Von der Zulassung über den Einsatz bis zur Kontrolle: Der Umgang mit Unkrautvernichtungsmitteln lässt in Österreich zu wünschen übrig

Sie töten ab, was einer effizienten Produktion auf dem Acker im Wege steht. Unkrautvernichtungsmittel oder Pflanzenschutz, wie man gerne dazu sagt. Dass Pestizide nicht nur die Wirkung entfalten, deretwegen die Landwirte sie einsetzen, ist mittlerweile sattsam bekannt. Die Kollateralschäden sind nicht mehr zu übersehen. Sie schaden den Bienen und dem Boden, der Artenvielfalt, der Umwelt an sich. Nicht umsonst soll der Einsatz von Ackergift EU-weit kräftig reduziert werden, nicht zufällig ist der Umgang mit diesen Substanzen streng geregelt. Das beteuern auch alle Landwirtschaftsminister, so würde man sich das auch erwarten.

Ohne Pestizide geht es vor allem in der konventionellen Landwirtschaft kaum. IMAGO/CFOTO

Führt man sich einen aktuellen Rechnungshofbericht zu Gemüte, wird man eines Besseren belehrt. Keiner weiß in Österreich genau, wie viel tatsächlich ge- und verspritzt wird. Das Agrarministerium und das zuständige Bundesamt für Ernährungssicherheit (BAES) veröffentlichten zwar fleißig Daten zu den in Verkehr gebrachten Pestiziden. Wie viel dann auf den Feldern landet, ja das weiß man leider nicht. Genauso wenig kann man daraus schließen, wie gefährlich die Mittel für Mensch und Umwelt sind. Die zuständigen Behörden ficht das offenbar nicht an.

Die Bundesländer, die für die Anwendung zuständig sind, kochen ihre eigenen Süppchen, Vorgaben der EU zur Kontrolle werden geflissentlich ignoriert. Wer meint, Gesundheits- oder Landwirtschaftsminister wüssten über etwaige Gesundheitsschäden etwa bei den Landwirten Bescheid, der irrt.

Der Gipfel der Ignoranz: Bei der Beurteilung, ob ein Pestizid zugelassen wird, unter welchen Auflagen oder gar nicht, sitzen die Organe in den zuständigen Stellen in den Ministerien quasi einander auf dem Schoß. Dass damit eine unabhängige Entscheidungsfindung gewährleistet ist, stellt der Rechnungshof zu Recht infrage.

Damit ist auch klar, wie es sein kann, dass in Österreich besonders oft eigentlich längst aus dem Verkehr gezogene Pestizide für "Notfälle" wieder aus den Giftschränken geholt werden. Ein Multiorganversagen. (Regina Bruckner, 12.7.2024)