Schwerpunktaktion der Wiener Polizei zu Bandenkriminalität: Hart durchgreifen – okay, aber wo bleibt das Gesamtkonzept? Die Stadt Wien muss sich einbringen und dafür sorgen, dass junge Menschen nicht aufgegeben werden. APA/MAX SLOVENCIK

Jugendclans führen "Krieg" gegeneinander. Sie tun dies mit Waffen, in öffentlichen Parks, auf der Straße. Sie pöbeln junge Menschen in aller Öffentlichkeit an. Kommen diese aus der falschen (Welt-)Gegend, wird Jagd auf sie gemacht.

Man liest all das und glaubt es kaum. Das alles soll in Wien passiert sein? In der Stadt, die seit Jahren in schöner Regelmäßigkeit zu einer der lebenswertesten auf dem Planeten gewählt wird? In Wien, das für seinen kommunalen Wohnbau auch deshalb weltweit gerühmt wird, weil er als Vorbeugemaßnahme gegen Ghettoisierung und No-Go-Areas gilt? In der Stadt, die mit einer Mischung aus intakter Infrastruktur, Ordnungskräften in den Öffis und guten Sozialleistungen als eine der wenigen funktionierenden Millionenstädte gilt?

Stille im Rathaus

Im Wiener Rathaus müssen die Alarmglocken schrillen. Umso erstaunlicher ist, dass davon nahezu nichts nach außen dringt. Helmut Zilk, der legendäre verstorbene Wiener Bürgermeister, hätte wohl blitzartig den Chef der Wiener Polizei zu sich gerufen, ihn zusammen mit dem Bildungsdirektor, den zuständigen Magistratsstellen und auch Vertretern der Glaubensgemeinschaft in eine Pressekonferenz mit viel Showcharakter gedrängt. Unter Zilks Dirigat wären knackige Maßnahmen gegen Jugendkriminalität verkündet worden, so, dass es jeder hört und versteht – und auch glauben kann.

Stattdessen: ÖVP-Innenminister Gerhard Karner nimmt die Sache in die Hand, verkündet – spät genug – Schwerpunktaktionen der Polizei und erneut Abschiebungen nach Afghanistan. Alle anderen schweigen betreten, nur die FPÖ schreit nach noch mehr Vergeltung.

Jede Zeit hat ihre Politiker. Michael Ludwig ist nicht Zilk. Er ordnet die Dinge lieber leise, statt in der Öffentlichkeit auf den Tisch zu hauen. Das ist grundsätzlich sympathisch, nur: Sicht- und merkbar handeln muss er – und das rasch.

Es gibt ein Problem

Es hat sich etwas verschoben in Wien. Es gibt auch hier Viertel, in die man abends nicht gerne allein geht. Es gibt zu viele Jugendliche, die zu viel Zeit haben, die herumlungern und aus Fadesse und falschen Wertvorstellungen andere terrorisieren, die am Bildungssystem zerschellen – und dieses an ihnen.

Dass Migration und Asyl wieder einmal Wahlkampfthema werden, dafür sind die Vorkommnisse in Wien ein idealer Vorwand. Dass dies der FPÖ in die Hände spielt, ist für alle anderen Parteien ärgerlich, aber kurzfristig nicht zu ändern. Der Aktivitätsschub des ÖVP-Innenministers lässt sich im Wahlkampf prima vermarkten. Aber ein Konzept, wie die Polizei solche Bandenkriege künftig unterbinden will, hat auch er bislang nicht vorgestellt.

Das politisch heikelste Thema

Es wird an der Wiener Stadtregierung und damit maßgeblich an der Wiener SPÖ liegen, dass sich nachhaltig etwas ändert. Es braucht schnelle Maßnahmen, auch hartes Durchgreifen. Aber es braucht auch die Mittel, den Mut und die Entschlossenheit, diese jungen Leute nicht aufzugeben. In Wien kann und muss die SPÖ zeigen, dass ihr immer noch schwammig klingendes Konzept zur Migrationspolitik, "Integration vor Neuzuzug", funktionieren kann.

Nicht zuletzt wird sich das politische Schicksal der SPÖ an der Migrationsfrage entscheiden – und da sollte gerade Wien die Chance ergreifen zu zeigen, dass es hier politisch etwas zustande bringt. (Petra Stuiber, 12.7.2024)