Wien – In Wien sind SPÖ-Bezirkspolitiker bei einer Veranstaltung tätlich angegriffen worden. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und die stellvertretende Simmeringer Bezirksvorsteherin Ramona Miletic wurden bei einem Familienfest der SPÖ attackiert. Miletic wurde dabei von einem rohen Ei am Kopf getroffen, wie die Wiener SPÖ am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Fotos der Bezirksblätter zeigen die Sozialdemokratin mit einer verschmutzten Kappe. Der Vorfall fand bereits am 6. Juli statt.

SPÖ erstattete Anzeige

Die SPÖ reichte sofort eine Klage gegen unbekannt ein. "Die Attacke widerspricht den Prinzipien eines respektvollen und konstruktiven Dialogs. Wir benötigen dringend mehr Toleranz und Respekt im Umgang miteinander. Politische Vielfalt ist der Garant für eine starke Demokratie", hielt Miletic fest. Vorfälle dieser Art würden auf erschreckende Art und Weise zeigen, wohin die zunehmende Spaltung in unserer Gesellschaft führe. Man sei immer für konstruktive Auseinandersetzungen bereit, betonte auch Bezirkschef Steinhart. Drohungen oder Gewalt hätten jedoch keinen Platz.

Laut Wiener Bezirkszeitung landete ein weiteres Ei auch auf einem Fahrzeug der SPÖ. Die Wurfgeschoße kamen dem Bericht zufolge angeblich von einem Balkon, der oder die unbekannten Täter sollen aber nicht zu sehen gewesen sein. Vor der Veranstaltung soll es keine konkreten Drohungen gegeben haben, jedoch komme es in den sozialen Medien immer wieder zu "latente Drohungen", so die SPÖ gegenüber den Bezirksblättern. (APA, red, 12.7.2024)