Von der Isar an die Donau: Matteo Perez Vinlöf wechselt von München nach Wien. IMAGO/Sven Leifer

Graz – Die Wiener Austria hat sich Verstärkung vom FC Bayern München geholt. Die Violetten verpflichteten Matteo Pérez Vinlöf leihweise für die kommende Saison. Der 18-jährige Linksverteidiger hatte im vergangenen Mai sein Bundesliga-Debüt gefeiert und lief im Juni erstmals für das schwedische A-Nationalteam ein. In der Vorsaison war er Stammspieler der zweiten Mannschaft des FC Bayern.

"Für mich ist der Wechsel zur Austria ein guter Schritt in meiner Karriere, um bei einem starken Klub in einer wundervollen Stadt Erfahrung zu sammeln", meinte Vinlöf, der auch Staatsbürger von Peru ist, in einer Aussendung. Das Debüt für die Bayern und die erste Nationalteam-Einberufung habe sich für ihn "surreal angefühlt".

Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner sah nach den Abgängen von Manuel Polster und Frans Krätzig "Handlungsbedarf auf der Linksverteidiger-Position".

Auch der GAK verstärkte sich weiter für seine Rückkehr in die oberste Spielklasse. Der Aufsteiger aus Graz gab am Freitag die Verpflichtung des 33-jährigen Innenverteidigers Petar Filipovic bekannt. Der gebürtige Deutsche, der auch die kroatische Staatsbürgerschaft besitzt, hat in der Vergangenheit u.a. auch schon für die SV Ried, die Wiener Austria und den LASK gespielt. Zuletzt war er für AEL Limassol auf Zypern im Einsatz.

"Ich bin sehr froh, dass wir mit Petar einen tollen, erfahrenen Spieler in unseren Reihen begrüßen können. Petar ist ein Leader, der uns mit seiner Qualität gut tun wird", meinte GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg in einer Aussendung. (APA, 12.7.2024)