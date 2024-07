Die Zeiten, in denen Google-Smartphones günstiger als viele direkte Konkurrenten waren, dürften endgültig vorbei sein. Ein aktueller Leak liefert nun erste Details zu den Europapreisen für die Mitte August kommende Pixel-9-Reihe, und was dort zu lesen ist, dürfte vielen wenig Freude bereiten.

Teurer Spaß

Die günstigste Ausführung des Pixel 9 soll um 899 Euro verkauft werden, das berichtet Dealabs in Berufung auf Informationen eines französischen Händlers. Das wären 100 Euro mehr als beim Vorgänger, überraschend ist dabei auch, dass besagtes Basismodell weiterhin mit nur 128 GB Speicherplatz verkauft wird. Allerdings wird es auch eine 256-GB-Ausführung um 999 Euro geben, heißt es in dem Bericht.

Ein früheres Rendering zeigt das Design des Pixel 9 Pro. Die abgebildete Farbe dürfte es dieses Jahr allerdings nicht geben. Onleaks

Beim Pro-Modell klingt es hingegen zunächst so, als würde der Preis gleich bleiben: 1.099 Euro für die 128-GB-Ausführung ist nämlich exakt der Preis des Vorgängers. Das ist zwar an sich richtig – aber auch irreführend. Als Pixel 9 Pro bezeichnet Google nämlich nicht den Nachfolger des Pixel 8 Pro, sondern ein komplett neues Modell. Und zwar eines, das in der Größe mit einem 6,1 Zoll großen Display beim Pixel 9 liegt, aber eine bessere Hardwareausstattung hat. Dadurch soll es erstmals auch bei einem kleineren Modell eine Telekamera geben.

Noch zwei Modelle mehr

Der eigentliche Nachfolger für das Pixel 8 Pro wird hingegen das Pixel 9 Pro XL, das dann also wieder einen größeren Bildschirm irgendwo im Bereich zwischen 6,5 und 6,7 Zoll haben soll. Dessen Preis beginnt laut dem Leak bei 1.199 Euro (128 GB) und reicht bis zu 1.689 Euro für eine neue Ausführung mit 1 TB lokalem Speicherplatz.

Doch damit nicht genug, wird es heute noch ein viertes Modell geben – und zwar ein faltbares. Als Pixel 9 Fold nimmt Google sein Foldable als weitere Option für die jeweils aktuellen Spitzengeräte auf. Bei diesem bewegt sich der Preis auf dem Niveau des Vorgängers. 1.899 Euro für ein Modell mit 256 GB Speicherplatz galt es auch schon beim ersten Pixel Fold zu bezahlen.

Interessant ist dabei, dass der Preis des Pixel 9 Fold bei einem französischen Händler gelistet ist, der Vorgänger war nämlich nur in wenigen Ländern und eben nicht einmal Frankreich verfügbar. Das lässt hoffen, dass das Foldable dieses Mal in mehr Regionen verkauft wird.

Farben

Der Leak geht auch mit Informationen zu den Farbvarianten einher. Neben den gewohnten "Obsidian" (schwarz) und Porcelain (ein leicht gelbliches Weiß) wird es das Pixel 9 auch in "Cosmo" und "Mojito" geben. Wie ersteres aussehen wird, ist noch unbekannt, zweiteres soll jedenfalls ein helles Grün werden. Das lässt sich aus einem früheren Leak zu den Farben, in denen die parallel erscheinenden Pixel Buds Pro 2 verfügbar sein sollen, schließen.

Sowohl Pixel 9 Pro als auch Pixel 9 Pro XL soll es dann neben Obsidian und Porcelain auch in Hazel (ein bereits bekanntes graugrün) und Pink geben. Das gilt allerdings nur für die Ausführungen mit 128 und 256 GB, Pro mit 512 GB sind es dann nur mehr Obsidian und Hazel, das 1-TB-Modell des Pro XL ist gar nur mehr mit Obsidian angegeben.

Vorsicht

Wie immer bei solchen Vorabberichten gilt es zu beachten: Es kann nicht nur sein, dass die Angaben fehlerhaft sind, Dinge wie den Preis ändern die Hersteller auch gerne noch in letzter Minute. Für eine endgültige Bestätigung gilt es also auf die offizielle Ankündigung zu warten, die am 13. August erfolgen soll. Zumindest dieser Umstand ist ganz sicher kein Gerücht, den Termin hat Google nämlich bereits bestätigt. (Andreas Proschofsky, 12.7.2024)