung. Der Hang dazu verfolgt ihn seine ganze politische Karriere. Als er sich 2008 als Vizepräsident Barack Obamas vorstellte, nannte er diesen unter großem Getöse "Barack America". Wer Bidens Pressekonferenz in der Nacht über Tiktok-Clips mit seinen Patzern hinaus verfolgt hat, wird erkannt haben, dass Biden durchaus noch immer in der Lage ist, schwierige internationale Fragen bis ins Detail zu erörtern.

Schelte statt Einsicht

Die Überraschung ist zugleich aber auch unglaubhaft. Dies deshalb, weil die altersbedingten Probleme in Bidens öffentlicher Wirkung schon lange offensichtlich sind und weil schon seit Jahren klar ist, dass sie den Wählerinnen und Wählern Sorge bereiten. Seine wacklige Physis, der unsichere Gang, der oft offenstehende Mund, die dünne Stimme, sein Hang dazu, die falschen Worte zu finden: Nichts davon ist erst seit der TV-Debatte gegen Trump zu sehen. Schon im Wahlkampf 2020 musste sich Biden von Trump als "Sleepy Joe" verunglimpfen lassen. Das Alter des Gegners spielt seit Jahr und Tag in vielen Trump-Werbespots eine Hauptrolle.

Joe Bidens Versprecher sind nicht neu – nun aber bestätigten sie ein ohne schon durchdringendes Motiv: Der Präsident ist zu alt für die Wiederwahl. AP/Jacquelyn Martin

Wer nicht zu magischem Denken neigt, wer Umfragen unter den Wählerinnen und Wählern gelesen hat, der musste schon im Herbst wissen, dass im Wahlkampf jedes Wort und jeder Schritt des Präsidenten auf Senilität hin untersucht werden würde – nach einem unmöglichen Maßstab, dem niemand, auch jünger und gesünder, gerecht werden kann. Biden selbst hätte das ebenfalls klar sein müssen. Doch als der Abgeordnete Dean Phillips im Herbst 2023 mit genau diesem Argument sein Antreten in der Vorwahl gegen Biden ankündigte, wurde er nicht ernstgenommen, sondern weithin für seine Illoyalität verdammt.

Die Rechnung präsentiert

Dass nun in Hast und Panik nach Möglichkeiten zum späten Kandidatentausch gesucht wird, ist auch eine Folge der Feigheit in weiten Teilen der Partei. Niemand aus dem Kreis der populären Gouverneurinnen und Senatoren bei den Demokraten traute sich zu sagen, was mit offenen Augen längst für alle zu sehen war. Niemand wollte eine Kandidatur 2028 gefährden. Nun bekommt die Partei die Rechnung präsentiert.

Viele Abgeordnete sind in Sorge um ihre Wiederwahl, weil wegen Bidens Antritt als Spitzenkandidat das demokratische Wahlvolk insgesamt von den Urnen fernbleiben könnte. Abseits von eher unwahrscheinlich scheinenden Hollywood-Plots, in denen sich eine Retterin oder ein Retter in der Not durch pures Charisma über die Regeln der Partei hinwegsetzt, bleibt – Bidens Einsicht vorausgesetzt – nur eine Kandidatur von Vizepräsidentin Kamala Harris. Ob sie die Partei und womöglich die US-Demokratie nun noch vor Trump retten kann? Wer weiß. (Manuel Escher, 12.7.2024)