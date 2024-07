In Wien tobt ein Machtkampf: Im Zentrum stehen Tschetschenen und eine syrische Großfamilie. Zwei blutige Konflikte heizen den Hass aufeinander weiter an. Frieden ist noch nicht in Sicht

Auf Tiktok und Co jagt in dem schwelenden Konflikt eine Provokation die nächste. Aber nicht nur das: Es wird öffentlich sogar bewusst zur Selbstjustiz aufgerufen. Collage: derStandard/ Monika Köstinger Credit: Adobe Stock, Screenshots

Es war fast 22 Uhr, als am vergangenen Sonntag ohrenbetäubender Lärm über Untermeidling anhob: Ein Hubschrauber zog in geringer Höhe Kreise über dem Grätzel zwischen dem Meidlinger Bahnhof und der U4-Station Längenfeldgasse. Zwar ist man ratternden Helikopterlärm in dieser Gegend gewohnt - über den Bezirksteil führt sowohl die Einflugschneise des Rettungshubschraubers des Unfallkrankenhauses Meidling als auch die der Wiener Flugpolizei. Das gut 40 Minuten andauernde Geknattere erinnerte jedoch stark an eine US-amerikanische Verbrecherjagd, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Was war passiert?

Keine 300 Meter Luftlinie von der Hubschrauber-Homebase in der Meidlinger Kaserne entfernt, am Bahnhof Meidling, war der Serie der Zusammenstöße zwischen jugendlichen Syrern und Afghanen, dem angeblichen Familienclan 505, auf der einen, Tschetschenen auf der anderen Seite eine weitere blutige Episode hinzugefügt worden: Vermummte Tschetschenen hatten eine Gruppe junger Afghanen mit Messern und Schlagstöcken attackiert. Die Angreifer ließen vier Schwerverletzte liegen - die Antwort auf die Konflikte, die in den Tagen zuvor stattgefunden hatten.

Die Chronologie des vergangenen blutigen Wochenendes: Am Freitagabend gingen Tschetschenen und Syrer mit Holzlatten, Pfefferspray, Messern und Schusswaffen im Brigittenauer Anton-Kummerer-Park aufeinander los. Die Bilanz: drei Verletzte und ein Polizeigroßeinsatz. Tags darauf trafen Anhänger beider Gruppierungen einander erneut auf der Blutwiese in der Brigittenau. Ein 29-jähriger Tschetschene wurde im Zusammenhang mit den Vorfällen mittlerweile festgenommen. Diesmal schien die Schlägerei jedoch glimpflicher ausgegangen zu sein. Zumindest blieben keine Verletzten zurück.

Dafür aber umso mehr Fragen: Was ist los in Wiens Parks? Hat es die Stadt hier mit rivalisierenden migrantischen Jugendbanden zu tun, und worum geht es in dem Kampf? Was hat es mit der Chiffre 505 auf sich? Machen sich hier nur ein paar Jugendliche wichtig, oder hat Wien ähnlich wie Berlin neuerdings ein Problem mit Clankriminalität? Und was erzählen die jüngsten Ereignisse über die Minderheiten und die Mehrheit im Land?

Polizei im Großeinsatz

Eines vorweg: Die Zahl der rechtskräftigen Verurteilungen von Jugendlichen ist nach Angaben des Bewährungshilfevereins Neustart in den vergangenen zehn Jahren von 2248 auf 1388 gesunken. Und auch das, was man unter Jugendbande versteht, kennt die Kriminalstatistik bislang nur als Ausnahme. Doch die Vorfälle der jüngsten Zeit deuten auf eine Zäsur hin. Zumindest in der medialen Aufmerksamkeit und der subjektiven Wahrnehmung. Auch die Wiener Polizei beschäftigt das Phänomen Jugendbanden intensiv.

Um die Ernsthaftigkeit der Ermittlungen zu untermauern, lud die Exekutive am Mittwoch zu einem Medientermin nahe dem Brigittenauer Austragungsort. Während Dietmar Berger, der stellvertretende Leiter des Ermittlungsdiensts im Landeskriminalamt Wien, vor großem Beamtenaufgebot Journalisten den Stand der Ermittlungen erklärte – ja, es handle sich um einen Konflikt zwischen Tschetschenen, Syrern und Türken; ja, die Afghanen in Meidling waren offenbar ein Kollateralschaden, das eigentliche Ziel waren Syrer; und ja, die Polizei nehme auch das Online-Gepose der Teenager ernst -, zogen die Cobra-Männer in voller Montur auch einige Jugendliche aus der Kernklientel an.

Die Syrer seien das Problem, sind sich drei Burschen türkischer Herkunft sicher, die den Polizeiauflauf aus einigen Metern Entfernung beobachteten. "Die sind nicht alle schlecht, aber die, die neu gekommen sind, die haben den Krieg mit nach Wien gebracht", erzählte einer von ihnen, der gerade vom Kampfsporttraining kam. Sie trauten sich selbst kaum noch in den Park, einer erzählt, dass er sich aus Angst "vor 505", wie die syrische Bande im Jargon genannt wird, als Serbe ausgebe - dabei seien sie hier aufgewachsen. Angeblich fragen die 505er gezielt, ob jemand Tschetschene oder Türke ist, ehe es eskaliert.

Worum es in dem Konflikt geht? Vor allem um Schwestern und Mütter. Die würden von den Syrern belästigt, sagen die Burschen. Und um die Ehre. "Die Tschetschenen haben Ehre, deshalb schlagen sie zurück." Im Ehrgefühl seien sie wie die Türken, sind sich die drei sicher. Fragt man sie, wer hier gegen wen und warum kämpft, verliert man bei den Erklärversuchen schnell den Überblick, auch die Jugendlichen selbst scheinen nicht sattelfest.

Die Stimme der Tschetschenen

Näher dran am Geschehen ist Abubakar Dudurkaev. DER STANDARD trifft den schlanken 24-Jährigen mit Brille und langem Bart in einem Wiener Café im dritten Bezirk. Seine Hose hat er als frommer Muslim über die Knöchel gestreckt. Begleitet wird er von einem erst 15-jährigen Burschen mit gebrochenem Arm und mit Siegelring am Finger, den der tschetschenische Wolf ziert. Dudurkaev gilt unter jungen Tschetschenen als gut vernetzt, holt in seinen Erzählungen lange aus.

Dudurkaev behauptet, gerade mit einem mutmaßlichen Opfer in Kontakt zu stehen. Ein Tschetschene und dessen Mutter seien in der Nacht zuvor von 505 mit einem Messer bedroht worden. Als ein Helfer einschreiten wollte, soll dieser "abgestochen" worden sein.

In einer der Telegram-Gruppen der Tschetschenen, in der Stimmung gegen die 505er gemacht wird, wird öffentlich zur Selbstjustiz aufgerufen - weil die Polizei aus Dudurkaevs Sicht zu lange untätig blieb: Die mutmaßlichen syrischen Täter sind in der Gruppe zur "Fahndung" ausgeschrieben. Eine Meldung bei der Polizei, die den Vorfall belegt, gibt es nicht. Für Dudurkaev ist das nicht von Belang – das gilt auch für die vielen anderen angeblichen Angriffe von 505, die sich nicht überprüfen lassen. Die Polizei bekomme nicht alles mit, was in Wien passiere, sagt er. Vieles werde nicht angezeigt oder von der Polizei nicht ernst genommen. Man fühle sich im Konflikt mit 505 alleingelassen: "Wir Tschetschenen haben ein Problem."

Ahmad Mitaev, unter anderem bekannt durch sein Tiktok-Format "Cop und Che", berichtet von mehreren Messerattacken auf die tschetschenische Community durch Jugendliche von 505. Tschetscheninnen, erzählt er, seien mitunter "ausgegriffen" und belästigt worden.



Gründe für die Eskalation gebe es mehrere: etwa dass ein 30-jähriger Tschetschene Anfang Juni von Syrern bei einer vereinbarten "Aussprache" beinahe umgebracht worden sei, erklärt der junge Mann. Aber auch, dass Unschuldige – damit sind Frauen und Kinder gemeint – seit Wochen von 505-Mitgliedern angepöbelt und attackiert würden. Das sorgt auch in der arabischen Community für Unbehagen. Traditionell klärten Männer Konflikte wie diese untereinander. Auch deshalb sei es zum Gegenschlag gekommen. "Ohne Tötungsabsicht", versichert Dudurkaev. Man habe 505 bloß Angst machen wollen.

Sein Appell an Staat und Exekutive lautet: "Wenn sich nichts ändert, wird Wien weiter Hand anlegen." Mit "Wien" sind alle gemeint, die sich dem Kampf gegen 505 angeschlossen hätten. Angeblich seien nicht nur Tschetschenen, sondern auch Türken, Bosnier, Kurden, Albaner und viele andere Burschen und Männer dabei. "Wien ist vereint gegen 505", prahlt der junge Tschetschene. Deshalb ist Dudurkaev zuversichtlich, dass sich der Konflikt bald legen könnte: "Wir wollen einfach ein friedliches Leben." Angeblich haben sich auf beiden Seiten bereits ältere, einflussreiche Personen eingeschaltet, um für Frieden zu sorgen.

Brandbeschleuniger Social Media

Der schwelende Konflikt ist jedenfalls ein Novum. Auch für die Polizei. Er unterscheidet sich nämlich gravierend von diversen Revierkämpfen aus der Vergangenheit, etwa zwischen Tschetschenen und Afghanen vor bald zehn Jahren. Die Gründe dafür haben Namen: Tiktok und Telegram.

Auf den beiden Plattformen wird der aktuelle Hass zwischen Tschetschenen und syrischen Burschen von 505 zusätzlich angeheizt – das durchaus bewusst. Auf Tiktok macht etwa in unterschiedlichen Abwandlungen das unbestätigte Gerücht die Runde, wonach ein Syrer eine tschetschenische Frau samt Kindern in Wien erstochen habe – und unreflektiert weiterverbreitet.

Nachrichten aus dem Ausland befeuern den Konflikt in Wien zusätzlich: Anfang Juli hatte ein Mob in der Türkei Wohnhäuser und Geschäfte von Syrern angezündet, nachdem ein Syrer wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung seiner Cousine festgenommen worden war. Beim EM-Match Türkei gegen Österreich kam es daraufhin zu Ausschreitungen zwischen Syrern und Türken beim Public Viewing beim Wiener Hauptbahnhof. Die Geschichte hatte sich von Tiktok bis in die Wiener Parks verbreitet. Das zeigt die Macht, die soziale Netzwerke und Chatdienste mittlerweile haben. Und wie sie zu spontanen "Gewalt-Flashmobs" führen können.

"Wenn ihr einen Tschetschenen auf der Straße seht und sie haben euch nichts getan, lasst sie bitte in Ruhe."

Ein Mitglied der "Familie" 505

In der Telegram-Gruppe der Tschetschenen beispielsweise herrscht ein immenses Aktivitätslevel. Beinahe im Sekundentakt trudeln dort unter den neuesten verächtlichen Beiträgen zum 505-Clan neue Kommentare ein. Manch einer gibt sich dort als vermeintlicher Waffenhändler mit breitem Sortiment aus. Andere wieder rufen aktiv dazu auf, sich einer größeren Gruppe anzuschließen, um die Jugendlichen an ausgewählten Orten zu verprügeln. Was davon reine Angeberei oder tatsächlich Ernst ist, lässt sich in der angespannten Atmosphäre nicht trennscharf unterscheiden.

Das macht die Situation auch für die Polizei unübersichtlich. Deshalb postiert sich die Exekutive aktuell verstärkt an Brennpunktorten, um rasch eingreifen zu können.

Auf Tiktok fallen die vermeintlichen "505er" vor allem durch Online-Gepose auf. Tiktok-Screenshot

Und was sagen die Jugendlichen von 505 zu alledem? Die zeigen sich etwas defensiv. "Wenn ihr einen Tschetschenen auf der Straße seht und sie haben euch nichts getan, lasst sie bitte in Ruhe", heißt es im Telegram-Kanal des angeblichen Clans. Ein junger Syrer, der sich zur "Familie" zählt, stellt für sich klar: "Ich mische mich nicht mehr ein." Er betont aber auch: "Man stirbt nur einmal, wir haben keine Angst vor irgendwem auf der Welt."

Seiner Erzählung nach habe der Konflikt mit den Tschetschenen vor Monaten mit einer Schlägerei am Handelskai begonnen. "Die haben uns gefragt, seid ihr Araber, wir haben Ja gesagt, dann gab es Streit", schreibt er dem STANDARD auf Instagram. Man habe mit der Polizei kooperiert. Nun werde er von Tschetschenen bedroht. Welchen Anteil hat 505 an der Eskalation? "Schau, es gibt viele Leute von 505 in Wien, aber auch welche, die sagen, dass sie dazugehören, obwohl es nicht so ist, und die machen Stress." Nun hoffe er, dass beide Seiten "das klären, ohne streiten und so".

Die "neuen Syrer"

Emina Saric ist allen voran eines wichtig zu sagen: Die Gewalt zwischen beiden Gruppen betreffe nur einen kleinen Teil der Communitys. Aus Sicht der Integrationsexpertin des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen sind die Konflikte kein Beleg dafür, dass Integration versagt habe. "Wäre das so, hätten wir an jeder Ecke solche Umstände", sagt Saric. Man müsse raus aus der Hysteriespirale.

Aber Saric verharmlost die Kämpfe zwischen Tschetschenen und Syrern nicht. Im Gegenteil. Es gebe viel zu tun. Die Jugendlichen bräuchten Beschäftigung. Auch in den Schulen müsste "ab sofort" präventive Arbeit geleistet, also aktiv gegen Gewalt und patriarchale Geschlechterrollen gearbeitet werden. Ebenso sei es notwendig, die Burschen und Jugendlichen "aus ihren Milieus zu retten", etwa bei Tschetschenen das Phänomen der Ehre abzubauen, "unter dem Männer oft selbst leiden". Dafür sei psychotherapeutische Hilfe ein probates Mittel.

Zurück in die Brigittenau, wo die drei Burschen den Pressetermin der Wiener Polizei beobachten. Sie selbst würden sich aus allem raushalten, behaupten sie. Nur ein paar Sätze später rutscht einem von ihnen heraus, dass er bei einer der letzten Schlägereien dabei war. Schweigen. Lächeln. Themenwechsel. "Die neuen Syrer haben nichts zu verlieren", sagt einer von ihnen. "Die haben keine Familie hier. Wir schon. Für uns geht es um was. Meine Mutter hat Angst um mich."

Wenn sie von "neuen Syrern" sprechen, meinen sie jene, die in den vergangenen Jahren als unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Wien gekommen sind. Anders als ihre Landsmänner, die 2015 im Zuge der großen Fluchtbewegung kamen, gehören sie zur ersten Generation, deren Kindheit nur vom Krieg geprägt war. "Wir haben die bei uns in der Türkei aufgenommen", sagt einer der Teenager, "und so danken sie uns? Wer macht sowas?"

Der Konflikt sei falsch, darin sind sich alle drei einig - Muslime dürften einander nicht bekriegen. "Aber sie lassen uns keine Wahl." Und: Die jungen Syrer von 505 kämpften nicht wie Männer. "Die ziehen sofort das Messer und gehen zu mehrt auf einen los." Die Waffen bunkern sie in Verstecken, erzählt einer der Burschen. "Die haben alles: Messer, Schlagstöcke, Macheten. Aber wenn die Polizei kontrollieren kommt, sind sie sauber." (Jan Michael Marchart, Birgit Wittstock, 12.7.2024)