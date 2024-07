Mit dem aktuellen Investitionsschub ist das Heer auf dem Weg zu einer Armee auf Höhe der Zeit. Das muss sich auch in transparenten Plänen zur eigenen Positionierung niederschlagen

Bundesheer-Soldaten bei einer Übung in Vorarlberg: Welche Aufgaben soll das Militär in Zukunft erfüllen? APA/STIPLOVSEK DIETMAR

Bei den Jubel-Pressekonferenzen der vergangenen Monate konnte man leicht den Überblick verlieren. 500 Millionen Euro für neue Transportjets. Fast zwei Milliarden für neue Radpanzer. Rund sechs Milliarden für die Sky-Shield-Raketen. Noch nie konnte ein Ressortchef so viel in "sein" Militär investieren, wie die amtierende Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) seit Beginn von Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine. Konkret: 16 Milliarden Euro zusätzlich bis 2032.

Dass der einstige Bastlerhit Bundesheer mit dem neuen Geld endlich wieder grundlegend funktionsfähig gemacht wird, begrüßen nicht nur Armeeangehörige, sondern praktisch alle, die sich mit der Materie beschäftigen. Baufällige Kasernen, desolates Gerät, eine marode Truppe – das kann und soll sich angesichts der neuen Bedrohung durch den unberechenbaren Despoten in Moskau keine europäische Armee mehr leisten.

Schon eher drängt sich die Frage auf: Kann das über Jahrzehnte auf etlichen Ebenen kaputtgesparte Heer auch auf organisatorischer, auf struktureller Ebene mit dem plötzlichen Milliardenregen Schritt halten?

Reinen Wein einschenken

Hier lauert zuallererst ein praktisches Problem: All die neuen Geräte, Flugzeuge, Hubschrauber, Radpanzer brauchen Menschen, die sie bedienen können. Und von denen gibt es in den Streitkräften deutlich zu wenige. Kein Wunder, Putins Krieg kam überraschend: Bis zum Februar 2022 hatte niemand auf dem Tapet, bald viele zusätzliche Milliarden für die Truppe ausgeben zu können – und deshalb eine Menge neues Personal zu brauchen. Umso rascher müssen jetzt die Rekrutierungsoffensiven des Heeresministeriums greifen.

Ein weiteres Problem: Das Heer hat zwar trotz jahrzehntelang erzwungener Mängelverwaltung langfristige Strategien ausgearbeitet. Politiker scheuten allerdings stets davor zurück, der Bevölkerung bei unbequemen Wahrheiten reinen Wein einzuschenken. Etwa wenn es um nötige Investitionen ging oder um die Tatsache, dass es auch für Österreich keine Garantie auf immerwährenden Frieden gibt.

Gerade angesichts der neuen geopolitischen Situation gilt: Zur Milliardenspritze gehören sinnvollerweise nicht nur Beschaffungen, sondern auch langfristige, transparente Pläne zur Positionierung der Armee. Die sind Aufgabe der Verteidigungsministerin: Wo soll das Bundesheer hin? Auf welche Einsatzszenarien könnte es sich spezialisieren? In welchem Rahmen kann es im internationalen Verbund seine Stärken einbringen?

Interner Kulturwandel

Nicht zuletzt gehört zu einer modernen Armee eine zeitgemäße Kultur in den Kasernen. Vorgesetzte, die Spaß daran haben, ihre formale Macht zu demonstrieren, indem sie Untergebene demütigen, gehören heute weitgehend der Vergangenheit an. Aber auch für Restbestände dieses Auslaufmodells kann in Streitkräften des 21. Jahrhunderts kein Platz mehr sein.

Teil einer dem Zeitalter entsprechenden Kasernenkultur ist auch die Atmosphäre, die Frauen dort entgegenschlägt. Deren Anteil im Heer ist mit fünf Prozent weiter verschwindend gering – in Deutschland sind es etwa mehr als 13 Prozent. Diesen Wert will das Verteidigungsressort merklich erhöhen. Das wird aber nur gelingen, wenn die immer noch viel zu häufigen sexistischen Vorfälle, von denen Soldatinnen berichten, aus den Kasernen nachhaltig dorthin verbannt werden, wo sie hingehören: auf die Müllhalde der Militärgeschichte. (Martin Tschiderer, 14.7.2024)