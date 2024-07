Bilder können künftig direkt von einem Service auf den anderen transferiert werden, der Download dazwischen entfällt also

Apple und Google wollen künftig ein Programm anbieten, um Fotos zwischen iCloud und Google Photos migrieren zu können. Das hat die Data Transfer Initiative in einem Blogpost angekündigt. Das erklärte Ziel der Initiative ist es, das Zusammenspiel zwischen digitalen Plattformen zu verbessern. Dadurch soll es Nutzerinnen und Nutzern möglich sein, beim Wechsel nicht jedes Mal sämtliche Daten vom vorherigen Anbieter herunterladen und beim neuen hochladen zu müssen.

Google Cloud ist zwar nicht dasselbe wie Google Photos, ein Teil der iCloud läuft aber darauf. AFP/RONNY HARTMANN

Seit 2021 können Fotos zwar von der iCloud in Google Photos übertragen werden. Der umgekehrte Weg gestaltete sich bisher allerdings als schwierig. Ab kommender Woche soll es einfacher gehen: Sowohl Google als auch Apple haben bereits Anleitungen veröffentlicht, die den Prozess erklären. Laut Apple ist der Transfer in über 240 Ländern weltweit möglich. Ausnahme sind Konten von Unternehmen und anderen Organisationen sowie Konten von Kindern.

Der Transfer von Google Photos in die iCloud soll über den "Google Datenexport" erfolgen. Dabei werden die Bilder genau genommen nicht migriert, sondern kopiert. Die Originale werden nach dem Transfer also nicht gelöscht. Das gilt auch für den umgekehrten Weg. Die Übertragung kann Stunden bis Tage dauern – je nach Datenmenge. Immerhin erfolgt diese direkt zwischen Google und Apple, Daten werden also nicht heruntergeladen. (red, 12.7.2024)