Von großen Wiesen am Stadtrand zieht in der Nacht kalte Luft in die Städte, welche die Gebäude um mehrere Grad abkühlen kann. Klimatologen wollen solche Strömungen künftig noch besser nutzen

Kaltluft bildet sich vor allem über großen Wiesen wie auf dieser hier in Neuwaldegg im Wienerwald. Christian Fischer

Oft wünscht man sich dieser Tage die kalte Luft. Beim offenen Fenster soll sie am Abend hereinziehen, am besten bei Durchzug die ganze Wohnung kühlen. Umso größer ist die Enttäuschung, wenn alles, was von draußen hereinkommt, genauso warm oder sogar wärmer ist als das, was noch drin ist.

Dabei gibt es sie, die kalte Luft. Sie hat sogar einen eigenen, etwas unkreativen Namen: Kaltluft. Sie ist das Pendant zur Frischluft, nur eben kalt und nicht zwingend sauber. Leider verschlägt es die Kaltluft nicht so schnell in die dichtverbauten und versiegelten Flächen der Stadt. "Kaltluft entsteht am besten über Wiesen", sagt der Meteorologe und Stadtklimatologe Simon Tschannett. In Wien am ehesten im Wienerwald im Westen der Stadt. Bei einer klaren Nacht strahlt der Boden Wärme in den Weltraum ab und nimmt wieder Wärme aus der Luft auf. Die schwere kalte Luft sinkt vom Hang ins Tal ab und sammelt sich dort.

Kühle Brise am Abend

"Bis die Kaltluft in der Stadt ankommt, kann es mehrere Stunden dauern, weil sie sich nur mit ein paar Stundenkilometern fortbewegt", sagt Tschannett. Sofern keine Gebäude oder andere Hindernisse im Weg sind, baut sich die Kaltluft langsam zu bis zu 80 Meter hohen Schneisen auf. Trifft sie auf die Stadt und auf versiegelte Flächen, beginnt der stille Kampf: Kaltluft gegen Wärmeinsel. Je mehr Beton und vom Tag aufgeheizte Straßen und Gebäude es gibt, desto schneller erwärmt sich die Kaltluft wieder.

Jene, die das Glück haben, dort zu wohnen, wo die Kaltluft in die Stadt zieht, bei denen kommt am späten Abend eine kühlende Brise in den Innenraum, sagt Tschannett. Damit spielen Kaltluftströme in Städten eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Überhitzung und für die Gesundheit. Seit vielen Jahren versucht Tschannett, der beim Wiener Unternehmen Weatherpark arbeitet, deshalb mehr Kaltluft in die Städte zu bringen.

Immer mehr Hitzetage

Ein Pionier ist er damit nicht. Spätestens seit Anfang der 2000er-Jahre machen sich viele Städte Gedanken über Kaltluftströme, in heißeren Gegenden schon weit länger. Allerdings wird das Hitzeproblem durch den Klimawandel auch hierzulande drängender, sagt Tschannett. "Die Zahl der Hitzetage hat in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Heute ist es ein viel wichtigeres Thema als früher." 40 Hitzetage oder mehr, an denen die Temperatur 30 Grad oder mehr erreicht, könne es in einem Jahr geben, Tendenz steigend. Hinzu kommen mehr und mehr Tropennächte, bei denen die Temperatur auch in der Nacht nicht unter 20 Grad sinkt.

"Die meisten Städte stehen heute vor dem Problem, wie sie der Sommerhitze begegnen können", sagt Valeri Goldberg, Meteorologe und Stadtklimatologe bei der TU Dresden. Es sei deshalb überall wichtig, über Kaltluft nachzudenken.

Große Wiesen wichtig

"Quellgebiete" nennt Goldberg jene Gebiete, in denen sie entsteht. Wälder seien dafür weniger gut geeignet, da diese die Kaltluft eher abbremsen und eher Frisch- als Kaltluft erzeugen. Stattdessen seien große Wiesen mit leichtem Gefälle zur Stadt hin ideal. Quellgebiete werden kaum noch größer, weil Rückbauten meist selten passieren. Man könne daher nur noch darüber nachdenken, wie es gelinge, die vorhandene Kaltluft besser in die Städte zu bringen, sagt Goldberg.

Auf der aktuellen Klimaanalysekarte von Wien aus dem Jahr 2020 sind die Kaltluftströme eingezeichnet: in hellblauer Farbe dort, wo sie entstehen, in kleinen Pfeilen dort, wo sie ins rot eingefärbte Stadtzentrum ziehen. "Es gibt große Gebiete, die keine Kaltluft abbekommen", sagt Tschannett. Vor allem hohe Gebäude können wie Staumauern sein, die die Kaltluft am Weiterziehen hindern. Umso mehr Flächen versiegelt sind, desto schneller werde die Kaltluft auf ihrem Weg in die Stadt wieder abgebaut. Am schlechtesten sei es, wenn Flächen am Entstehungsort der Kaltluft oder nahe daran versiegelt werden. Auch der Klimawandel mache die Kaltluft immer wärmer.

Die Klimaanalysekarte der Stadt Wien zeigt die Kaltluftentstehungsgebiete (hellblau) und Kaltluftströmungen (Raster) in und um der Stadt. Grüne Zonen sind Frischluftentstehungsgebiete, gelbe Zonen Gebiete mit moderater Erwärmung, rote Zonen Gebiete mit starker Erwärmung. MA18 Stadt Wien, Weatherpark GmbH & INKEK GmbH

Bäume können bremsen

Es sind aber nicht nur Gebäude, sondern auch Bäume, die die Kaltluft abbremsen können. "Wir müssen darauf achten, dass wir Bäume nicht genau in einer Kaltluftschneise pflanzen", sagt Goldberg. Das sei manchmal eine Abwägung zwischen mehr Kaltluft oder Grünraum. Statt Bäumen sollten in solchen Schneisen am besten Wiesen wachsen, über die die Kaltluft besser ziehen könne und die sich nicht so stark aufheizen wie Straßen. Verbundene Grünflächen und Parks mit Gefälle seien für die Kaltluftströme extrem wichtig.

Bei jenen Bewohnerinnen und Bewohnern, bei denen die Kaltluft am Abend ankommt, können solche Kaltluftströme zu einer Kühlung von zwei bis drei Grad führen, sagt Goldberg. "Das kann den Unterschied machen zwischen einer erholsamen und wenig erholsamen Nacht."

Gebäude auf Stelzen bauen

Aber was machen Städte, die sich im Flachland befinden und keine Hänge haben, von denen die Kaltluft am Abend hereinkommen kann? "Die brauchen große Parks mit viel Wiesen und nicht zu dichten Baumbeständen", sagt Goldberg. Ein leichter Wind am Abend oder in der Nacht könne die Kaltluft von dort dann in die Umgebung befördern. Am besten seien gesammelte Baumgruppen, die untertags Schatten spenden, und dazwischen große Wiesenflächen, die in der Nacht für Abkühlung sorgen.

"Wir müssen die Kaltluft als eigene Infrastruktur sehen, ähnlich wie Kanäle, Schienen oder den öffentlichen Verkehr, die wir pflegen müssen", fordert Tschannett. Sollen neue Gebäude innerhalb einer Kaltluftschneise gebaut werden, müssten diese zuerst einer Kaltluftuntersuchung unterzogen werden. Wenn die Kaltluftströme niedrig unterwegs sind, könnten Gebäude beispielsweise auf Stelzen errichtet werden, sodass die Luft unten durchziehen kann.

"Kaltluft-Gentrifizierung"

In Linz, Graz und Wien gebe es bereits eigene Stadtklimatologen, die bei der Stadtentwicklung auf solche Kaltluftschneisen achten. "Aber welche Auswirkungen es hat, wenn in solchen Schneisen gebaut wird, ist gesetzlich oft noch nicht geregelt", sagt Tschannett.

Mitunter sei das Thema auch eine schwierige Abwägungssache. Kaltluft sei für die Kühlung in Städten zwar wichtig, wollen jedoch zu viele Menschen dorthin ziehen, wo es sie gibt, führe das zu weiterer Versiegelung, was wieder kontraproduktiv sei. Neben einer "grünen Gentrifizierung", also dem Phänomen, dass Wohnungen in grüner Umgebung meist teurer sind, könnte es dadurch möglicherweise auch zu einer "Kaltluft-Gentrifizierung" kommen.

Am Ende könne es auch für die Bewohnerinnen und Bewohner jeder Stadt hilfreich sein zu wissen, ob oder wann die Kaltluft bei der eigenen Wohnung ankommt. "Dann weiß ich genau, wann ich die Fenster zum Lüften aufmachen kann", sagt Tschannett. Die Aussicht, dass es durch den Klimawandel in den Städten künftig wahrscheinlich noch heißer wird, mache die Kaltluft für die Zukunft jedenfalls noch wichtiger. (Jakob Pallinger, 13.7.2024)