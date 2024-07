Jetzt fehlt nur noch die Autobiografie von Georg Dornauer. Man muss schließlich nicht, wie es Hans Peter Doskozil nun getan hat, warten, bis man das biblische Alter von 54 Jahren erreicht hat, um die Ernte eines burgenländischen Lebens literarisch so rechtzeitig einzufahren, dass man der eigenen Partei mitten in einem Wahlkampf noch ein wenig auf die ohnehin angespannten Nerven geht.

Auf dem Buchmarkt erweisen sich Lebensbeschreibungen von Regionalpolitikern gewöhnlich nicht einmal dann als Auflagenhämmer, wenn man sie unter der auf Gehirnlähmung abzielenden Generalmaxime Hausverstand abzusetzen versucht. Worauf es ankommt, sind ohnehin nur die Rezensionen am Tag nach der Präsentation in den Medien, und die fallen – Erfolg von vornherein garantiert – immer gut aus, wenn auf die eigene Partei hingedroschen wird. Dieses Rezept wirkt sicher, da macht es gar keinen Unterschied, um welche Partei es sich handelt.

Hans Peter Doskozil hat eine Autobiografie veröffentlicht, der Titel: "Hausverstand – Mein Leben, meine Politik". Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Doskozil hat also wieder einmal abgerechnet. Die Autobiographie "Hausverstand" ist eine lohnende Lektüre, schwärmten die "Salzburger Nachrichten" von dem aktuellen Lesevergnügen, wo der "Kurier" doch etwas kritischer war. Wie soll man aus einem Politiker schlau werden, der bei jeder Gelegenheit beteuert, sicher nicht mehr in der Bundespolitik mitmischen zu wollen – und der dann nur wenige Wochen vor einer Nationalratswahl eine Autobiographie veröffentlicht, in der er scharf mit seiner Bundespartei ins Gericht geht? Diese Frage muss sich aktuell Hans Peter Doskozil gefallen lassen.

So schwer ist es auch wieder nicht, aus Doskozil schlau zu werden, wenn man die Frage zu beantworten sucht, was wäre aus seiner Frontalattacke auf die SPÖ, von der "Österreich" schreibt, wohl geworden, wenn der von einem ORF-Mitarbeiter aufgedeckte Rechenfehler beim Parteitag zu seinen Gunsten ausgefallen wäre. Wäre die SPÖ auch dann nicht mehr die Partei, die "meine Eltern gewählt hatten" oder der er selbst beigetreten war?

"Diese grauenhafte Maiaufmärsche!"

Wenn eine Partei, der man einmal beigetreten ist, sich so grundsätzlich gewandelt haben sollte, dass man literarisch gegen sie ankämpfen muss, wäre die logische Konsequenz eigentlich – austreten. Diese grauenhaften Maiaufmärsche! Mit dem SPÖ-Aufmarsch am 1. Mai in Wien könne er wenig anfangen. Die Tribüne, auf der die Parteielite stehe, habe etwas "Überhebliches, nicht mehr Zeitgemäßes", so im "Kurier". Vor so viel proletarischem Feingefühl sollte man den Hut ziehen. Man fragt sich nur, woher das plötzlich kommt, schließlich gab es den Maiaufmarsch auch schon, als er, ja sogar als seine Eltern der Partei beigetreten waren. Dass er nur einmal dabei gewesen sein will, und zwar als die Veranstaltung in einen Anti-Faymann-Protest auslief, erklärt vielleicht einiges, aber sicher nicht den Vorwurf des Elitarismus.

Heroisch sei er der Einzige an der SPÖ-Spitze gewesen, der sich 2021 rund um den Abgang von Sebastian Kurz gegen eine Koalition mit Herbert Kickls FPÖ ausgesprochen habe, las "Die Presse" aus dem Buch heraus. Alle waren dafür: Pamela Rendi-Wagner, Michael Ludwig, Doris Bures, alle – bis auf mich.“ Dabei waren allerdings – neben Kickl – auch die Grünen und die Neos. Die ÖVP naturgemäß nicht. Doskozil war also nicht der Einzige, der sich gegen eine Koalition mit Herbert Kickl, sondern der Einzige, der sich gegen eine Bundeskanzlerin Rendi-Wagner als Nachfolgerin von Sebastian Kurz ausgesprochen hat.

Lieblingsklischee aller Rechtsextremisten

Und das Lieblingsklischee aller Rechtsextremisten muss in dem Buch auch noch bedient werden. "Die Presse" hat es nachgelesen. Doskozil schreibt darüber, wie ihn "in einer Wiener Wohnung, in kleiner Runde Freimaurer anwerben wollten. Namen nennt er nicht, das ist gemein. Nur so viel: „Es waren auch Parteifreunde dabei, die es wohl gut meinten." Er habe abgelehnt, denn bei "informellen Eliten" verspüre er "Unbehagen". In der SPÖ aber, das habe er herausgefunden, seien die Freimaurer "ein Machtfaktor". Meine Begegnung mit diesem Bund – einmal in einer Wiener Wohnung – hat meine Sinne für das Thema geschärft, und ich habe danach so manches, was in der SPÖ, darüber hinaus und auch in meinem engsten Umfeld passiert, besser verstehen können.

Wenn burgenländische Polizistensinne einmal Verdacht schöpfen, dann zittern alle "informellen Eliten", und Kickl kann sich freuen, auch wenn Doskozil keine Koalition mit ihm wollte. Er habe, steht im "Kurier", das Buch geschrieben, um sein Bild in der Öffentlichkeit geradezurücken. Das ist ihm auf das Eindrucksvollste gelungen. (Günter Traxler, 13.7.2024)