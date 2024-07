Die ÖBB packen gleich mehrere nötige Bauarbeiten auf der Weststrecke in einen Monat. Daher wird es den gesamten August zu längeren Fahrzeiten im Fernverkehr sowie im Schienenersatzverkehr und zu Fahrplanänderungen kommen, teilt die ÖBB in einer Aussendung mit. Die Fahrzeit zwischen Wien und Salzburg sowie weiter nach Westen verlängert sich in beide Richtungen um bis zu 30 Minuten. Zwischen Wien und Linz benötigen die Züge rund 20 Minuten länger.

Die Weststrecke ist eine der wichtigsten Bahnlinien Österreichs: Rund ein Drittel der Fernverkehrszüge fährt auf diesem Abschnitt, obwohl dieser nur etwas mehr als zehn Prozent der Betriebslänge des österreichischen Schienennetzes ausmacht. Die ÖBB bündle die Erneuerungen und Bauarbeiten, so könnten die Arbeiten rasch und ohne längerfristige Beeinträchtigungen für den Zugverkehr ausgeführt werden.

Wegen Bauarbeiten auf der Westbahnstrecke kommt es zu Verzögerungen auf dem Abschnitt zwischen Salzburg und Wien. APA/GEORG HOCHMUTH

Die Fernverkehrszüge haben zudem geänderte Abfahrtszeiten. Alle Züge der ÖBB und Westbahn fahren abweichend vom Jahresfahrplan um bis zu 30 Minuten früher in Wien ab und kommen auch um eine halbe Stunde später in Wien an. Bei Reisen zwischen Budapest und Salzburg muss mit einer verlängerten Reisezeit von bis zu 50 Minuten gerechnet werden. Die Direktanbindung zum Flughafen Wien bleibt für Reisende auf der Weststrecke gewährleistet. Die meisten Railjet-Verbindungen zwischen Graz Hauptbahnhof und Flughafen Wien hingegen enden und starten in Wien Hauptbahnhof.

Im Abschnitt entlang der Weststrecke von Amstetten bis St. Valentin (NÖ), zwischen Marchtrenk und Wels sowie im Bahnhof Schwanenstadt in Oberösterreich werden neue Weichen und Gleise verlegt. Gleichzeitig werden für die Haltestelle Seekirchen-Stadt Bauarbeiten in Seekirchen am Wallersee stattfinden. Im Nah- und Regionalverkehr wird es speziell im Mostviertel sowie auf den Zulaufstrecken nach Linz Hauptbahnhof Halteausfälle, Fahrplanänderungen und einen Schienenersatzverkehr mit Bussen geben. (Stefanie Ruep., 12.7.2024)