Urlaub mit Kindern ist schön – und oft ein bisserl anstrengend. Eltern aus der STANDARD-Redaktion berichten, wie die Tage am Strand oder See stressfrei verlaufen

Sand ist immer ein guter Beschäftigungstipp - vor allem für kleine Kinder! Getty Images

Die Vorfreude auf den gemeinsamen Familienurlaub ist XXL. Doch Kinder eincremen, Badetasche packen, die Kleinen am Wasser beaufsichtigen, Essen besorgen, Streit schlichten, Langeweile abfedern, Sandburgen bauen – das alles ist auch ein bisserl anstrengend. Viele Eltern bräuchten dann Urlaub vom Urlaub. Geht das auch anders?

"Ich rate den Erwachsenen, sich schon vor der Abreise zu überlegen, was für sie Urlaub bedeutet", sagt Familienberaterin Sandra Teml-Wall. "Welche Bedürfnisse haben die einzelnen Familienmitglieder, und wie könnte man ihnen im Urlaub Raum geben?"

Sich nur nach den Wünschen der Kinder zu richten kann schnell zu Frust oder Konflikt führen. Oft sei der Urlaub zudem mit hohen Erwartungen aufgeladen. Mit Ideen, wie es sein sollte, damit es perfekt und insbesondere erholsam wird. Wenn die Umstände anders sind als vorgestellt, sollten die Erwachsenen in der Lage sein, mit Enttäuschungen umzugehen und sich neu auszurichten: "Möchten Sie für zwei Stunden allein zum Strand? Sagen Sie es ihrem Partner, anstatt grantig zu werden", rät Teml-Wall. "Überlegen Sie vor Ort, wie man eine passende Lösung für alle finden kann. Dann klappt das auch mit der Erholung." (Nadja Kupsa, 13.7.2024)

Oma kommt mit

Anna Giulia Fink, zwei Kinder (3 und 5):

"Wir fahren im Sommer ein bis zwei Wochen mit den Großeltern nach Italien. Weil wir das Glück haben, dass sie mitkommen können und wollen. Und ja, klar geht es darum, Hilfe zu haben. Es ist ein ungemeiner Vorteil, wenn sie die Kinder hüten, während man all die Utensilien einpackt, Einkäufe erledigt oder Abendessen vorbereitet. Großeltern ermöglichen auch den Luxus, ein paar Seiten in einem Buch lesen oder einen Aperolspritzer in Ruhe zu Ende trinken zu können. Aber es ist nicht nur das. Ich schätze es noch mehr, Zeit mit den Eltern zu verbringen, seitdem ich Mutter bin. Worauf man aber achten sollte: dass man auch Abstände schafft. Und die Beziehung zu den eigenen Eltern und jenen des Partners austariert hat. Die kann sich mit Kindern durchaus verändern, über Grenzen hat man besser zuvor gesprochen.“

Zwei Familien

Alexander Amon, ein Kind (4):

"Wir fahren gerne mit anderen Familien in den Urlaub. Die Planung ist nicht immer einfach, aber spätestens am Strand oder beim Pool weiß man, warum man das macht. Die Kinder spielen den ganzen Tag miteinander, die Eltern wechseln sich mit der Aufsicht und Kinderanimation ab. Damit gehen sich für jeden kleine Pausen aus. Man steht Wutanfälle, Gerangel um Plastikdinos und Schlafverweigerungskämpfe gemeinsam durch. Und am Ende des Tages sitzen wir Eltern gemütlich mit einem Glas Wein und zwei Babyphones auf der Terrasse und plaudern.“

Pool vor der Tür

Nadja Kupsa, zwei Kinder (3 und 6):

"Letztes Jahr haben wir ein Last-Minute-Schnäppchen gefunden: einen Bungalow mit einem privaten Pool in Kroatien. Das war ein Gamechanger. Ein Elternteil war mit den Kindern schon um sieben Uhr morgens im Wasser, während der andere in Ruhe Frühstück richtet. Oder: Während der Kleine im Zimmer Mittagsschlaf macht, übt der Große Tauchen, und wir liegen mit Kaffee im Liegestuhl und chillen. Keine Wege, keine Badetasche packen, kein Zurückgehen, weil was vergessen. Kein Gegreine: "Wann gehen wir endlich zum Pool, Mamaaaa?"

Es gibt Strategien wie Sand am Meer, die Eltern den Urlaub etwas erholsamer machen können. Welche haben Sie? Getty Images

Aufgeteilter Urlaub

Bernadette Redl, ein Kind (3):

"Organisation ist alles, und deshalb haben wir sogar im Urlaub eine Art Stundenplan: Vormittags ist Familienzeit, da unternehmen wir zu dritt etwas. An den Nachmittagen betreuen wir abwechselnd das Kind, während der andere frei hat. So kommen auch wir Eltern zu etwas Erholung und können mal eine Wanderung für Erwachsene machen - also mehr (Höhen-)Meter und ohne Kind am Rücken, das auf den Berg getragen werden will. Diese Solozeit ist mit das Beste am Urlaub, und beim gemeinsamen Abendessen danach gibt es immer was zu erzählen.“

Kind "ausborgen"

Fritz Neumann, zwei Kinder (10 und 14):

"Zu zwei Kindern ein drittes dazu, das kann viel erleichtern - jedenfalls in einer oder zwei Wochen Urlaub. Hat das Pubertier (14) seinen Freund J. an der Seite, läuft plötzlich alles viel ruhiger ab. Da wird nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit mit dem kleinen Bruder gestritten. Da wird nicht mehr alles überhört, was die Eltern sagen. Ab und zu ist sogar ein "Bitte" oder "Danke" zu hören - so Freund J. es vorgesagt hat. Fünf gemeinsame Minuten am Tisch beim Abendessen sind nicht völlig ausgeschlossen. (Gemeinsames Frühstück? Guter Witz!) J. ist stets ein gern gesehener Gast, wir borgen ihn uns immer wieder aus. Vice versa verhält es sich übrigens genauso, auch unser Pubertier beruhigt "auswärts" die Lage. Wir wundern uns genauso wie die Mama von J., die sagt: "Den J., der Ruhe reinbringt, würde ich gern mal kennenlernen."