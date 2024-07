Eine Untersuchung mit 26.000 Personen findet Unterschiede in der Gehirnleistung. Wer lange munter bleibt, sollte dennoch ausschlafen

Diese Frau arbeitet nachts und macht einen Powernap. Nachtaktiv zu sein spricht für hohe kognitive Fähigkeiten. IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

Hallo, sind Sie noch wach? Falls Sie zu den Personen gehören, die diesen Text gleich bei seinem Erscheinen entdeckt haben: Glückwunsch! Es ist kurz nach Mitternacht, die meisten Menschen sind längst im Bett, doch Sie sind offenbar eine Nachteule. Sie teilen diese Eigenschaft mit einigen großen Persönlichkeiten, darunter Winston Churchill, Bob Dylan, H. P. Lovecraft und Friedrich Schiller. Und eine Nachteule zu sein kann mit einigen wünschenswerten Nebeneffekten verbunden sein, wie eine neue Studie im Fachjournal BMJ Public Health nun belegt.

Doch auch allen, die beim Morgenkaffe sitzen, sei erzählt: Forschende vom Imperial College in London untersuchten einen Datensatz mit rund 26.000 Personen und sahen sich an, ob es eine Verbindung zwischen dem Schlafverhalten und kognitiven Fähigkeiten gibt. So ein Zusammenhang scheint tatsächlich zu bestehen: "Unsere Studie ergab, dass Erwachsene, die von Natur aus abends aktiver sind, bei kognitiven Tests tendenziell besser abschnitten als diejenigen, die Morgenmenschen sind", sagt Erstautorin Raha West vom Imperial College.

Rund zehn Prozent

Ob man dabei die Abende zu Hause oder auf Partys verbringt, ist für dieses konkrete Ergebnis nicht entscheidend. Um Verfälschungen des Resultats auszuschließen, wurden Alkoholkonsum, Rauchen, aber auch das Alter aus den Daten herausgerechnet.

Zwei Gruppen von Menschen wurden separat untersucht. In einer davon hatten Nachteulen um 13,5 Prozent bessere Ergebnisse als Morgenmenschen, in der anderen waren es 7,5 Prozent. Doch Morgenmenschen schnitten auch schlechter ab als Menschen, die sich zu beiden Gruppen zählten, und zwar einmal um 10,6 und einmal um 6,3 Prozent. Die Unterscheidung der Gruppen kam so zustande, dass nicht alle dieselben kognitiven Tests absolviert hatten. Bei beiden Gruppen wurden Reaktionszeit und das Suchen von Bilderpaaren getestet. Die erste Gruppe, bestehend aus 10.000 Personen, hatte außerdem Intelligenztests zur "fluiden Intelligenz" und einen Gedächtnistest absolviert.

"Es handelt sich also nicht nur um persönliche Vorlieben, sondern diese Chronotypen könnten sich auf unsere kognitiven Funktionen auswirken", sagt West. Für die Studie wurde auf eine riesige biologische Datenbank mit Daten einer halben Million Menschen aus Großbritannien zurückgegriffen.

Allen, die sich diesen Text beim Morgenkaffee zu Gemüte führen, sei gesagt, dass es noch einen weiteren wichtigen Faktor gibt: genügend Schlaf. Zwischen sieben und neun Stunden erwiesen sich als ideal für die Hirnfunktion. Mehr oder weniger Schlaf führte zu einem Rückgang der kognitiven Leistung. Auch das ist ein Ergebnis der Studie und bereits aus früheren Studien bekannt. Spät in der Nacht nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit eher ab, wenn es um komplexe Aufgaben außerhalb der Routine geht. Längerer Schlafentzug ist kognitiv sogar mit einer leichten Alkoholisierung vergleichbar.

Unser Schlafverhalten ist teilweise durch unsere Gene bestimmt. Die Frühaufstehergene dürften wir zum Teil von den Neandertalern geerbt haben, die genetisch für frühes Aufstehen optimiert waren.

Ausreichend auszuschlafen ist gut für die kognitiven Fähigkeiten, sofern dabei nicht mehr als neun Stunden Schlaf zusammenkommen. Getty Images

Kluge Frühaufsteher

Sein Schlafverhalten zu verändern sei möglich, aber komplex, sagt West. "Es ist wichtig, seine natürlichen Schlafvorlieben zu verstehen und sich darauf einzustellen", so die Forscherin, "doch es ist ebenso wichtig, genug Schlaf zu bekommen, weder zu viel, noch zu wenig." Das sei wesentlich, um das Gehirn gesund und optimal funktionstüchtig zu halten.

Vorurteile gegenüber Frühaufstehern sind jedenfalls unangebracht. "Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies nicht bedeutet, dass alle Menschen am Morgen eine schlechtere kognitive Leistung haben. Die Ergebnisse spiegeln einen allgemeinen Trend wider, wonach die Mehrheit der Menschen am Abend eine bessere kognitive Leistungsfähigkeit aufweist", sagt Raha West.

Es gibt außerdem zahlreiche Beispiele außergewöhnlich kluger Frühaufsteher, etwa den Schriftsteller und Amateurforscher Johann Wolfgang von Goethe. Sein Klassikerkollege Schiller war eine hingegen Nachteule. Er schrieb: "Die Einbildungskraft ist nie tätiger und geschäftiger als bei der Stille der Nacht." (Reinhard Kleindl, 14.7.2024)