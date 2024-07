Im Autowerk Grünheide sollen Arbeitende belohnt werden, wenn sie kaum Fehltage haben. Neu ist diese Idee nicht – aber ist sie in Österreich erlaubt?

Mitarbeitende, die stets gesund und munter sind, sind für Unternehmen logischerweise Gold wert. Beim Autobauer Tesla sind sie das fast schon wortwörtlich: Beschäftigte im deutschen Werk des Konzerns in Grünheide sollen zukünftig mit einer Prämie von 1000 Euro belohnt werden, wenn sie kaum krank werden.

In der Tesla Gigafactory in Deutschland können sich Mitarbeitende, die kaum krank werden, in einem Pilotversuch freuen. Sie bekommen einen Bonus am Ende des Jahres. AP/Ebrahim Noroozi

Zuerst berichtete das Handelsblatt von dieser Aktion: Tesla-Angestellte erreichen bis Ende des Jahres einen "Goldstatus", wenn sie so gut wie immer gesund sind und arbeiten können. Es handle sich dabei um ein Pilotprojekt, das zunächst auf ein Jahr befristet ist. Offenbar wurde es bereits im Juni bei der Betriebsversammlung angekündigt.

Werksleiter André Thierig freue sich laut dem Handelsblatt, dass jene, die "unermüdlich arbeiten kommen und ganz, ganz geringe Abwesenheiten aufzeigen", nun dafür auch etwas zurückbekommen. Betroffen seien rund 100 Mitarbeitende, die Teilnahme sei freiwillig. Jene, die sich dazu bereiterklären, würden mit möglichst langen Anwesenheitszeiten unterschiedliche Status erreichen können. Für den Goldstatus dürfe man nicht mehr als fünf Prozent seiner Arbeitszeit fehlen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren die Deutschen durchschnittlich rund sechs Prozent ihrer Arbeitszeit im Krankenstand.

Kein Platz für "Krankfeierer"

Noch Im Jahr 2023 soll Thierig gesagt haben, dass es nicht geduldet werde, dass manche "einfach keinen Bock haben, zur Arbeit zu kommen", und dass es in seiner Fabrik keinen Platz für Leute gebe, die in der Früh nicht aufstehen können. Außerdem würde sich das Management genau ansehen, wer zum Beispiel gerne "krankfeiert".

Ganz allein steht Tesla mit seinem Plan gegen viele Krankenstände nicht da. In Österreich ist erst kürzlich die Debatte um eine Streichung des Krankengeldes für den ersten Krankheitstag entbrannt. Die Salzburger Wirtschaftskammer kommunizierte die Idee, Arbeitende für den ersten Fehltag selbst zahlen zu lassen. Aufgekommen sei die Idee aufgrund des Rekordes bei Krankenständen in Österreich. Mit durchschnittlich 15,4 Tagen ist die Zahl auf einem Höchststand seit den 70er-Jahren. 250 Euro kostet es einen Betrieb, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einen Tag arbeitsunfähig ist.

Prämien für Anwesenheit

Die umgekehrte Idee wie die von Tesla, lieber für die Gesunden mit Geld Anreize zu schaffen, hatten auch schon andere internationale Konzerne vor einigen Jahren. Der Versandhändler Amazon – der bereits mehrfach wegen schlechter Arbeitsbedingungen medial kritisiert wurde – beschloss 2017, jenen Mitarbeitenden in Deutschland am Ende des Jahres mehr Geld zu zahlen, die kaum Krankenstände anmeldeten.

Teilweise sollen die Fehltage bei Amazon mehr als 20 Prozent der Arbeitszeit betragen haben. In dem Nachbarland sind sogenannte Anwesenheitsprämien nicht unbedingt selten. Zwar gibt es kein direktes Gesetz dafür im Arbeitsrecht, allerdings dürfen Unternehmen ihren Mitarbeitenden die sogenannte Sondervergütung kürzen – auch aufgrund von Krankheit. Beim Autokonzern Daimler etwa gab es im Dezember 2016 eine Betriebsvereinbarung von der Betriebsrätekonferenz. Damals wurde festgelegt, dass jede und jeder Beschäftigte des Konzern, der oder die das ganze Jahr keinen einzigen Krankenstandstag hatte, einen Bonus von 200 Euro bekommt.

AK: Anwesenheitsprämie wohl nicht rechtens

Bei der Arbeiterkammer (AK) nachgefragt, sind hierzulande bisher keine Fälle von Anwesenheitsprämien bei Firmen publik geworden, es gibt bislang auch keine vergleichbaren Entscheide des Obersten Gerichtshofs (OGH). Albert Werfring, Experte für Arbeitsrecht bei der AK Wien, sieht für einen Bonus für Gesunde keine rechtliche Möglichkeit in Österreich: "Das ist sicher nicht möglich, weil damit Vorschriften umgangen werden würden." Bei Krankenstand und Urlaub hätten Arbeitnehmende das Recht auf Entgeltfortzahlung, außerdem gelte bei einem Krankenstand das Ausfallsprinzip. Dieses bedeute, die Tage würden so gerechnet, als hätte man gearbeitet. "Mit einer Anwesenheitsprämie würden diese Regelungen konterkariert werden."

Allerdings gäbe es immer wieder auch Fälle, sagt Werfring, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer direkt am ersten Tag ihres Krankenstandes gekündigt würden. Rechtlich ist in Österreich eine Kündigung des Arbeitsvertrages auch während der Arbeitsunfähigkeit möglich.

Geldanreize für jene, die nicht krank werden, würden außerdem zu "Präsentismus" führen. Diese Kritik zum Thema Bonus für Anwesenheit beschreibt die Unternehmensberatung BDO in einem Blogbeitrag. Das Phänomen bedeute, trotz Krankheitssymptomen weiter zur Arbeit zu gehen oder zu arbeiten. Zum Beispiel ist es auch während der Corona-Pandemie immer häufiger vorgekommen, dass Menschen im Homeoffice arbeiteten, obwohl sie eigentlich krank waren. Würden die Krankheitstage in vielen Unternehmen durch entsprechende Maßnahmen wie Boni sinken, bedeute dies nicht gleich eine positive Entwicklung in der Mitarbeitendengesundheit, heißt es. Es könnte schlicht einfach mehr Präsentismustage geben. (mera, 13.7.2024)