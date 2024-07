Die Awarenesskampagne "No Go" gegen sexualisierte Gewalt startete 2021 in Bädern und an Seen und wird nun auf Landjugendzeltfeste ausgeweitet

Zeltfeste sollen lautLandeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) "ein sicherer Ort in jeder Hinsicht sein" (Symbolbild). EPA/ANNA SZILAGYI

Linz – Die Awarenesskampagne "No Go" gegen Belästigung und Übergriffe in oberösterreichischen Hallen- und Freibädern sowie an Seen wird auf Landjugendzeltfeste ausgerollt. Das Land weitet mit der Landjugend die Aktion gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen auf ein "sicheres Feiern" aus, informierten Landeshauptmannstellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) und Oberösterreichs Landjugendgeschäftsführerin Julia Breitwieser am Freitag in Linz.

2021 war nach Vorfällen in Freibädern "No Go" von Haberlander gemeinsam mit dem autonomen Frauenzentrum (aFZ) und dem Frauenreferat des Landes ins Leben gerufen worden. Plakate und Sticker machen auf die Problematik aufmerksam. Transportiert werden drei klare Botschaften: Sexualisierte Übergriffe jeglicher Art werden nicht geduldet, Grenzüberschreitungen haben Folgen, und Betroffene erhalten direkt Hilfe und Unterstützung.

Kooperation mit Landjugend

Anlass, mit der Aktion weitere Lebensbereiche zu erschließen, in denen dieses "brisante Thema auch existiere", sei, klarzumachen, dass "sexuelle Gewalt in Oberösterreich sicher keinen Platz hat, auch nicht beim Feiern", wie Haberlander meinte. Daher kooperiere man mit dem "Multiplikator" Landjugend als großem "Festlveranstalter".

"Ausgelassen feiern, eine schöne Zeit haben, wo Gemeinschaft gelebt wird", stehe im Mittelpunkt, meinte Breitwieser. Daher sollen die Zeltfeste "ein sicherer Ort in jeder Hinsicht sein". Vorsorge sei besser als Nachsorge, sei Motivation, die "No Go"-Kampagne zu übernehmen. Von konkreten Vorfällen auf ihren Festen wisse sie nichts.

Plakate und Tipps auf Bierdeckeln

Auf den neuen Plakaten sind junge Leute, teils in Tracht, mit gekreuzten Armen vor dem Oberkörper zu sehen, um damit ein "Stopp" zu verdeutlichen, hieß es in der Pressekonferenz. Zudem sollen auf Toiletten und hochfrequentierten Orten Infoplakate sowohl für geschultes Personal als auch für Gäste aufgehängt werden. Zudem stehen auf Bierdeckeln Tipps.

So fungiere die Frage "Ist Luisa da?" als Code, um im Ernstfall ohne weitere Erklärung Hilfe zu erhalten. Wer einen "Angel-Shot" bestellt, signalisiere dem Personal, sich unwohl zu fühlen. Auch der Rat, auf das eigene Getränk zu achten, damit niemand unbemerkt K.-o.-Tropfen hineingeben kann, fehlt nicht. Start der Kampagne ist das Wochenende von 23. bis 25. August, wenn in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) das "Bundespflügen" der Landjugend mit abendlichem Feiern ansteht. (APA, 12.7.2024)