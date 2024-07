Bei den Eurogames in Wien ist Feldhockey eine von 31 ausgeübten Sportarten. EuroGames Bern 2023 / Bruam GmbH

Das war vielleicht eine Aufregung. Als erste Transgender-Schwimmerin mischte die US-Amerikanerin Lia Thomas die Frauenbewerbe der US-Collegemeisterschaften auf. An der 25-Jährigen entbrannte 2021 eine wütend geführte Diskussion über sportliche Fairness. Schließlich war es der Internationale Sportgerichtshof, der der Sache im Juni dieses Jahres einen Riegel vorschob. Thomas darf nicht mehr bei den Frauen schwimmen. Eine richtungsweisende Entscheidung. Bei den am Mittwoch in Wien beginnenden Eurogames ist alles anders. "Alle können dort starten, wo sie möchten", sagt Organisator Gerhard Marchl, Mitglied des Organisationsteams.

Bei den Eurogames geht es zwar auch um Medaillen, aber nicht nur. Die Veranstaltung will eine Botschaft des Respekts gegenüber allen Mitgliedern der queeren Community vermitteln. Inklusion und Diversität stehen im Fokus. Besonders Frauen, Lesben, Trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Personen werden ermutigt, aktiv an den Spielen teilzunehmen. "Prinzipiell können aber alle mitmachen, die unsere Werte teilen. Wir versuchen, in vielen Sportarten die Genderkategorien wegzulassen. Da matchen sich alle in derselben Klasse."

Selbstverständlich darf Minigolf in Wien nicht fehlen, es zählt bereits zu den Klassikern. EuroGames Bern 2023/Bruam GmbH

Beim Badminton wird zwischen weiblich und männlich definierten sowie nichtbinären Personen unterschieden, beim Tischtennis gibt es hingegen nur eine offene Klasse. Ist das fair? "Bei uns geht es um Breitensport und um gemeinsamen Spaß an der Sache. Von den Medaillen hängen weder Welt noch Leben ab", sagt Marchl.

Die Bedenken bezüglich Transgender-Sportlerinnen im Spitzensport kann der Wiener aber doch ein wenig nachvollziehen. "Viele Frauen fühlen sich dadurch benachteiligt. Da kollidiert der Anspruch nach Fairness mit dem Anspruch, dass jede Person dort teilnehmen kann, wo sie möchte. Es ist nicht zu leugnen, dass in gewissen Fällen beides schwierig zu vereinen ist."

Diversität wird auch bei den 31 Sportarten der Eurogames großgeschrieben. Die Community trifft sich beim Darts, Pétanque oder Minigolf. Aber, wie könnte es anders sein, auch hier zählt Fußball zu den großen Rennern. 43 Teams aus ganz Europa haben sich für das Turnier auf der Anlage des FC Stadlau angesagt. Sie tragen Namen wie Rheinbow Sport Basel, Paris Arc-En-Ciel oder Ballboys Hamburg. "Es gibt Klassiker, die derart beliebt sind, dass man gar nicht drum herumkommt", sagt Marchl. Allein für die Laufbewerbe auf der Prater-Hauptallee haben sich mehr als 600 Teilnehmerinnen angemeldet.

Das Organisationsteam der Eurogames rund um Gerhard Marchl (Fünfter von links). Isabelle Reihofer

Die Eurogames wurden 1992 ins Leben gerufen. Bei der ersten Austragung in Den Haag, Niederlande, waren es noch 300 Teilnehmerinnen, in Wien werden bis Samstag rund 4000 Sportlerinnen erwartet. In der Vorbereitung sind die Veranstalterinnen bei der Stadt Wien und den involvierten Sportvereinen "auf offene Ohren und sehr viel Interesse gestoßen". Den Turnierleitungen wurden Workshops zur Sensibilisierung angeboten. Da geht es um den Sprachgebrauch, aber auch um ganz praktische Dinge wie die adäquate Kennzeichnung der Sanitäranlagen.

Marchl spricht von einer Gesellschaft im Wandel: "Vieles hat sich in den vergangenen Jahren zum Positiven geändert." Deshalb sei aber noch nicht alles eitel Wonne. "Es ist immer noch zu befürchten, dass gerade Jugendliche, die merken, dass sie anders sind, sich in ihrem Verein schwertun. In manchen Sportarten ist der Ton rauer, vor allem im Fußball. Diskriminierung ist noch immer ein Thema. Unsere Veranstaltung bietet einen sicheren Raum. Und es geht um Sichtbarkeit. Wir wollen ein Ausrufezeichen setzen. Schaut her, es gibt uns. Auch im Sport." (Philip Bauer, 15.7.2024)