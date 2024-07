Andrija Mandic soll an einem Putschversuch gegen Montenegros Sozialdemokraten teilgenommen haben. Auch russische Geheimdienstmitarbeiter wurden freigesprochen

Der proserbische Andrija Mandic sollte zu fünf Jahren Haft verurteilt werden, wurde jetzt aber freigesprochen. AP/Risto Bozovic

Podgorica – Der montenegrinische Parlamentspräsident Andrija Mandic, einst Spitzenfunktionär der früheren prorussischen und proserbischen Wahlallianz Demokratische Front (DF), ist am Freitag vor einem Gericht in Podgorica freigesprochen worden. Mandic wurde die Teilnahme an einem versuchten Staatsstreich im Oktober 2016 vorgeworfen.

Mandic, der während des Kosovo-Krieges auf serbischer Seite kämpfte, gilt als einer der wichtigsten Vertreter der proserbischen Politikszene Montenegros. Er trat 2023 bei der Präsidentschaftswahl des Balkanstaates an, schied allerdings als Drittplatzierter aus.

Russische Geheimdienstler freigesprochen

Freigesprochen wurden Medienberichten zufolge auch alle anderen Angeklagten, darunter Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes, sowie acht serbische Staatsbürger. Allen war angelastet worden, in der Nacht nach der Parlamentswahl am 16. Oktober 2016 den Wahlsieger, die pro-europäische Demokratische Partei der Sozialisten von Milo Djukanovic, durch einen Staatsstreich zu stürzen, um somit den Beitritt Montenegros zur Nato-Allianz zu verhindern. Die Nato-Aufnahme des aktuell von einer Mitte-Koalition regierten Adria-Staates erfolgte am 5. Juni 2017.

In einem ersten Prozess waren die Angeklagten zu insgesamt 70 Jahren Haft verurteilt worden, Mandic kam mit fünf Jahren davon. Allerdings wurde das Urteil in einem Berufungsverfahren aufgehoben. Ein neuer Prozess begann im Juni 2023. (APA, red, 12.7.2024)