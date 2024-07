Spanien war schon einmal einladender, oder? Immerhin fragt sich eines der großen deutschen Nachrichtenmagazine, ob das beliebte Urlaubs- und Reiseland "noch sicher" wäre. Wurden doch Touristen in Barcelona mit Spritzpistolen "gejagt" und abgekühlt. Am Donnerstag wagten es dann mallorquinische Einwohner, eine Buggytour zu blockieren, mit Heuballen auf dem Feldweg. Und sie aßen dabei Wassermelone, berichtete die der rechtskonservativen Regionalregierung der Insel zugeneigte Zeitung Diario de Mallorca.

"Tourist go home!"-Parolen zieren seit Jahren auf Wände gesprüht die Zentren von Málaga, Granada, Palma und vor allem Barcelona. Neben den illegal seitens der Eigentümer an städtische Mülleimer gehängten Nummernschloss-Schlüsselboxen steht "Stop Airbnb!". Nicht wenige dieser Boxen wurden in Málaga – rund um den Großprotest vom 29. Juni gegen die Tourismusmassen mit dem Motto "Für das Recht auf leistbaren Wohnraum – ein Málaga zum Leben, nicht zum Überleben!" – kurzerhand mit Superkleber zugeklebt oder mit Hundekot beschmiert. Auf dass ankommende Gäste sich erstmal nicht willkommen fühlen. Und zumindest ein wenig warten müssen, bevor sie in die Ferienwohnung können, die weit mehr Rendite verspricht als eine Langzeitmiete.

Touristen sind in Spanien schon lange nicht mehr uneingeschränkt willkommen. IMAGO/Paco Freire

Auf dem Plaza San Nicolás von Granada mit dem Postkartenblick auf die maurische Alhambra vor den kaum noch mit Schneefleckchen bedeckten Sierra-Nevada-Gipfeln demonstrierten Bewohner bereits eine Woche zuvor. "Ich bin nicht dein Fotomotiv!" oder "Mehr Anwohner, weniger Kunden!" war auf den Transparenten zu lesen. Andernorts im Albaícin liest man "Tourist, try balconing!". Das ist bei jungen Sauftouristen beliebt: vom Hotelbalkon aus luftiger Höhe in den Pool zu springen.

Anwohner eint ein Gefühl, aus ihrem Bezirk, ihrem "Barrio", durch den Druck der Touristenmassen kurzerhand vertrieben zu werden. In Barcelona, in Palma de Mallorca, überall, wohin sich der ungezügelte Boom ausbreitet, steigen Mieten. Langzeitmieten werden aufgekündigt, um auf Booking und Airbnb deutlich mehr zu verdienen, lokale Geschäfte und Bars verschwinden, mangels lokaler Kundschaft – uniforme, trendige Hippness breitet sich aus. Die Essenz, das typische Leben in den Gassen und auf den Plätzen, verschwindet. Und damit eigentlich ein beachtlicher Teil des für Urlauber attraktiven Charmes der Städte. So forderten die Protestierenden unter anderem ein nachhaltiges Tourismusmodell und -management. Es geht nicht gegen Touristen per se, sondern die Art und Weise, wie sich daran wenige bereichern. Koste es, was es wolle.

Verknappung des Wohnraums

Touristenmassen sind dabei nicht gleichbedeutend mit dem Massentourismus. Gegen beides hat sich zuletzt an den beliebten touristischen Hotspots Spaniens nachbarschaftlicher Bürgerprotest formiert. Angefangen auf den Kanarischen Inseln als typische Cluburlaubs- und Winterdestination bereits zum Jahresbeginn. Dann folgten zu Beginn der Sommer-Hochsaison Mallorca und zuletzt die andalusische "Sonnenküste" (span. Costa del Sol) um und in Málaga, in Granada und in der katalanischen Hauptstadt Barcelona. Wo die Stadtregierung schon lange versucht, gegen die Verknappung des Wohnraums durch die marktbeherrschenden US-amerikanischen Online-Buchungsplattformen Booking und Airbnb vorzugehen.

Immerhin kam Ex-Bürgermeisterin Ada Colau selbst aus der Antizwangsräumungsbewegung der "Plataforma de los Afectados de las Hipotecas", kurz PAH. Und setzte Akzente für leistbaren Sozialwohnraum in immer stärker der fortschreitenden Gentrifizierung zum Opfer gefallenen Stadtteile. Die Lizenzvergabe für Online-Ferienwohnungen wurde beschränkt, stärker reglementiert – doch die immens steigenden Mietpreise wurden nicht eingedämmt. Angebot und Nachfrage eben, Ersteres ist immer knapper, Zweitere steigt und steigt.

Allen Protesten zum Trotz könnten heuer wieder Rekorde in Sachen Touristenzahlen in Spanien gebrochen werden. AFP/JOSE JORDAN

Der Neo-Bürgermeister Barcelonas, Jaume Collboni Cuadrado von der katalanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (PSC), kündigte an, knapp 10.000 Ferienwohnungslizenzen, die mit 2028 auslaufen werden, nicht verlängern zu wollen. Zustimmung erhält Collboni vom Hoteliersverband der Stadt, Kritik äußern Linksparteien und katalanische Links- wie Mitte-rechts-Separatisten, da ohnehin die Regionalregierung an einer nahezu identischen Maßnahme als Gesetzgeber arbeite. Jaime Palomera, Wohnraumexperte und Forscher vom Institut de Recerca Urbana de Barcelona, sieht weitere Schwächen: So existieren über 20.000 illegale Online-Ferienwohnungen in der Stadt – wegen des Feilbietens ohne Lizenz klagte die Zentralregierung bereits gegen Airbnb. In Barcelona speziell, aber grundsätzlich Spanien-weit mangelt es zudem an Inspektoren, die die Legalität der entsprechenden Wohnungen prüft. Und nicht zuletzt können Eigentümer weiterhin die Lücke der temporären Miete (ab 30 Tage Dauer) nutzen, um die ohnehin exorbitant hohen Marktpreise weiter zu überbieten. Mehrere Tausend Menschen protestierten in Barcelona folglich weiter gegen die "Massierung des Tourismus" – knapp 100 Kollektive und Nachbarschaftsvereine hatten zur Demonstration aufgerufen, Wochen nach der Bekanntgabe der "Lösung" des Problems durch Collboni.

Zweiteres bezieht sich auf den spanischen Eckpfeiler der Volkswirtschaft, der seine weltweiten Ursprünge in der faschistischen Franco-Diktatur mit Auslandskapital der ersten Cluburlaubs-Giganten wie Tui auf Mallorca und der Costa del Sol um Torremolinos sowie in Benidorm (val. Alacant, Valencia) hat. Zubetonierte Küstenabschnitte, Betonbettenburgen und Strandliegen unter uniformen Sonnenschirmen sollten den Katalog-Urlaubstraum am türkisblauen Mittelmeer wahr werden lassen.

Wie kann man nur die Hand beißen, die einen füttert? Das war die brennende Frage bei einem Dinner mit Tourismusministern der rechtskonservativen Balearen-Regierung in einem Tui-Ressort Ende Oktober des Vorjahres. Als schier unglaublich erachteten die Anwesenden, dass gegen den Tourismus protestiert werde.

Wenn das Geld lockt

Der Spanien-Tourismus erwartet heuer 170 Milliarden Euro Einnahmen, davon bringen ausländische Gäste den Löwenanteil, knapp 100 Milliarden ins Land. Aber auch der Binnentourismus wächst. Bis Ende April 2024 stieg die Zahl internationaler Urlauber um 14,5 Prozent auf über 24 Millionen, die 90-Millionen-Schwelle – und damit ein neuerlicher Allzeitrekord – soll heuer übertroffen werden. Für die Hochsaison im Sommer meldeten Hoteliers einen Frühbucherrekord, und am Arbeitsmarkt wurden für jene Monate über 600.000 Arbeitsverträge abgeschlossen, primär im Dienstleistungsbereich. Wobei es in der Gastro- und Hotelleriebranche Arbeitgebern nicht leichtfällt, Personal zu finden. Die Löhne sind niedrig, knapp 1400 Euro bekommt man im Service in Andalusien im Monat bei einer 40-Stunden-Woche. Doch die Arbeitszeiten werden entgegen dem Arbeitsrecht oft nicht eingehalten, mitunter bekommt man über die Saison auch keinen einzigen freien Tag in der Arbeitswoche.

Die Madrider Zentralregierung erwartet allein von Juni bis Ende September 41 Millionen internationale Gäste gemäß den am Donnerstag publizierten Daten von Turespaña. Das ist ein Plus von 13 Prozent im Vorjahresvergleich und nahezu die spanische Bevölkerungszahl. Spanien hatte mit Ende des Erstquartals 2024 laut staatlichem Statistikinstitut INE fast 48,7 Mio. Einwohner.

Bis 2040 soll Spanien die weltweite "Nummer eins" werden, vor Frankreich, China und den USA. Nachhaltig ist das nicht, auch wenn der Tourismussektor über 15,2 Prozent der BIP stellt und in den kommenden Jahren auf 17 Prozent steigen soll. Denn die Touristenmassen und der Massentourismus sorgen nicht nur für eine Verteuerung des Wohnraums. Die Folgen für die Natur, die Umwelt und das Klima werden – siehe Wasserknappheit, Dürre, Rekordhitzewellen, Waldbrände – trotz augenscheinlicher grüner und grüngewaschener Anstrengungen von Touristikern mit Investitionen in Aufforstung und Meeresschutz, Wassersparen und Sonnenstrom und den Gesetzgebern (staatlich, regional, lokal) mittelfristig noch verheerender ausfallen als die sozialen.

Die rechtskonservative Regionalregierung von Andalusien lehnte es am Donnerstag ab, dem Tourismus, in erster Linie Airbnb, Booking und Co, Limits zu setzen. 70 Prozent der Online-Ferienwohnungen mit Lizenz sind in Andalusien, Katalonien, Valencia und auf den Kanaren. Über 82.000 allein in Andalusien. Die Dunkelziffer liegt freilich weit höher. Wie weit es gehen kann, zeigt das Beispiel Lissabon, wo selbst der Mitte-rechts-Bürgermeister Carlos Moedas betonte, dass es nicht sein könne, das im Stadtzentrum fast 70 Prozent des Wohnraums auf Ferienwohnungs-Websites angeboten werden. (Jan Marot aus Granada, 13.7.2024)