Freiheit ist ein Begriff, der in der politischen Debatte sehr gern verwendet wird – und zwar von allen Lagern. Was damit gemeint ist und für wen sie gelten soll – da wird es dann schon deutlich komplizierter. So gibt sich auch Tesla-Chef Elon Musk gern als großer Freiheitskämpfer, macht sich etwa persönlich dafür stark, dass selbst Neonazis wieder auf seiner Social-Media-Plattform X posten dürfen. Wenn es um die Freiheit geht, vor dem Werben auf X zu warnen, scheint Musks Freiheitsliebe allerdings rasch an ihre Grenzen zu stoßen.

Vorwurf

In einem Posting auf X fordert Elon Musk strafrechtliche Verfolgung für jene Gruppe, die zum Boykott gegen die einst Twitter genannte Plattform aufruft – die Global Alliance for Responsible Media (GARM). Er hoffe, dass hier einzelne US-Bundesstaaten endlich durchgreifen. Zuvor hatten Abgeordnete der Republikaner einen Bericht veröffentlicht, der GARM vorwirft, im Zusammenspiel mit Unternehmen "konservative Stimme unterdrücken zu wollen".

Elon Musk ist erbost. REUTERS/Mario Anzuoni

Ein näherer Blick auf die handelnden Personen macht dann schnell klar, aus welcher Richtung all das kommt – nämlich von sehr weit rechts außen. So wird der Ausschuss, der sich dieser Sache widmet, von Jim Jordan geleitet, der bis heute die Lüge von einem großen Wahlbetrug bei den US-Präsidentschaftswahlen des Jahres 2020 verbreitet. Dazu passt dann auch, dass mit Ben Shapiro eines der bekanntesten Gesichter des rechten Rands der USA als Zeuge vorgeladen wurde. Dass Musk in seinem Tweet einen kurzen Clip der Aussage von Shapiro weiterverbreitet, verdeutlicht noch einmal, welche Rolle dieser für jene einnimmt, die hier eine Verschwörung gegen X sehen.

Argumente

Rechtlich berufen sich Musk und Shapiro auf den Sherman Act, der "unzumutbare Handelsbeschränkungen" verbietet. Da GARM sehr viel Macht in der Werbeindustrie habe, stelle das eine unfaire Ausnutzung der Marktmacht zum Schaden der Konsumenten dar, so die Argumentation.

Eine besondere Note verpasst diesen Aussagen der Umstand, dass X auf Betreiben von Firmenchefin Linda Yaccarino selbst ein Mitglied bei GARM ist – oder es zumindest vor kurzem noch war. Erst am 1. Juli hatte das Unternehmen gepostet, dass man die Beziehungen zu GARM nach früheren Verwerfungen wieder aufgenommen habe.

Absturz

All das passiert vor dem Hintergrund, dass die Werbeumsätze von Twitter/X nach der Übernahme durch Musk massiv eingebrochen sind und sich seitdem auch nicht mehr substanziell erholt haben. Die Gründe dafür sind bekannt: Viele Unternehmen wollen schlicht nicht in einem Umfeld werben, wo sie zunehmend neben antisemitischen, rassistischen oder anders verhetzenden Beiträgen landen. Dass diese seit dem Führungswechsel bei Twitter massiv zugenommen haben, haben unabhängige Studien mehrfach belegt.

Musk sieht die Schuld dafür aber nicht im für Werbende immer unfreundlicheren Umfeld, sondern bei jenen, die darauf aufmerksam machen. So hatte er bereits im Vorjahr mehrere, wie er es nennt, "Kollaborateure" beim X-Boykott geklagt – darunter das Center for Countering Digital Hate (CCDH) oder auch Media Matters for America (MMFA). Erfolg hatte er damit bisher wenig, so wurde die Klage gegen CCDH bereits im März eingestellt. (apo, 12.7.2024)