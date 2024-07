Rotwein ist für viele ein Genussmittel – und ein Glas zwischendurch ist auch absolut kein Risiko. Aber eine gesundheitsfördernde Wirkung hat es nicht. Getty Images

Wein, das ist wie eine Medizin – dieser Mythos hält sich schon seit Jahrhunderten. Besonders Rotwein soll das Herz schützen. Napoleon etwa schwor auf Chambertin, heute eine Top-Rotweinlage im französischen Burgund. Auf Anraten seines Leibarztes und Kardiologen Jean-Nicolas Corvisart trank er ihn täglich, stets mit Wasser verdünnt und höchstens eine halbe Flasche pro Mahlzeit.

Nun kann man den Ärzten von damals wohl zugutehalten, dass sie es nicht besser wussten, immerhin gab es noch keine moderne, evidenzbasierte medizinische Forschung. Heute gibt es die – und trotzdem hält sich der Mythos vom gesunden Rotwein hartnäckig. Zu dem als gesund empfohlenen mediterranen Lebensstil gehört ein Glas Rotwein auch irgendwie dazu. Nur bei der Mengenempfehlung ist man mittlerweile etwas zurückhaltender: Ein Glas davon am Tag schütze das Herz, heißt es.

Hinter diesem hartnäckigen Mythos steckt das sogenannte French Paradoxon, das die beiden Mediziner Curtis Ellison von der Boston School of Medicine und Serge Renaud von der Universität Bordeaux Anfang der 1990er-Jahre aufgestellt haben: Obwohl die Franzosen rauchen, sich fettreich ernähren und viel Rotwein trinken, erkranken sie im weltweiten Vergleich weniger häufig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sterben später als Nichttrinker. Diesen Widerspruch erklärten die beiden Forscher in Studien vor allem mit Polyphenolen wie Resveratrol und Flavonoid aus der roten Traube.

Forschende aus der Weingegend

Doch das French Paradoxon stand von Anfang an auf tönernen Füssen, wie immer mehr Untersuchungen zeigen. "Es scheint nicht überraschend, dass dem Rotwein die gesundheitsfördernde Wirkung im Wesentlichen von Forschern aus der Gegend um Bordeaux und der dortigen Universität zugeschrieben wird", sagt Alfred Uhl vom Kompetenzzentrum Sucht bei der Gesundheit Österreich (GÖG) und Co-Autor des Alkohol-Handbuches Österreich, mit leicht süffisantem Unterton.

Direkter sagen es die beiden Alkoholforscher Tim Stockwell von der Universität von Victoria in Kanada und Thomas Babor von der University of Connecticut in den USA. Die beiden beobachten schon lange den Einfluss der Alkoholindustrie auf die Interpretation von Studien. Stockwells eigene Untersuchungen haben entscheidend dazu beigetragen, das französische Paradoxon zu entkräften, obwohl die Industrie, darunter auch der Konzern Pernod Ricard, der zweitgrößte Spirituosen- und Weinkonzern weltweit, sich nach Kräften bemüht, seine Arbeiten infrage zu stellen.

"Was die Aktivitäten der französischen Rotweinindustrie betrifft, gibt es viele Beispiele dafür, dass sie versucht, die wissenschaftliche Forschung und die Debatte zu diesem Thema zu beeinflussen", sagt Stockwell. Eine Hauptrolle spielt dabei das industrienahe International Scientific Forum on Alcohol Research (ISFAR). "Dabei handelt es sich um eine Gruppe von über 20 Forschenden, von denen die meisten viel Geld von der Industrie für ihre Arbeiten, die ausnahmslos Vorteile für die Gesundheit durch Alkohol aufzeigen, erhalten haben", sagt Stockwell.

Gekaufter Bericht?

Überraschung: Curtis Ellison ist Leiter der ISFAR. Erst vor drei Jahren konnten ihm französische TV-Journalisten, Stockwell und Barbor nachweisen, dass er 50.000 US-Dollar erhalten hat, um einen Bericht über den gesundheitlichen Nutzen von Wein für die New York State Wine and Grape Foundation zu verfassen.

Ob nun Rotwein im Speziellen oder Alkohol ganz allgemein einen schützenden Effekt hat und wie groß dieser ist, dieser Beweis ist schwer zu führen. Man könne keine langfristigen Experimente machen, bei denen Menschen zufällig in Gruppen aufgeteilt werden, die langfristig unterschiedliche Alkoholmengen konsumieren und sich in allen anderen Bereichen wie Lebensstil, Umweltfaktoren, Ernährung, Bewegung oder Schlaf gleich verhalten sollen, erklärt Alfred Uhl von der GÖG. Deshalb müsse man Kompromisse eingehen und mit verschiedenen Interpretationen von Beobachtungsstudien leben. "Natürlich kann man beim moderaten Alkoholkonsum nie ausschließen, dass gewisse Inhaltsstoffe sich auf bestimmte Organsysteme positiv oder negativ auswirken, aber diese Effekte sind meiner Einschätzung nach nicht stark genug, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen."

Es gibt experimentelle Erkenntnisse, die nahelegen, dass moderater Alkoholkonsum tatsächlich die Herzkranzgefäße schützt, das Risiko für Diabetes oder hohes Cholesterin senkt. Doch die Verringerung des Erkrankungsrisikos ist sehr klein. Außerdem müsse man damit rechnen, dass ein schützender Effekt durch die negativen Effekte des Alkoholkonsums aufgehoben wird. "Bei stärkerem Alkoholkonsum überwiegen die negativen Effekte ohne Frage. Der bedingt nachgewiesenermaßen ein weitaus höheres Risiko für verschiedene Krebsarten, Hirnschlag, Bluthochdruck, Unfälle und Stürze. Außerdem löst er Gewichtszunahme durch die vielen Kalorien und Wechselwirkungen mit Medikamenten aus", betont Uhl.

Sieben Krebsarten, 200 Erkrankungen

Internationale Studien belegen, dass Menschen aus genetischen Gründen durch Alkoholkonsum unterschiedlich stark betroffen und gefährdet sind, um beispielsweise die Entstehung von Krebs zu begünstigen. Insgesamt sind sieben Krebsarten und 200 Krankheiten bekannt, die durch Alkohol stimuliert werden. Wer raucht oder Vorerkrankungen wie Leberprobleme, hohen Blutdruck oder eine entzündliche Darmerkrankung hat, hat ein nochmal erhöhtes Risiko. Dann kann der angeschlagene Stoffwechsel die teils hochkrebserregenden Abbauprodukte von Alkohol wie Acetaldehyd oder freie Radikale nicht mehr schnell genug unschädlich machen.

Letztendlich lässt sich die Frage, ob geringer Alkoholkonsum gesund oder ungesund ist, nicht seriös beantworten. Auf dem Stand von heute kann man nur sagen, dass moderater Alkoholkonsum mit großer Wahrscheinlichkeit weder sehr negative noch sehr positive Effekte auf die Gesundheit hat. Uhl betont nur: "Was man wissenschaftlich fundiert sagen kann, ist, dass übermäßiger Alkoholkonsum das Risiko, ernsthaft zu erkranken, zweifellos deutlich erhöht."

Man muss also nicht gleich komplett auf Alkohol verzichten, ein gutes Glas Wein ist ja auch ein Genussmittel. Aber man sollte darauf achten, dass der Konsum möglichst niedrig bleibt: 24 Gramm Alkohol am Tag, das entspricht etwa 0,6 Liter Bier oder 0,3 Liter leichten Weins, gelten für Männer als Menge mit sehr geringem Risiko. Frauen sollten nur zwei Drittel dieser Menge konsumieren, weil ihr Stoffwechsel Alkohol schlechter verarbeitet.

Außerdem sei es sinnvoll, Alkohol nicht als Durstlöscher zu nutzen – der Schuss ginge ohnehin nach hinten los, weil er dem Körper Wasser entzieht. Besser ist es, Wein oder Bier begleitend zum Essen zu konsumieren und dazu genügend Wasser. Zudem sollte man bewusst alkoholfreie Tage zwischen den Konsumtagen einlegen, damit sich die Zellen von den schädlichen Stoffwechselprodukten erholen können. Mindestens drei pro Woche werden empfohlen. So bleibt man zwar nicht im risikofreien Bereich, aber zumindest im risikoärmeren. (Andreas Grote, 13.7.2024)