Katharina Albrecht, stellvertretende Vorsitzende des neuen europäischen Verbands und Geschäftsführerin der Akademie des Österreichischen Films. APA/EVA MANHART

Wien/Luxemburg – 21 Filmakademien aus 19 Ländern haben sich mit der Gründung der Federation of Film Academies Europe (Face) zu einem paneuropäischen Verband mit Sitz in Luxemburg zusammengeschlossen. Ziel ist es laut Aussendung vom Freitag, "gemeinsam und eng abgestimmt auf europäischer und internationaler Ebene zu handeln". Die Akademie des Österreichischen Films ist Gründungsmitglied und übernimmt den stellvertretenden Vorsitz im Vorstand.

Unter dem Dach des Verbands wollen die europäischen Filmakademien ihre Kräfte bündeln, "um eine starke Stimme gegenüber europäischen und nationalen politischen Entscheidungsträgern zu bilden und ihre Mitglieder in ganz Europa zu vertreten", wie es in der Aussendung heißt. Die Zukunft des europäischen Films müsse von den Filmakademien "gemeinsam verteidigt und unterstützt werden". Weitere Ziele der Federation of Film Academies Europe seien die Förderung von Bekanntheit, Verbreitung und Zugänglichkeit europäischer Filme, die Sensibilisierung für die Rolle nationaler Filmakademien und ihrer Aufgaben sowie die Verteidigung von freier Meinungsäußerung. Weiters setze man sich für Förderung und Archivierung von Kinofilmen als Teil eines gemeinsamen europäischen Erbes ein.

"Erhalt kultureller Vielfalt"

"In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft starke und beängstigende Veränderungen erlebt, ist es für nationale Kulturinstitutionen sehr wichtig, gemeinsam auf internationaler Ebene für den Erhalt kultureller Vielfalt und Demokratie zu arbeiten", so Katharina Albrecht, stellvertretende Vorsitzende des neuen europäischen Verbands und Geschäftsführerin der Akademie des Österreichischen Films. Zu den teilnehmenden Ländern zählen neben Österreich unter anderem Deutschland, Tschechien, Dänemark, Island, Israel und die Ukraine. (APA, 12.7.2024)