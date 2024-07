Die Polizei musste am Freitag zu einem Großeinsatz in Graz ausrücken. APA/PETER KOLB

Der Bereich rund um Kaiserfeldgasse/Neutorgasse in der Grazer Innenstadt wurde am Freitag zu Mittag großräumig abgesperrt. Die steirische Landespolizeidirektion teilte auf X mit, dass in der Innenstadt ein Großeinsatz stattgefunden hat, und rief kurzzeitig dazu auf, den Bereich rund um die Kaiserfeldgasse beziehungsweise die Neutorgasse zu meiden. Eine Person habe in einem Gebäude Schüsse abgegeben, hieß es von der Exekutive.

Laut der offiziellen Website der Stadt Graz hatte ein junger Mann in einem Grazer Mehrparteienhaus Schüsse auf eine Mitarbeiterin abgegeben. Die Frau sei ihren Verletzungen erlegen. Zunächst sprach die Polizei laut Kleiner Zeitung von zwei schwerstverletzten Personen – einem Mann und einer Frau. Die Krone berichtet von zwei Toten. Demnach soll der Mann mit einer Langwaffe auf die Frau geschossen haben und danach Suizid begangen haben. Ersten Medienberichten nach handelt es sich um eine Beziehungstat. Die Angaben wurden von der Polizei nicht bestätigt. Ein Notruf ist laut Polizei kurz vor Mittag eingegangen. Rettung und Krisenintervention sind vor Ort.

Der Vorfall spielte sich im Haus Kaiserfeldgasse 27 ab. Dort befinden sich Anwaltskanzleien, ein Notariat und Einrichtungen für verschiedene Therapien. Eine Frau, die in der Anwaltskanzlei arbeitet, gab der APA gegenüber an, sie habe gegen 12.00 Uhr "drei Klescher" gehört. Ihre Mitarbeiterin habe "gut reagiert" und sofort gerufen "alles zusperren". Sie hörte am Gang eine Frau schreien und bekam mit, dass jemand nach unten rannte. Die Kanzlei befindet sich im 3. Stock, der Vorfall spielte sich in einer der anderen Etagen ab.

Der Einsatz, an dem auch ein Hubschrauber und die Cobra beteiligt waren, war kurz nach 13 Uhr bereits beendet und die Absperrungen großteils aufgehoben. Laut Polizei besteht keine akute Gefahr mehr für die Bevölkerung, die Sicherheit konnte wiederhergestellt werden. Die Sperrmaßnahmen würden sukzessive aufgehoben werden. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind wieder im Einsatz. (wisa, glu, 12.7.2024)