Jacob ist ein alter Löwe. Mit zehn Jahren ist er am oberen Ende der üblichen Lebenserwartung freilebender Löwen und hat harte Jahre im Queen-Elizabeth-Nationalpark in Uganda hinter sich, die ihn auch ein Bein kosteten. Trotzdem wagte er sich mit seinem Bruder Tibu eines Nachts auf die Reise durch einen Fluss voller Krokodile und stellte dabei einen neuen Rekord auf, wie nun ein Film- und Forschungsteam im Fachjournal Ecology and Evolution berichtet. Deren Ziel war es vermutlich, Weibchen zu finden.

Während Hauskatzen berühmt dafür sind, das Baden um fast jeden Preis zu vermeiden, haben Großkatzen meist weniger Berührungsängste mit Wasser. Löwen gehören aber zu jenen, die nur dann schwimmen, wenn es nötig ist. Bisherige Aufzeichnungen zeigten nur kurze Schwimmausflüge: Sie kommen dabei normalerweise nur wenige Meter weit, selten ist die Rede von bis zu 100 Metern. Umso erstaunlicher ist es, dass die Löwenbrüder im Kazinga-Kanal mindestens einen Kilometer weit schwammen.

Erfolgloser Kampf

Den nächtlichen Ausflug hat der Videomacher Luke Ochse per Wärmebildkamera und Drohne dokumentiert. Die Raubkatzen brauchten mehrere Versuche, bevor sie den Wasserlauf durchquerten, und legten den Fachleuten zufolge geschätzt bis zu 1,5 Kilometer schwimmend zurück. Bis Februar 2024 durchschwammen die Großkatzen innerhalb eines Jahres sogar mindestens sechsmal den Kanal.

Es gibt auch eine Vermutung, weshalb sie so erpicht darauf waren, den Kanal zu durchqueren. Laut dem Erstautor Alexander Braczkowski von der Griffith University im australischen Brisbane und der Nelson Mandela University in der südafrikanischen Stadt George ist es "wahrscheinlich, dass die Brüder auf der Suche nach Weibchen waren". Die vorangegangenen Stunden hätten die Löwen damit verbracht, gegen andere Männchen um eine Löwin zu kämpfen, seien aber erfolglos gewesen. Womöglich wollten sie ihr Glück wortwörtlich am anderen Ufer versuchen.

Ein Kanal voller Krokodile

Dass Löwen das Schwimmen meiden, hängt mit ihren Feinden zusammen. Krokodile und die oft aggressiven Nilpferde können für die Raubkatzen dabei gefährliche Feinde darstellen und haben schon manch einen Schwimmgang von Löwen mit deren Tod beendet. Der Kazinga-Kanal gehört Braczkowski zufolge zu den Gewässern mit der "höchsten Dichte von Krokodilen in Afrika". Das Video lässt vermuten, dass die Löwen auch einen ihrer Versuche, den Wasserlauf zu durchqueren, abbrachen und sich trennten, weil sie einem solchen Feind begegneten.

Schmerzhafte Begegnungen mit anderen Lebewesen haben dem dreibeinigen Jacob bereits mehrfach zugesetzt. Einmal wurde er von einem Büffel angegriffen, andere Male waren Menschen schuld: Wilderer vergifteten ihn und legten Fallen aus, eine davon sorgte dafür, dass er ein Bein verlor. Menschen könnten auch ein Einflussfaktor dafür gewesen sein, dass die Löwen zum Schwimmgang ansetzten: Es gibt eine Brücke über den Kanal, die aber in der Nähe eines Dorfes liegt, das die Brüder vielleicht meiden wollten.

Nicht mehr von Löwinnen dominiert

Das Zusammenleben auf relativ engem Raum macht Löwen zur Bedrohung für Menschen und umgekehrt, was die Raubtierspezies stark gefährdet. "Das Schwimmverhalten deutet auf einen weltweiten Trend hin: Die Tiere gehen größere Risiken ein, um Partner, Nahrung und ein neues Zuhause zu finden", schreiben die Studienautoren und -autorinnen in einem Beitrag auf The Conversation. So wurde im US-amerikanischen Los Angeles ein Puma beobachtet, wie er eine zehnspurige Autobahn überquerte, und eine Herde asiatischer Elefanten legte in Südchina beinahe 500 Kilometer durch eine landwirtschaftlich geprägte Region zurück, um bessere Nahrungsquellen zu finden.

Im Queen-Elizabeth-Nationalpark in Uganda, der Heimat von Jacob, Tibu und nur rund 40 anderen Löwen, ist es besonders schwierig, Partnerinnen zu finden. Das Geschlechterverhältnis zeigt: Es gibt etwa doppelt so viele Männchen wie Weibchen. "Eine gesunde Löwenpopulation würde hingegen von Weibchen dominiert werden", schreiben die Fachleute.

Löwinnen werden teilweise absichtlich entnommen, um die Großkatzenpopulation zu verkleinern: der Preis für ihr mutiges Verhalten, auf der Suche nach Beute öfter in menschliche Siedlungen zu kommen und Haustiere zu reißen, weshalb sie häufiger getötet werden. Zuletzt wurden außerdem mehrere Weibchen vergiftet und starben beim Kontakt mit Elektrozäunen.

"Jede Strategie zum Schutz der Löwen muss die Menschen, die eng mit ihnen zusammenleben, berücksichtigen", schreiben die Expertinnen und Experten. Gleichzeitig ist klar, dass die Spezies in vielen Ländern stark gefährdet ist, manche Populationen sind vom Aussterben bedroht. Korridore zwischen Lebensräumen müssen aufrechterhalten werden, teilweise suchen Fachleute aktiv Habitate und Artgenossen zur Paarung, um den Erhalt der Raubkatzen zu sichern.

Ob es – abgesehen vom Schwimmrekord – für die alten Löwenbrüder in dieser Nacht ein Happy End gab, konnten Braczkowski und sein Team nicht klären. In sechs Monaten, in denen das Team die beiden intensiv beobachtete und filmte, wurden sie nur einmal zusammen mit einer Löwin gesehen. Sie blieb drei Tage. (Julia Sica, 12.7.2024)