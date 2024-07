Hamas-Angriff am 7. Oktober Israels Armee räumt Versagen bei Massaker ein

Die israelische Armee hat ihr Versagen während des Hamas-Angriffs auf den Kibbuz Beeri am 7. Oktober eingeräumt. In einem Bericht des Militärs schreibt eine Untersuchungskommission unter Leitung eines Ex-Generals, die Armee habe "in ihrer Aufgabe, die Bewohner des Kibbuz Beeri zu schützen, versagt"