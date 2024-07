Die Grazer Mediengruppe Styria trennt sich von ihrem Lektorinnen-Team, das bisher Texte der Kleinen Zeitung Korrektur gelesen hat. Die Aufgabe werde an die APA ausgelagert, die das Lektorat zum Teil KI-gestützt übernehme, heißt es auf STANDARD-Anfrage bei der Kleinen Zeitung.

Lektorat wird an APA ausgelagert: "Kleine Zeitung". Harald Fidler

Die Kleine Zeitung hat ihr Lektorat an eine Dienstleistungsfirma ausgelagert, die seit zweieinhalb Jahren maßgeblich von einem Team in einer Styria-Tochterfirma unterstützt wurde. Von der Dienstleistungsfirma habe man sich Ende 2023 getrennt, erklärt Xenia Daum, Geschäftsführerin der Kleinen auf Anfrage; das "Textservice"-Team in der Styria-Tochter habe nur einen Teil der Printausgabe abdecken können: "Um ein Lektorat der kompletten Print-Ausgabe und auch des Online-Auftritt künftig gewährleisten zu können, nimmt die 'Kleine Zeitung' dieses Text-Service nicht mehr in Anspruch, sondern hat hierzu eine Lektorats-Vereinbarung mit der APA abgeschlossen."

Daum betont mehrfach, es handle sich bei dem nun gekündigten Team um ein teilzeitbeschäftigtes "Textservice"-Team und kein Lektorat, was in dem Team selbst anders gesehen wird. Möglicher Hintergrund: Das vor zweieinhalb Jahren aufgebaute Team wurde mit Kollektivverträgen für Gewerbe angestellt. Seit dem Jahreswechsel wurde dem Team kommuniziert, es werde zur Kleinen Zeitung übersiedeln. Dort wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin im Frühjahr der Kollektivvertrag für kaufmännische Angestellte in Zeitungsunternehmen angeboten; nach Einwänden und Kontakten mit dem Betriebsrat soll ein Wechsel zur Kleinen in diesem Herbst avisiert worden sein. Diese Woche erhielten die zehn Mitglieder des Korrektorinnen-Teams ihre Kündigung mit Herbst.

"Alle Kraft in der Publizistik"

2023 gab es eine Reihe freiwilliger Abgänge aus der Redaktion der Kleinen Zeitung nach einem an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunizierten Ausstiegsangebot. Nach STANDARD-Infos aus dem Frühjahr 2024 konnte die Kleine ihr Ergebnis 2023 nach einer Delle wieder steigern.

Geschäftsführerin Daum betont zur Trennung vom konzerneigenen Lektorat und mit Blick auf die Abgänge im Vorjahr: "Wir haben in der Redaktion im Schnitt des ersten Halbjahres 2024 um 21 Vollzeitbeschäftigungen mehr als im Vorjahr. Es ist uns wichtig, unsere Produkte auszubauen und zu verbessern, dafür brauchen wir alle Kraft in der Publizistik." (fid, 12.7.2024)