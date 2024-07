Isabelle Huppert und die pflichtgemäß gezeigte japanische Kirschblüte. Sie steht für Schönheit, Aufbruch und Vergänglichkeit. Majestic / Celine Bozon

Isabelle Huppert in einer Geistergeschichte – das klingt nicht nach der üblichen Dramaware aus Frankreich, die die heimischen Arthousekinos immer wieder überschwemmt. Und tatsächlich, der Titel verrät es, ist Sidonie au Japon keine rein französische Geschichte. Damit aber keine Zweifel aufkommen, heißt der Film hierzulande sicherheitshalber Madame Sidonie in Japan. Regisseurin Élise Girard erkundet darin ihre Faszination für Fernost, die sie mit Madame Huppert teilt. Huppert war unter anderem in drei Filmen des koreanischen Minimalisten Hong Sang-soo zu sehen.

Diesmal spielt Europas größte Schauspielerin eine Pariser Schriftstellerin, die anlässlich der Neuauflage ihres autofiktionalen Erfolgsromans vom japanischen Verleger nach Kyoto eingeladen wird. So richtig will Sidonie eigentlich nicht verreisen. Seit dem Tod ihres Mannes ist die Autorin in eine Depression verfallen und schreibt nicht mehr. Man ahnt, was nun folgt. Die Geschichte dieses leisen Dramas verordnet Madame Sidonie eine heilsame Dosis Zen zur Selbstfindung. Japan als spirituelles Sehnsuchtsland für Westler ist ein bekannter Topos. Zuletzt fand dort sogar Ungustl Gérard Depardieu in Umami wieder zu sich.

Verlorene Seelen in Tempeln und Gärten

Orientierung für die Tour durch die Fremde bietet sich in Gestalt des großgewachsenen Verlegers an, gespielt vom japanischen Star Tsuyoshi Ihara. Kenzo Mizoguchi ist sein Name. Und weil das imaginierte Japan dieses Films auch aus der Filmgeschichte stammt, wie Girard freimütig zugibt, stellt Sidonie sofort die Frage nach einer Verwandtschaft mit dem berühmten Regisseur Mizoguchi. Der schweigsame Mittfünfziger verneint, es sei in Japan ein häufiger Name. Er hat einst Literatur an der Sorbonne studiert. Nun kommen sich die beiden mit Jahrzehnten Verspätung in seinem Heimatland näher. Zwei verlorene Seelen, beide vom Gepäck ihrer Verluste beschwert, inmitten von Zen-Gärten und Tempeln. Als Dritter gesellt sich dann noch Sidonies verstorbener Mann (August Diehl) als Geist dazu, der sie ermuntert, ihn endlich loszulassen.

Filmladen Filmverleih

Élise Girard bewegt sich ruhig – fast zu ruhig – durch ihre imaginierte Fremde, die sie voller Faszination aus der Touristenperspektive inszeniert. Ihr Drehbuch ist dabei etwas überraschungsarm. Auch eine Geistergeschichte hätte etwas mehr Lebendigkeit verdient. Girard und ihre Sidonie suchen und finden im Land der Kirschblüte die Geister, die sie mitbringen – auch wenn die Innenszenen finanzierungsbedingt in Berliner Hotels gedreht wurden. Am Ende ist es aber ein ehrlicher Exotismus, bei dem sich erst in der Unmöglichkeit der kulturellen Übersetzung ein gemeinsames Gefühl einstellt. Isabelle Huppert spielt wie immer brillant, mit kindlicher Neugier und hauchzartem Humor.

Sidonie au Japon feierte vergangenes Jahr bei den Filmfestspielen von Venedig Premiere. Dorthin kehrt Huppert schon diesen September wieder zurück, diesmal als Jurypräsidentin. (Marian Wilhelm, 15.7.2024)