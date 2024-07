Es ist ein Plan, wie man ihn in Europa bis vor kurzem nur von schlechten Filmen vom Wühltisch kannte: Russische Agenten sollen sehr konkret geplant haben, den Chef des vielleicht wichtigsten deutschen Rüstungsunternehmens zu ermorden. Und auch wenn angesichts der Indizien, über die am Donnerstag zuerst CNN und dann der Spiegel berichteten, nicht ganz klar ist, wie fortgeschritten die Pläne wirklich waren: Dass sich Rheinmetall-CEO Armin Papperger seit Monaten nur noch mit Sicherheitsbegleitung bewegen kann, zeigt, dass man das Vorhaben in Berlin durchaus ernstnimmt. Es wäre auch nur das bisher spektakulärste, aber bei weitem nicht das erste gegen einen Rüstungskonzern gerichtete Unterfangen, das Russland in den vergangenen Monaten in Europa in die Tat umgesetzt hat.

Feuer als Waffe

Vor allem Sabotageunternehmungen häuften sich vielmehr zuletzt massiv, auch Deutschland wurde bereits mehrfach Ziel. Im April nahm die Polizei in Bayreuth zwei Deutschrussen fest. Ihnen wird vorgeworfen, verschiedene militärische Ziele ausspioniert zu haben. Ihr weiteres Vorhaben sei es möglicherweise gewesen, später Anschläge zu verüben, heißt es nach Berichten in der Anklageschrift der Deutschen Bundesanwaltschaft. Konkret wird der Vorwurf erhoben, es habe Planungen zu einer Sprengstoffexplosion sowie zur Brandstiftung gegeben. Laut Berichten des Spiegel sollen sie unter anderem den US-Stützpunkt in Grafenwöhr ausspioniert haben.

Auch ein Brand beim Rüstungshersteller Diehl in Berlin soll nach US-Erkenntnissen, über die Bild und das Wall Street Journal berichteten, möglicherweise auf das Konto russischer Saboteure gehen. Darauf würde US-Abhörmaterial hindeuten, das allerdings in Deutschland vor Gericht nicht herangezogen werden könne, weshalb der Fall offiziell nicht gelöst sei. Bei Diehl werden unter anderem Waffen hergestellt, die in die Ukraine exportiert werden.

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (li.) gemeinsam mit Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei einer Werksbesichtigung im Winter. EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Die Methode ist dabei nicht neu, die Ziele sind es zum Teil aber durchaus. Hatten russische Agenten früher eher militärische Einrichtungen – Munitionslager in Tschechien 2014, Rüstungsdepots in Bulgarien 2022 – zum Ziel gehabt, geraten nun auch immer öfter zivile Einrichtungen ins Fadenkreuz. In Litauen etwa gehen Ermittler Indizien nach, wonach ein Brand in einer Ikea-Filiale am 9. Mai von prorussischen Kräften gelegt worden sein könnte. Ebenso vermutet man in Polen, dass eine massive Feuersbrunst am 12. Mai in Warschau im größten Einkaufszentrum der Stadt, dem Marywilska 44, durch russische Agenten gelegt worden sein könnte. Eine Verstrickung Moskaus sei "wahrscheinlich", heißt es. In Großbritannien wurden schon im April mehrere Männer festgenommen. Sie sollen, ebenfalls als Brandstifter, Ende März das Lager einer auch in der Ukraine tätigen Firma im Londoner Stadtteil Croydon zerstört haben. Angeblich geplante Cyberattacken auf das europäische Schienennetz dürften nicht über das Planungsstadium hinausgekommen sein – vermutet man.

Empörte statt Agenten

Dass sich europäische Staaten mit der Abwehr schwer tun, ist auch auf die Methode zurückzuführen, die Russland wählt. Statt auf Spezialagenten setzt man eher auf ideologisch aufgewiegelte Doppelstaatsbürger oder auf Unzufriedene aus den jeweiligen Zielländern. Rekrutiert wird online. Die Handlanger des Kreml sind dann zwar keine Spezialisten der versteckten Tat – aber zahlreich und motiviert. Westliche Geheimdienste wissen darüber schon seit längerem Bescheid, berichtet unter anderem die Washington Post. Und dennoch können sie relativ wenig dagegen tun.

Russland selbst weist die Berichte in der Regel als falsch zurück und spricht von Werken westlicher Fantasie. Zum angeblich geplanten Attentat auf Rheinmetall-Chef Papperger sagte das Präsidialamt in Moskau am Freitag, es handle sich um "Fake News", basierend auf anonymen Quellen. Solche Berichte könnten nicht ernst genommen werden. Inoffiziell freilich hat Russland einen Teil seiner Absicht jedenfalls erreicht: Im Westen herrscht angesichts der Berichte zunehmende Unruhe. (Manuel Escher, 12.7.2024)