Liebe Leserin, lieber Leser,

was auch immer sie von Kryptowährungen halten mögen, eines ist zumindest klar: Das Thema hat in den vergangenen Jahren für einige Unterhaltung gesorgt. Heute erzählen wir dazu eine der interessantesten Episoden, den Aufstieg und Fall der Kryptoqueen. Und weil wir so auf Service ausgerichtet sind, gibt es das Ganze nicht nur als Text sondern auch in Podcast-Form.

Aus der beliebten Rubrik "neues aus der wilden Welt von Elon Musk" haben wir heute gleich mehrere Artikel zu bieten. So muss Tesla den eigentlich für Anfang August geplanten Start seiner Robotaxis verschieben, während X eine hohe Geldstrafe von der EU droht. Außerdem gibt es frische Details zum Pixel 9, und auch der Vision Pro haben wir uns wieder einmal gewidmet.

Wir wünschen spannende Lektüre – hoffentlich schon im Freibad oder zumindest an deinem wohl temperiertem Ort! Da wären wir nämlich auch gerade gerne. Uff.

Teure Uhren und opulente Partys: Der Aufstieg und Fall der Kryptoqueen

Tesla verschiebt Robotaxi-Start, Aktie sackt ab

Pixel 9: Google macht seine Smartphones offenbar schon wieder teurer

Nach EU-Untersuchung: Elon Musks X droht hohe Geldstrafe

Apples Vision Pro: Ein Jahr nach dem Start sind die Verkäufe massiv eingebrochen

Google Maps zeigte Pop-up-Werbung während des Autofahrens

Elon Musk fordert strafrechtliche Verfolgung für Boykottkampagne gegen X

Deutschland verbietet Komponenten von Huawei in 5G-Mobilfunknetzen

Experiment: Blinder E-Sportler ließ sich von ChatGPT durch Tokio führen

Hoffnung auf mehr Reichweite: Volkswagen kooperiert mit US-Batterieentwickler