Eine Bastion haben sich Frauen in den letzten Jahren ganz eindeutig erobert: die Kraftkammern in den Fitnessstudios. Vorbei sind die Jahrzehnte, in denen sich Frauen in der Hoffnung, abzunehmen, an Stepper und Laufband abquälten, während Langhanteln und Kettlebells den Männern vorbehalten blieben.

Stattdessen trainieren sich nun auch fitnessaffine Frauen mit Deadlifts, Bicep-Curls und Bench-Presses deutlich sichtbare Muckis an. "Strong is the new skinny", heißt es seit einigen Jahren passend dazu. Und starke Frauen sind unabhängige Frauen. Also alles gut an der Fitnessfront?

Kraft kann sich gut anfühlen. Unerreichbare Ideale weniger. Getty Images/iStockphoto

Eines steht außer Frage: Stärker zu werden macht aus vielerlei Hinsicht Sinn. Kraftsport stärkt die Knochen, was speziell für Frauen wichtig ist, weil diese im Alter häufiger an Osteoporose erkranken. Die Haltung verbessert sich dadurch außerdem. Und man wirkt damit dem Abbau von Muskulatur entgegen, der schon ab dem Alter von 30 schleichend einsetzt.

Und Kraftsport ist auch gut für die Psyche. Wer es plötzlich schafft, den Koffer ohne fremde Hilfe im Zug ins Gepäcksfach zu hieven, oder die richtig schweren Umzugskarton schleppen kann, weiß, wie gut sich Kraft anfühlt. Und niemand wird den ersten Klimmzug vergessen, den man nur durch hartes Training geschafft hat: Stärke ist nicht nur empowernd, sie macht auch enorm glücklich und eröffnet einem ganz neue Möglichkeiten in- und außerhalb des Gyms.

Diese neu entdeckte Stärke ist für die Soziologin Corinna Schmechel, die an der Universität Göttingen zu Geschlecht und Sport forscht, auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels: Der Alleinverdiener, der sich um die Familie kümmert, ist passé. Frauen sind heute öfter auf sich alleine gestellt: "Lebens- und Familienmodelle ändern sich. Und das drücken Frauen auch durch ihre Fitness aus", sagt Schmechel.

Aussehen wie die Fitfluencerinnen

Den Hype ums Krafttraining, der seit einigen Jahren auf sozialen Medien ausgelebt wird, sollte man dennoch differenzierter sehen. Denn wie so oft geht es bei dem Fitnesstrend nicht nur darum, stark zu werden – sondern vor allem auch darum, stark auszusehen: "Man könnte sagen, dass 'Strong is the new skinny' das noch perfidere Schönheitsideal ist", sagt Corinna Schmechel.

Denn wer definierte Arme will, an denen sich die Muskelstränge schön abzeichnen, braucht einen geringen Körperfettanteil. Richtig müsste es also heißen: "Strong and skinny is the new skinny". Und noch einmal richtiger bräuchte es den Zusatz: Und all das ist verdammt zeitintensiv und anstrengend. Also erwartet euch lieber nicht, so wie die ganzen Fitfluencerinnen auszusehen, weil Frauen das für den Muskelaufbau wichtige Testosteron weitgehend fehlt.

Der Hype um die Muckis hat bei Frauen dann aber auch wieder ganz enge Grenzen: ZU muskulös darf der weibliche Körper nämlich auch nicht sein, "sonst gilt man schnell als Mannsweib", sagt Schmechel. Die streng binäre Definition davon, was Mann und Frau ist und sein darf, wird durch die paar Muskelstränge also ganz sicher nicht über den Haufen geworfen.

Besonders rau ist der Umgangston erwartungsgemäß auf Social Media, wo bei sehr muskulösen Frauen ganz schnell deren Weiblichkeit infrage gestellt und – wieder einmal – nur das Aussehen und nicht die dahinterliegende Stärke kommentiert wird.

Der Hintern steht im Zentrum

Wohl um die Vermutung, nicht Frau genug zu sein, gar nicht erst aufkommen zu lassen, liegt der Fokus beim Krafttraining für viele Frauen bei einem möglichst muskulösen Hintern, der für fitte Frauen seit einigen Jahren als besonders erstrebenswert gilt. Das ist ein sexualisiertes, sehr weiblich konnotiertes Körperteil. Befeuert wird der Hype um den Hintern etwa durch Influencerinnen wie Pamela Reif, die eigene Booty-Workouts im Angebot hat, in denen der Hintern mit Squats und Lunges in Form gebracht wird.

Und nicht nur damit: Der letzte Schrei sind in den Gyms gerade Leggings mit "Scrunch-Naht", die den Hintern noch einmal mehr in Szene setzen. Dazu wird häufig nur ein Sport-BH getragen. Auch diese knappen und enganliegenden Outfits, die sich stark von der Männermode im Gym unterscheiden, passen für Schmechel ins Bild: "Es wird exzessiv die Kraft trainiert, so wie bei Männern – gleichzeitig aber die Weiblichkeit betont."

Und noch einen Kritikpunkt führt Schmechel ins Treffen: "Es wird als emanzipativ gefeiert, dass Frauen sich etwas aneignen. Aber eigentlich werden damit wieder männliche Ideale wie Stärke und Durchsetzungskraft weitergetragen." So zeige sich weiterhin eine klare Hierarchie der Geschlechter: Dass Männer nämlich im gleichen Ausmaß weiblich konnotierte Sportarten wie Yoga oder Ballett stürmen, zeichnet sich derzeit nicht ab. Dabei wäre ein Beweglichkeitstraining für Männer aus gesundheitlicher Perspektive genauso empfehlenswert wie das Krafttraining für Frauen.

Der Weg innerhalb und außerhalb der Fitnessstudios ist also noch ein weiter. Aber einer, für den es eben nicht nur Ausdauer, sondern auch ordentlich Kraft braucht. (Franziska Zoidl, 16.7.2024)