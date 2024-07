Wien – Insgesamt 3.720.883 Stunden haben Userinnen und User im Juni 2024 auf den Seiten von derStandard.at (Dachangebot) verbracht. Bei krone.at waren es 4.911.991 Stunden, heute.at kommt in dieser Kategorie auf 1.470.658 und das oe24-Netzwerk auf 1.308.759 Stunden. Diese Verweildauer weisen die am Freitag veröffentlichten Daten der Österreichischen Web-Analyse (ÖWA) über die Nutzung österreichischer Onlineangebote in diesem Monat aus.

Mit 6:55 Minuten Usetime pro Visit liegt DER STANDARD als Dachangebot unter den ausgewiesenen Medienangeboten in der ÖWA vorn, ebenso mit 7:42 Minuten als Einzelangebot. Die Gesamtverweilzeit für die Portale ergibt sich aus der Multiplikation der von der ÖWA ausgewiesenen Visits und der Usetime pro Visit. Krone.at kommt bei den Dachangeboten auf eine durchschnittliche Usetime von 5:42 Minuten und heute.at auf 3:55 Minuten.

Visits, Unique User, Unique Clients

DER STANDARD erreichte im Juni 2024 als Dachangebot 32.277.543 Visits, bei krone.at waren es 51.705.165. Heute.at kam auf 22.529.225 Visits, das oe24-Netzwerk auf 23.209.511 und Kurier Online Medien auf 11.760.300 Visits. In der Kategorie Unique User kommt DER STANDARD auf 2.950.639. Das Dachangebot von krone.at liegt bei 3.505.026, jenes von heute.at bei 2.777.717 Unique Usern.

Bei den Unique Clients liegt derStandard.at bei den Dachangeboten an erster Stelle bei den Medienangeboten, 7.249.526 Unique Clients weist die Webanalyse dem STANDARD im Juni aus. Das Onlineangebot der Krone kommt auf 6.215.347 Unique Clients, für heute.at werden 4.072.513 Unique Clients ausgewiesen, für das Kurier-Onlineangebot 4.285.980. Das oe24-Netzwerk liegt im Juni bei 5.293.310 Unique Clients.

Die am meisten genutzten Browser im Juni war mit 45,3 Prozent Chrome gefolgt von Safari mit 21,3 Prozent. 18,5 Prozent der Page-Impressions im Juni entstanden laut Webanalyse durch Desktopnutzung, 81,5 Prozent durch mobile Zugriffe (mobile Websites und Apps), 49,9 Prozent davon ausschließlich über Apps. (red, 12.7.2024)