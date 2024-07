Tausende Anhänger der albanischen Opposition gingen am Donnerstag in der Hauptstadt Tirana auf die Straße, um gegen Korruption in der Regierung zu protestieren. Die Demonstranten bewarfen das Regierungsgebäude und das Büro des Bürgermeisters mit Brandsätzen und forderten den Rücktritt des sozialistischen Premierministers Edi Rama sowie die Freilassung des Oppositionsführers Sali Berisha.

Die Demonstranten warfen mehrere Molotowcocktails. REUTERS/Florion Goga

Berisha steht wegen Korruptionsvorwürfen während seiner Amtszeit als Premierminister von 2005 bis 2013 seit dem Vorjahr unter Hausarrest. Die Ermittler gehen davon aus, dass Berisha bei der Privatisierung von öffentlichem Land half, das dann zum Bau von Wohnungen zugunsten seines Schwiegersohns genutzt wurde.

Die USA und Großbritannien haben zudem 2021 Sanktionen gegen Berisha erlassen. Ihm werden von US-Behörden "die Veruntreuung öffentlicher Gelder und die Beeinflussung öffentlicher Prozesse, einschließlich der Ausnutzung seiner Macht zu seinem eigenen Vorteil und zur Bereicherung seiner politischen Verbündeten und seiner Familienmitglieder auf Kosten des Vertrauens der albanischen Öffentlichkeit in ihre Regierungsinstitutionen und Amtsträger", vorgeworfen. Berisha bestreitet jegliches Fehlverhalten und beschuldigt Rama, sich an ihm rächen zu wollen.

Aufruf zu zivilem Ungehorsam

Die albanische Innenpolitik ist seit Jahrzehnten von einer sehr starken Polarisierung zwischen der Sozialistischen Partei und der Demokratischen Partei geprägt. Vertreter beider Blöcke bekämpfen einander bis aufs Blut. "Albanien ist das einzige Land in Europa, dessen Oppositionsführer ohne Fakten, Beweise oder Dokumente in politischer Haft sitzt", sagte Berisha am Donnerstag per Video aus seinem Hausarrest. "Edi Rama will ein Albanien ohne Albaner, ohne Opposition und ohne Gerechtigkeit." Berisha rief seine Anhänger zu zivilem Ungehorsam auf, um die Regierung zu Neuwahlen zu zwingen.

Die Demonstranten fordern die Freilassung Sali Berishas. REUTERS/Florion Goga

Rama ist seit 2013 an der Macht, seine Sozialistische Partei hat seither alle Parlaments- und Kommunalwahlen gewonnen. In jüngster Zeit häufen sich allerdings die Korruptionsfälle in Regierungskreisen. Zuletzt wurde der ehemalige Gesundheitsminister Ilir Beqaj wegen des Verdachts des Missbrauchs von EU-Geldern als Leiter der staatlichen Agentur für strategische Programmierung und Hilfskoordination festgenommen.

Die Demokratische Partei ist indes heillos zerstritten und gespalten. Rechtlich gewann Berisha unlängst den Anspruch auf die Führung der Partei, aber es ist fraglich, ob der 79-jährige Berisha in der Lage ist, aus dem Hausarrest die Rolle effektiv zu übernehmen. 2025 finden in Albanien wieder Parlamentswahlen statt. Die Sozialistische Partei hat finanzielle und institutionelle Vorteile, weil sie an der Macht ist. Rama wird zudem von der EU und den USA unterstützt. Es fehlt seit Jahren an einer glaubwürdigen und modernen Opposition. (Adelheid Wölfl, 12.7.2024)