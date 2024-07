Die von der Stadt Wien herausgegebene Gratispublikation Mein Wien wird an alle Haushalte verschickt – und wartet mit "vielen spannenden Artikeln" auf. So wird das Magazin beworben. Nach Ansicht der Wiener ÖVP dient das Printerzeugnis hingegen vor allem der Eigen-PR der Stadtregierung. Bestätigt fühlt man sich auch durch die Beantwortung einer Anfrage, die von Mediensprecherin Laura Sachslehner an den zuständigen Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) gestellt wurde.

Aktuelle Ausgabe "Mein Wien". Stadt Wien / Mein Wien

Das Heft erscheint inzwischen 24-mal jährlich (zwölfmal jährlich bis 2021) im Umfang von 24 Seiten. Es bietet Informationen zu Projekten der Stadt, zu Freizeitmöglichkeiten oder zu Veranstaltungen. Während das Rathaus für den Inhalt zuständig ist, sind Druck und Vertrieb ausgelagert. Diese beiden Posten schlagen laut Anfragebeantwortung heuer mit knapp 250.000 Euro pro Ausgabe zu Buche.

Verwiesen wurde auch darauf, dass die Bekanntheit des Printprodukts laut aktuellen Daten bei 57 Prozent liegt. Die durchschnittliche Nutzung wurde mit 23 Prozent angegeben – wobei in der Beantwortung betont wird, dass bei der Zielgruppe über 50 Jahren sogar 41 Prozent die Zeitung lesen. In dieser Altersgruppe würden auch 70 Prozent das Heft immer aus dem Postkasten mitnehmen, wird ausgeführt.

Ein Dorn im Auge ist der ÖVP, dass dort Regierungsmitglieder omnipräsent seien. Wie Sachslehner der APA erläuterte, waren jüngst in zwei Ausgaben Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die amtsführenden Stadträte jeweils 27- bzw. 33-mal genannt und jeweils 13- bzw. elfmal abgebildet. Die weiteren Mitglieder des Stadtsenats als Vertreter der Oppositionsparteien seien hingegen kein einziges Mal erwähnt worden.

In der Beantwortung der Anfrage wird allerdings darauf hingewiesen, dass auch Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer – er ist nicht amtsführender Stadtrat – schon darin zu sehen war. Laut Sachslehner hat es sich dabei jedoch um ein Gruppenfoto mit der Stadtregierung gehandelt.

Insgesamt hat das Magazin laut der ÖVP-Politikerin seit 2018, also in sechs Jahren, mehr als 39 Millionen Euro gekostet. "Dass hier mehrmals jährlich ein Magazin mit überschaubarem Informationsgehalt herausgegeben wird, in dessen Rahmen Dutzende von Millionen Euro an Steuergeld lediglich für die Inszenierung der eigenen Stadträte ausgegeben werden, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten und stellt das absolute Gegenteil von verantwortungsvoller Mittelverwendung dar", erklärt sie und kritisiert den aus ihrer Sicht verschwenderischen Umgang mit öffentlichen Mitteln. (APA, 12.7.2024)