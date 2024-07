Die Polizei musste am Freitag zu einem Großeinsatz in Graz ausrücken. APA/PETER KOLB

Der Bereich rund um Kaiserfeldgasse/Neutorgasse in der Grazer Innenstadt wurde laut Polizei am Freitag zu Mittag großräumig abgesperrt. Die steirische Landespolizeidirektion teilte auf X mit, dass in der Innenstadt ein Großeinsatz stattgefunden hat, und rief kurzzeitig dazu auf, den Bereich rund um die Kaiserfeldgasse beziehungsweise die Neutorgasse zu meiden. Ersten Informationen zufolge hat eine Person "in einem Gebäude mit einer Schusswaffe hantiert", hieß es von der Exekutive.

Einem Bericht des ORF zufolge sind Schüsse gefallen. Einem Bericht der Kleinen Zeitung zufolge bestätigte die Polizei, dass zwei Menschen schwer verletzt wurden – ein Mann und eine Frau. Bei ihnen soll es sich um Täter und Opfer handeln. Die Identität der involvierten Personen ist nicht bekannt. Laut Krone soll ein Mann mit einer Langwaffe auf eine Frau geschossen haben. Der Vorfall trug sich in einer Anwaltskanzlei zu. Ein Notruf sei kurz vor Mittag eingegangen. Die Rettung und Krisenintervention sind vor Ort.

Die Cobra war im Einsatz, ein Polizeihubschrauber sei auch über die Stadt gekreist. Laut Polizei besteht keine akute Gefahr mehr für die Bevölkerung, die Sicherheit konnte wiederhergestellt werden. Die Sperrmaßnahmen würden sukzessive aufgehoben werden. Der Einsatz soll noch einige Stunden andauern. Im Verkehr könnte es jedoch weiterhin zu Behinderungen kommen.

Zum Vorfall kann die Polizei nicht mehr bestätigen: "Wir müssen davon ausgehen, dass ein Gewaltdelikt vorliegt, bei dem es auch zum Einsatz einer Schusswaffe kam", sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig gegenüber dem STANDARD. (wisa, glu, 12.7.2024)