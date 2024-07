"Widows - Tödliche Witwen", "Ein Sommer am See", "Kick It Like Beckham" - Mit Radiotipps

9.55 MATINEE

John Neumeier – Ein Leben für den Tanz John Neumeier gilt als einer der berühmtesten Ballettchoreografen unserer Zeit. Als er nach 51 Jahren seine Zeit als Chef des Hamburg Ballett beendet, ist dies Anlass für eine Spurensuche. Die Doku zeigt Neumeier bei Probearbeiten und reist mit ihm zu seinen Anfängen zurück. Bis 10.50, ORF 2

13.35 FAMILIENDRAMA

Ein Sommer am See (La baule – Les pins, F 1990, Diane Kurys) Die 13-jährige Frédérique und ihre achtjährige Schwester Sophie verbringen die Sommerferien mit einem Kindermädchen an der Atlantikküste, während die Mutter, die sich scheiden lässt, ein neues Leben in Paris vorbereitet. Wie schon in ihrem Debüt Die kleinen Pariserinnen und Entre Nous erzählt Regisseurin Diane Kurys auch in diesem autobiografisch inspirierten Film von Scheidung und ihren Auswirkungen. Bis 15.10, Arte

14.20 KOMÖDIE

Kickt It Like Beckham (GB/D/USA 2002, Gurinder Chadha) Die 18-jährige Jess (Parminder Nagra) lebt als Tochter indischer Einwanderer in einem englischen Vorort und will vor allem eines: Fußball spielen! Zwar wird ihr Talent von der Fußballerin Jules (Keira Knightley) erkannt. Allein, Jess’ Familie soll davon lieber nichts erfahren. Gurinder Chadhas (Blinded by the Light) sympathische Feel-good-Komödie heimste reihenweise Auszeichnungen ein. Bis 16.05, ORF 2

15.10 MUSIKDOKU

Simon & Garfunkel: Traumwandler des Pop Mit Songs wie The Boxer, Cecilia und El Condor Pasa gehört das im Frühsommer 1970 erschienene Album Bridge Over Troubled Water von Simon & Garfunkel zu den Meisterwerken des Duos. Die Doku erzählt seine Geschichte. Bis 16.05, Arte

20.15 ROM-COM

Die Waffen der Frauen (Working Girl, USA 1988, Mike Nichols) Die ehrgeizige Sekretärin Tess (Melanie Griffith) übernimmt im New Yorker Finanzdistrikt die Rolle ihrer betrügerischen Chefin (Sigourney Weaver), während diese mit einem gebrochenen Bein außer Gefecht ist. Von Mike Nichols (Die Reifeprüfung) als soziales Aufsteigermärchen inszenierte Rom-Com, den Oscar-prämierten Titelsong Let the River Run steuerte Carly Simon bei. Eine Doku über die Schauspielerin Sigourney Weaver, Actionheldin und Stil-Ikone, ist im Anschluss zu sehen. Bis 22.05, Arte





Pendelt für Arbeit von Staten Island in den New Yorker Finanzdistrikt: Melanie Griffith in "Die Waffen der Frauen" – Arte, 20.15 Uhr. Foto: 1988 Twentieth Century Fox Film

22.00 SATIRE

Brüno (USA 2009, Larry Charles) Blödsinn durch haarsträubenden Blödsinn entlarvt: Sacha Baron Cohen fordert als schwuler österreichischer Modeguru den eitlen Medienzirkus heraus. Bis 23.40, Puls 4

23.00 THRILLER

Widows – Tödliche Witwen (GB/USA 2018, Steve McQueen) Nachdem Veronica (Viola Davis) ihren Mann bei einem verunglückten Coup verloren hat, plant sie, den Raub dank des hinterlassenen Notizbüchleins mit den anderen Witwen selbst durchzuziehen. In seinem vielschichten Thriller nimmt Steve McQueen (12 Years a Slave) gekonnt amerikanische Verhältnisse ins Visier. Bis 1.25, ATV