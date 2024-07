Streaming-Tipps

TRUE CRIME

Under the Bridge Die Serie erzählt die Geschichte des Mordes an der 14-jährigen Reena Virk im Jahr 1997 in Surrey, British Columbia, Kanada. Reena war eine indokana­dische Schülerin, die nach einer Party vermisst wurde und später tot unter einer Brücke gefunden wurde. Zu den Verdächtigen zählen sieben Gleichaltrige. Das Buch zu dieser True-Crime-Story schrieb Rebecca Godfrey, die im Oktober 2022 verstarb. Die Rolle der Rebecca spielt Riley Keugh. Disney+

ROBOTER

Sunny Bei einem mysteriösen Flugzeugabsturz verschwinden Suzies Mann und ihr Sohn. Als Hilfe bekommt sie mit Sunny einen fortschrittlichen Haushaltsroboter aus der Firma ihres Mannes. Zwischen den ­beiden entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft, sie stoßen auf dunkle Geheimnisse. Gruselige Zukunftsvision von Katie Robbins. Apple TV+

GUT GEGEN BÖSE

Exploding Kittens Gott und der Teufel suchen als übergewichtige Hauskatzen die Erde heim. Anstatt sich jedoch einen ewigen Kampf zu liefern, müssen sie sich im Körper von dicken Katzen mit dem chaotischen ­Leben der Menschen auseinandersetzen. Netflix

Gleich kracht es, aber richtig: "Exploding Kittens" auf Netflix. Foto: Netflix

DOKUMENTATION

Céline Dion – Aufstieg einer Diva Die Doku blickt mit Humor und Empathie zurück auf den legendären Eurovision Song Contest 1988, den Céline Dion in einem spannenden Finale für sich entschied, und zeigt, wie ihr Auftritt für die Schweiz den Grundstein für ihre Weltkarriere legte. Arte-Mediathek

TV-Tipps

20.15 BAYERN-KRIMI

Schweinskopf al dente (D 2016, Ed Herzog) Der dritte Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk: Sebastian Bezzel als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkaltenkirchen, sondern auch am Gardasee. Für Unruhe sorgt Gregor Bloéb. Bis 21.45, BR

20.15 GESCHICHTE

Der Preis des Krieges Zeitgeschichte-Doku aus dem Jahr 2020 in vier Teilen vom Attentat auf Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo, das 1914 in den Ersten Weltkrieg mündete, über den Zweiten Weltkrieg und Vietnam bis zu den vielen Kriegen und Bürgerkriegen im Irak. Bis 23.25, ORF 3

22.25 OPER

Madame Butterfly Nagasaki, um 1900: Die Geisha Cio-Cio-San, "Madame Butterfly", heiratet den dort stationierten US-Marineleutnant Pinkerton, doch er lässt sie schwanger zurück. Drei Jahre lang gibt sie die Hoffnung auf seine Rückkehr nicht auf. Andrea Breth inszeniert die Tragödie von Komponist Giacomo Puccini auf dem Opernfestival in Aix-en-Provence. Bis 1.15, Arte

22.05 ACTION-KRACHER

White House Down (USA 2013, Roland Emmerich) Officer John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich für den Personenschutz des US-Präsidenten, als das Weiße Haus von Terroristen gestürmt wird. Den Präsidenten kann er retten, aber seine elfjährige Tochter wird als Geisel genommen. Bis 00.05, ZDF neo

22.55 LIEBE IM_ALTER

Das Leuchten der Erinnerung (FR/I, Paolo Virzi, The Leisure Seeker) Ella und John sind zusammen alt geworden, ihre Kinder sind erwachsen. Er ist dement, sie hat Krebs. Von ihrem Haus in Massachusetts brechen die beiden zu einer Reise in ihrem Wohnmobil auf, die auch eine in die Vergangenheit wird. Mit Helen Mirren und Donald Sutherland als alterndem Paar. Bis 00.40, 3sat

23.30 KRIMI

Der Irland-Krimi: Preis des Schweigens Psychologin Helen Bell ist seit einem Jahr abgängig. Vieles deutet auf Suizid hin. Doch dann werden Leichenteile mit Spuren von Gewalteinwirkung. Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) wird tief in den Fall hineingezogen. Bis 1.00, ORF 2