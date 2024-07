Das Auftragswerk "Interzone. Game 11-4-9" des Komponisten Bernhard Lang erklang am Donnerstag in Villach zwischen Regeln und Freiheiten

Bernhard Lang hat für den Carinthischen Sommer und das PlatypusEnsemble komponiert. Harald Hoffmann

Im Textbuch nach William S. Burroughs' Naked Lunch heißt es, dass nur zwei Menschen auf der Welt wissen, was gespielt wird. Das stellte sich 1956 so dar. 68 Jahre danach schlich sich der in der Brucknerstadt Linz geborene Komponist Bernhard Lang dazu, und jetzt sind es drei. Er wollte eine Komposition schaffen, die vor Ohren führt, warum sie, also diese Komposition, "gespielt" werden soll, ja Musik eigentlich überhaupt "gespielt" werden muss.

Und wirklich: Die Instrumentalistinnen und Instrumentalisten des Platypus Ensembles spielen, zupfen und tupfen, spüren und rühren die Saiten von Geige, Viola und Cello, hauchen und pfauchen, kraxeln die Tonleiter hinauf und plumpsen die Tasten von Flöte, Klarinette und Saxofon verkehrt wieder herunter, dass es eine Freude ist. Also, ja, Freude – es gibt in unserem Bewusstsein halt einmal auch das, was Carl Gustav Jung so charmant als den "Schatten" beschrieben hat. Ein Gegenteil schwingt immer schon mit, ein Echo, das uns alle ein bisschen verzerrt. Als Traummaschine führt uns eine Videoprojektion im Hintergrund in spinnennetzverhangenen Kellerfluchten herum.

Ein 200-Seiten-Buch, das seit seiner Entstehung in den späten 1950er-Jahren als "völlig wahnsinnig und anarchisch" (Newsweek) gilt, wird, auf fünf Seiten herabgekürzt, nicht weniger "wahnsinnig". Der in den USA lebende Burroughs-Experte Alex Wermer-Colan hat die Vorlage, die ihrerseits schon auf Schnitttechnik beruht, einem weiteren Cut-up-Eingriff unterzogen. An der Botschaft des Textes ändert das nichts: Man kann ihn nur als Aufschrei gegen überbordende gesellschaftliche Regulierung verstehen, als Hinterfragung staatlicher Machtausübung, die vor keiner Freiheitsberaubung haltmacht.

Weil "spielen" etwas mit Regeln, sehr viel aber auch mit Freiheit zu tun hat, bietet Bernhard Langs Partitur den sechs Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, der am Synthesizer werkenden Christina Bauer sowie der Sopranistin (phänomenal: Kaoko Amano) immer wieder vier Varianten an, sodass die Werkdeutung, die am Donnerstagabend bei der Uraufführung erklang, wahrscheinlich auch im Wortsinn einmalig war.

Autarke Orchesterphasen

Interzone, so wie der ursprüngliche Titel von Naked Lunch, heißt auch die Komposition mit dem etwas kryptischen Zusatz Game 11-4-9. Er bezieht sich auf die 2016 begonnene Reihe der Games, in der jetzt das Auftragswerk des Platypus Ensembles und des Carinthischen Sommers das erste abendfüllende Musikstück ist. Ö1 hat die Produktion aufgezeichnet. Falls Sie Bildmaterial sehen, auf dem "Dirigent" Jaime Wolfson mit herabhängenden Armen vor dem Orchester steht, ist nicht gerade Pause, sondern das Orchester hat eine seiner autarken Phasen. (Michael Cerha, 12.7.2024)