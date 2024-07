Am 11. Juli schrieb das Land Geschichte. In den Wiener Sofiensälen wurden mehr als 25.000 Käsekrainer zur längsten Wurstkette der Welt verbunden. Wir waren dabei

Auch Toni Polster war die Wurst an diesem Nachmittag alles andere als wurst. Maximilian Lottmann

Wenn es einen Weltrekord im Hotdogmampfen gibt, warum dann nicht auch einen für die längste Wurstkette der Welt? So viel zur Sinnfrage. Um die Wurst ging es am 11. Juli auch in den Wiener Sofiensälen im dritten Bezirk, wo der Weltrekordversuch für ebendiese längste Wurstkette mit Trompeten und Fanfaren angekündigt wurde. Ein bisschen spoilern? Es wurde geschafft. 27.543 Käsekrainer wurden zu einer 3,652 Kilometer langen Wurstkette verbunden. Wenn schon nicht Fußballeuropameister, dann wenigstens Weltrekordhalter in Wurstsachen. Österreich ist halt einfach eher eine Kulturnation.

Schon vor dem Haus wird klar, dass hier Großes vor sich gehen würde. Ein Mordstrumm von einem Kühl-Lkw brummelte vor sich hin. Er hat ordentlich zu tun, schließlich hat es an diesem Nachmittag über 30 Grad. In seinem Inneren? Würste, Würste und nochmals Würste.

Gewusel

Am Eingang wird dem Besucher ein Einlassbändchen angelegt, als ginge es um ein Clubbing. Klar, wir sind in den Sofiensälen. Im oberen Stock angekommen, herrscht Gewusel: Männer in Krachledernen, Menschen in weißen Gewändern und mit Kochmützen, Dirndln gibt's auch, Häppchen werden gereicht, eine Bar ist bereits im Schankbetrieb, zwei Männer sitzen an Mischpulten, Fernsehteams halten nach Promis Ausschau, und hinter alldem ist eine wahrhaft große, U-förmige Tafel zu sehen. Sie ist mit blauer Folie ausgelegt, unter der Eis zur Kühlung liegt. Viel Eis.

Darauf schaut auch eine Dame in einem dunkelblauen Blazer, der an eine englische Schuluniform erinnert. Neben ihrem Revers prangt ein runder Aufnäher, auf dem zu lesen ist: "Guinness World Records". Die Dame schaut streng. Ihr Blick passt zu den Messern mit den blauen Griffen, die für die Arbeit parat gelegt wurden.

Wenn's wirklich um die Wurst geht. privat

Dann geht's los. Der Moderator spricht von "Gänsehaut" vor Aufregung, bittet um Applaus. Bekommt Applaus. Man erfährt, dass die Temperatur der Würstl nicht über sieben Grad steigen darf, dass die Würstl von der Metzgerei Maier aus dem oberösterreichischen Pöndorf stammen und dass das Team unter anderem aus Lebensmittelexperten, Lehrlingen der Fleischverarbeitung und Fleischern besteht. Auch Fleischsommelier Johannes Rottensteiner wirft ein wachsames Auge auf die Aktion.

Natürlich ist die Chose auch mit Promis garniert. Immerhin geht es um einen Weltrekord. Dabei sind unter anderem Toni Polster (selbsterklärend), Silvia Schneider (unter anderem Moderatorin), Billie Steirisch (Sängerin), Satans Bratan (Comedian).

27.543 Käsekrainer wurden zu einer wurstigen Kette von 3,65 Kilometer Länge verbunden. privat

Die Frage des Moderators, ob man motiviert sei, wird mit gestandenem Gegröle beantwortet. Auch Amazon-Fahnen hängen übrigens sonder Zahl überall. Was das Ganze mit Amazon zu tun hat? Nun, der Onlineriese ist de facto der Veranstalter der Sause. Anlässlich des bevorstehenden Prime Day gab man sich in den Sofiensälen unter dem Motto "Wöd Deals – Wöd Wurst" ein Stelldichein. Warum?

Veronika von Bredow von Amazon, sie scheint freudig aufgeregt, spricht von einem Schmankerl, das man den österreichischen Mitgliedern schenken möchte. Ferner sieht man das Ganze auch als Hommage an die Kultur der heimischen Würstelstände, wo die Würstelschar kommende Woche zum Amazon Prime Day von 16. bis 17. Juli über ganz Österreich verteilt wird. Gebraten werden die Würste zum Teil von den anwesenden Promis (wo und wann ist unter amazon.at/prime-wurst zu erfahren, gratis gibt's einen Bissen Weltrekord nur für Prime-Mitglieder). 10.000 Paar gehen an die soziale Einrichtung Die Tafel.

Natürlich schläft das Marketing des Internetriesen auch in Sachen Vegetarier nicht. Im Rahmen der Aktion kommen auch über 2000 Bio-Pilzwürstl von Hut & Stiel auf den Griller. Schließlich kaufen auch Menschen, die sich fleischlos ernähren, bei Amazon.

Keine der Würste darf länger als 18 cm sein. Da kennt das Guinness-Buch der Rekorde keine Gnade. privat

Warum die Sause gerade in den Sofiensälen über die Bühne geht, beantwortet von Bredow folgendermaßen: "Dieser Ort ist kühl, er hat Platz für den großen Tisch, die Säle sind zentral gelegen. Ferner wollten wir die Wurst aufs Tanzparkett holen und der Aktion einen schönen Rahmen verleihen."

So gesehen hätte man das Ganze auch im Stephansdom stattfinden lassen können. Der Herr Dompfarrer hätte gut in die Promischar gepasst. Aber es kann ja noch andere Weltrekorde geben. Klischees zu finden ist nicht schwierig. Vor allem hierzulande. Vielleicht überlegt man sich ja fürs nächste Mal, die größte Mozartkugel der Welt ins Rollen zu bringen. Oder ein Schönbrunn aus Mannerschnitten.

Schließlich geht es endlich um die Wurst, die in roten Kunststoffboxen angekarrt wird. Zuhauf. Gemessen werden die einzelnen Würste per Maßband. Keine darf länger als 18 Zentimeter sein. Das ist nachvollziehbar. Die ganze große Wurst wird schließlich per Laser vermessen. Das ist höhere Physik.

"We Are the Champions"

Dann tönt aus dem Lautsprecher eine Stimme, die klingt, als würde sie den Countdown zu einem Raketenstart zählen. Später wird die Stimme von allerlei Feuerwehrfest-tauglicher Musik abgelöst. Textstellen berichten von "mir san beianand am Würstelstand", von "Burenheidl", auch We Are the Champions wird kurz intoniert. Zu früh, denn es werden noch viele Wurstpakete aufgeschlitzt werden müssen.

Mit jeder Wurst, die aufgelegt wird, wächst das Käsekrainerpuzzle. Es wird geknotet, gemessen, aneinandergereiht. Toni Polster arbeitet sehr konzentriert, Silvia Schneider gibt Interviews. Die anderen Anwesenden scheinen "a rechte Gaudi" zu haben.

Als ein paar Tausend Würste versammelt sind, gleicht das Bild Dominoreihen aus Würsten. Auch an eine Carrera-Bahn aus Wurst könnte man denken. Auf jeden Fall ist das Meer aus Fleisch albtraumtauglich. Nicht nur für Vegetarier. Auch das Drehbuch für einen Thriller könnte von diesen Szenen inspiriert sein. "Im tiefen Tal der Wurstkolonnen", irgendwas in diese Richtung. Wursttiger dürften sich eher in einem Schlaraffenland wähnen.

So sehen Sieger aus. Und viele Würste auf einem Haufen. Maximilian Lottmann

Irgendwann hat dann auch diese Wurst ein Ende, Pardon, natürlich auch diese zwei oder 55.086. Wie man's nimmt. Der Rekordversuch startete offiziell um 14.16 Uhr. Um 16.58 Uhr wurde der erfolgreiche Rekord offiziell verkündet. Dann wandern die Würste wieder schnurstracks in die Kühlung und weiter zu diversen Würstelständen, wo sie auf ihre Verputzung warten müssen.

Ob die Belgier, die den bisherigen Rekord mit einer Wurstkette von 3,543 Kilometer Länge hielten, nun die beleidigte Leberwurst spielen, ist bislang noch nicht bekannt. (Michael Hausenblas, 12.7.2024)