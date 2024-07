Fanzonen-Saxofonist André Schnurasorgte immer wieder für Begeisterung, so auch vor dem Match Spanien vs. Deutschland, nach dem der Gastgeber die Segel streichen musste. EPA/RONALD WITTEK

Die Fußball-EM 2024 ist sich selbst zuvorgekommen. Noch bevor Spanien und England am Sonntagabend im Finale den Europameistertitel ausspielen, stehen Fußballfans als die großen Sieger des Turniers fest. Die EM begeisterte mit vollen Stadien, ausgelassenen Partys in den Innenstädten und wenigen, wenn auch lauten Nebengeräuschen – und zeigte damit en passant die Sünden des Fußball-Weltverbands Fifa auf. Deutschland hat einmal mehr daran erinnert, welche Frechheit die WM-Vergabe 2022 an Katar war.

Dabei war das Vor-Ort-Erlebnis bei der EM wirklich nicht makellos. Das Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel nach dem Match glich einer Runde Roulette aus der Vorhölle. Hotels in vielen Spielorten waren schmerzhaft teuer, manche der trostlosen Innenstädte verschreckten sogar britische Fußballtouristen. Aber diese bei sportlichen Großereignissen üblichen Dynamiken verblassen mit Blick auf die letzte WM.

Diesmal wohnten Fans nämlich in echten Gebäuden statt in völlig überteuerten Campingzelten. Auch die weniger attraktiven Orte wie Gelsenkirchen leben und atmen Fußball, anstatt ein Potemkin'sches Dorf zu sein. Wer erinnert sich noch an den WM-Finalort Lusail? Hoffentlich niemand. Der europäische Fußballverband Uefa hat eine Anlaufstelle eingerichtet, bei der Fans auf Menschenrechtsverletzungen hinweisen können. Hätte es so etwas 2022 gegeben, wären die Server geschmolzen.

Krasse Gegensätze

Die Winter-WM in Katar war primär ein TV-Ereignis: glatt, kalkuliert, sauber. In Deutschland lebte der Fußball in den Stadien, in den Städten und auf den Reisewegen dazwischen. Stadionbesuche sind das Privileg einer Minderheit, doch die Stimmung vor Ort verbreitet sich dank Social Media schneller denn je über alle Grenzen.

Deutschlands neuen Lieblings-Fanzonen-Saxofonisten André Schnura haben die wenigsten live gesehen, trotzdem wurde er zum landesweiten Phänomen. Auch in den Genuss einer Invasion schottischer Fans kamen nur drei Spielorte, dennoch haben Menschen in ganz Europa die Feierstimmung der "Tartan Army" mitbekommen. Vor dem Achtelfinale in Leipzig stimmten auch Österreichs Fans "No Scotland, no party!" an, nachdem ein Dudelsackspieler die heimischen Fangesänge untermalt hatte.

Da die Anreise für Durchschnittsfans bei einer WM immer länger ist als bei einer EM, ist eine Fan-Ballung wie nun in Deutschland auch bei anständiger Vergabe unrealistisch. In Katars Stadien blieben aber nicht nur deshalb Plätze leer, die erst lange nach Spielbeginn von ticketlosen Zuschauern aufgefüllt wurden. Viele reiche Expats hatten auf Verdacht für unzählige Spiele Karten gekauft und ließen einige davon einfach aus. Manche kamen später, gingen früher oder verfolgten die Matches teilnahmslos.

In Deutschland dagegen platzten die Arenen vor echten, stimmkräftigen Fußballfans. Beiderorts war erfreulich, dass die Fanlager mit wenigen Ausnahmen statt Faustschlägen und fliegender Plastikstühle nur Schmähs austauschten.

Schatten

Bei allen schönen Fanmomenten hat die EM auch gezeigt, dass der Fußball den großen und kleinen Bruchlinien der Gesellschaft nicht entkommen kann. Sei es, wenn türkische Spieler und Fans den Wolfsgruß zeigen, sei es, wenn idiotische Fangrüppchen L'amour toujours umdichten oder wenn diverse Balkanstaaten ihre ewigen Konflikte aufkochen. Dennoch: Mehr Fußballfest geht in Zeiten wie diesen wohl nicht.

Mag sein, dass uns die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko eines Besseren belehrt, zumal die Stimmungskanonen aus Lateinamerika in großer Zahl antanzen werden – doch die Spielorte selbst sowie die Distanzen zwischen ihnen werden wohl zu groß sein, um wirkliches WM-Fieber aufkommen zu lassen. Also zumindest, bis Österreich im Halbfinale steht. (Martin Schauhuber, 13.7.2024)