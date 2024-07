Die Urlaubsfreuden (hier auf Mallorca) können durch eine Erkrankung getrübt werden. Darf man die Urlaubstage später nachholen? IMAGO/Chris Emil Janssen

Im Gastbeitrag erklärt Juristin Sarah Haubmann, worauf man rechtlich beim Urlaub achten muss.

Mit Beginn der Sommermonate und der Hitzewelle steht für viele Beschäftigte Urlaub auf dem Programm. Muss Urlaub immer zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart werden? Und was passiert, wenn der Arbeitnehmer im Urlaub krank wird? Wie lange haben Arbeitnehmer Zeit, um den Urlaub zu verbrauchen?

Frage: Ist immer eine Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber erforderlich?

Antwort: Der Zeitpunkt des Urlaubsantrittes ist grundsätzlich zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer zu vereinbaren. Es gibt auch Ausnahmen von dieser Grundregel. Die Urlaubsvereinbarung kann formfrei (mündlich, schriftlich oder auch schlüssig) erfolgen. Aus Beweisgründen sollte aber jede Urlaubsvereinbarung schriftlich abgeschlossen werden. Die Vereinbarung hat unter Rücksichtnahme auf die Erfordernisse des Betriebes und die Erholungsmöglichkeiten des Arbeitnehmers zu erfolgen.

Frage: Wann ist ein einseitiger Urlaubsantritt durch den Arbeitnehmer möglich?

Antwort: Der Arbeitnehmer kann beispielsweise (in Betrieben, in denen ein für ihn zuständiger Betriebsrat besteht) den Urlaub einseitig antreten, wenn er dem Arbeitgeber den von ihm gewünschten Zeitpunkt für den Antritt des Urlaubs in der Dauer von mindestens zwölf Werktagen mindestens drei Monate vorher bekanntgibt und auch unter Hinzuziehung des Betriebsrates keine Einigung zustande kommt. Der Arbeitgeber kann den einseitigen Urlaubsantritt dann nur verhindern, indem er den gewünschten Termin innerhalb eines bestimmten Zeitraumes mittels Klage beim zuständigen Arbeits- und Sozialgericht bekämpft.

Eine weitere Ausnahme von der Grundregel ist der persönliche Feiertag. Einmal pro Urlaubsjahr kann der Arbeitnehmer einseitig bestimmen, wann er einen Tag des ihm zustehenden gesetzlichen Urlaubs konsumiert. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber den Zeitpunkt spätestens drei Monate im Vorhinein schriftlich bekanntzugeben.

Frage: Was passiert, wenn der Arbeitnehmer im Urlaub krank wird?

Antwort: Der Urlaub des Arbeitnehmers wird bei Krankheit in der Regel unterbrochen, wenn die Erkrankung länger als drei Kalendertage dauert. Eine Verlängerung des vereinbarten Urlaubs um die Tage der Krankheit tritt nicht automatisch ein – dazu wäre zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber eine neue Vereinbarung abzuschließen.

Der Urlaub wird nur unterbrochen, wenn der Arbeitnehmer die Erkrankung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. Darüber hinaus hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Erkrankung nach dreitägiger Krankheitsdauer in der Regel unverzüglich mitzuteilen und bei Wiederantritt des Dienstes unaufgefordert ohne schuldhafte Verzögerung eine Krankenstandsbestätigung vorzulegen.

Bei einer Erkrankung im Inland muss der Arbeitnehmer ein ärztliches Zeugnis oder – nach seiner Wahl – eine Bestätigung des zuständigen Krankenversicherungsträgers über Beginn, Dauer und Ursache der Arbeitsunfähigkeit vorlegen. Erkrankt der Arbeitnehmer im Ausland, muss dem ärztlichen Zeugnis zusätzlich eine behördliche Bestätigung darüber beigefügt sein, dass es von einem zur Ausübung des Arztberufes zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. Eine behördliche Bestätigung ist aber dann nicht notwendig, wenn die ärztliche Behandlung stationär oder ambulant in einer Krankenanstalt stattgefunden hat und darüber eine Bestätigung dieser Anstalt vorgelegt wird.

Frage: Können Urlaubstage im aufrechten Arbeitsverhältnis ausgezahlt werden?

Antwort: Nein, sogenannte "Urlaubsablösen" im aufrechten Arbeitsverhältnis sind jedenfalls hinsichtlich zwingender Urlaubsansprüche unzulässig.

Frage: Wie lange hat der Arbeitnehmer Zeit, um den Urlaub zu verbrauchen?

Antwort: Die Vereinbarung des Zeitpunktes des Urlaubsantrittes hat grundsätzlich so zu erfolgen, dass der Urlaub möglichst bis zum Ende des Urlaubsjahres, in dem der Anspruch entstanden ist, verbraucht werden kann. Die Übertragung von nicht konsumierten Urlaubsansprüchen auf die folgenden Urlaubsjahre ist nur so lange möglich, wie sie nicht verjährt sind. Gemäß § 4 Abs. 5 Urlaubsgesetz verjährt der Urlaubsanspruch nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Für den tatsächlichen Verbrauch des Urlaubs stehen dem Arbeitnehmer damit insgesamt drei Jahre zur Verfügung.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) (8 ObA 23/23z) ist im letzten Jahr aber der Rechtsprechung des EuGH (C-120/21) gefolgt und hat klargestellt, dass die Verletzung von Aufforderungs- und Hinweisobliegenheiten seitens des Arbeitgebers einer Verjährung des Urlaubsanspruches (nach Art. 7 Abs. 1 der Arbeitszeitrichtlinie RL 2003/88/EG) entgegensteht. Für die Praxis bedeutet dies: Arbeitgeber müssen ihre Arbeitnehmer rechtzeitig auf die drohende Verjährung des Urlaubs hinweisen und diese auch aktiv zum Verbrauch des offenen Urlaubs auffordern – ansonsten verjährt der Urlaub nicht.

Die Grundsätze des EU-Rechts beziehen sich aber nur auf den unionsrechtlich vorgesehenen Mindestjahresurlaub von vier Wochen. Für die fünfte und sechste Urlaubswoche nach österreichischem Recht hat der OGH nicht ausgesprochen, dass ein Hinweis auf die drohende Verjährung bzw. eine Aufforderung zum Verbrauch des offenen Urlaubs erfolgen muss. Diese waren im Verfahren vor dem OGH allerdings auch nicht Entscheidungsgegenstand.

Fazit: Arbeitgeber sollten unbedingt Maßnahmen etablieren, mit denen der Aufforderungs- bzw. Hinweispflicht nachgekommen wird, und diese entsprechend dokumentieren. (Sarah Haubmann, 14.7.2024)