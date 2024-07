Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker ist zu Gast beim Impulstanz-Festival. IMAGO/Newscom / Yonhap News

Die letzte Juniwoche war mies für eine der wichtigsten Choreografinnen der Gegenwart. Die Belgierin Anne Teresa De Keersmaeker (64) hat sich die Misere wohl selbst eingebrockt, denn Mitglieder ihrer Kompanie Rosas werfen ihr Mobbing vor. Dass sich die Betroffenen an die Öffentlichkeit gewandt haben, darf nicht als Produkt einer Überempfindlichkeit gewertet werden. Dazu gehört der Mut einer realen Verzweiflung, denn De Keersmaeker gehört zu den Spitzen des zeitgenössischen Tanzes weltweit.

Dieser Status ist ihr nicht in den Schoß gefallen. Sie wurde 1960 nahe Brüssel als Tochter eines Bauern und einer Lehrerin geboren. Ihre jüngere Schwester Jolente wurde Co-Leiterin einer renommierten Theatergruppe. Anne Teresa hatte Ende der 1970er-Jahre unter anderem Unterricht in Maurice Béjarts damals hochangesehener Tanzschule Mudra, bevor sie 1981 an der New Yorker Tisch-School studierte.

Aufbruchszeit für Tanz

Zu dieser Zeit befand sich der Tanz europaweit im Aufbruch. Auch in Flandern wurde sein Potenzial neu entdeckt und dem des Theaters gleichgestellt, zahlreiche alternative Veranstaltungsorte und freie Gruppen entstanden. In dieser künstlerischen Gründerzeit kam De Keersmaeker zurück und feierte bereits mit ihrem zweiten und dritten Stück, Fase (1982) und Rosas danst Rosas (1983) durchschlagende Erfolge. Sie wurde Teil des flämischen Aufstiegs zu einem Zentrum des neuen Tanzes, mit dessen innovativer Kraft selbst New York nicht mithalten konnte.

"Il Cimento dell'Armonia e dell’'nventione" läuft heuer bei Impulstanz. Anne Van Aerschot

Nach De Keersmaeker (1983) gründeten unter anderem Alain Platel, Jan Fabre – der 2018 wegen sexueller Belästigung verurteilt wurde – und Wim Vandekeybus Kompanien. Bis heute gehören Rosas und Vandekeybus' Ultima Vez (1986) zu den weltweit einflussreichsten Tanzformationen. De Keersmaeker gründete außerdem 1995 eine der besten Tanzakademien überhaupt. Wer es dort schafft, hat etwa gute Aussichten, als Ensemblemitglied bei Rosas aufgenommen zu werden.

Sparsam mit Nettsein

In mehr als 40 Jahren produzierte De Keersmaeker ein gewaltiges Œuvre, navigierte ihre Rosas durch Höhen und Tiefen, schuf erst strenge, dann auch leichtere Stücke und brachte sie weltweit auf Tournee. Billige Kompromisse waren nie dabei. Ab Montag ist mit Il Cimento dell'Armonia e dell'Inventione wieder eines ihrer Werke bei Impulstanz in Wien zu sehen. Mit dem Luxus, nett zu sein, ist sie stets sparsam umgegangen. Die Pandemie war ein Rückschlag für Rosas. De Keersmaeker wird vorgeworfen, damals Sicherheitsmaßnahmen verweigert zu haben. Jetzt arbeitet sie an Wiedergutmachung und gastiert bei Impulstanz. (Helmut Ploebst, 15.7.2024)