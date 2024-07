Der Sportwettenmarkt floriert in Österreich wie nie zuvor. Collage: derStandard/Friesenbichler Fotos: Imago, APA, AdobeStock

Vor dem Sportkasino an der Wiener Hütteldorfer Straße herrscht am Abend des EM-Halbfinales zwischen England und den Niederlanden reger Betrieb. Der Platz zwischen Würstelstand und Trafik ist eine Art Dorfzentrum im Grätzel. Hier trifft man einander, unterhält sich, trinkt Bier, und: wettet.

Das Sportkasino ist klimatisiert und an diesem Abend gut besucht. Auf einer Wand in der Mitte des Raums wird Tennis aus London, Basketball aus San Francisco und das EM-Spiel aus Dortmund übertragen. Links und rechts davon flackern Wettquoten über die Bildschirme. Während der Wochen der Fußball-EM ist hier mehr los als sonst, die Stimmung gut. Man kennt einander, das Sportkasino ist ein sozialer Treffpunkt.

Niedrige Schwelle

Wer wetten will, muss freilich längst nicht mehr das Haus verlassen. Die Schwelle hinein in die Welt der Sportwetten ist so niedrig wie nie zuvor, der nächste Einsatz immer nur zwei oder drei Klicks am Smartphone entfernt. Und: Wetten kann man heutzutage auf so ziemlich alles: Wer gewinnt das Finale? Wer schießt das erste Tor? Wer bekommt den ersten Eckball? Wer begeht mehr Fouls?

Für Wettanbieter – online und offline – sind Sportereignisse wie die Fußballeuropameisterschaft so etwas wie Weihnachten, Ostern und das 13. Monatsgehalt zusammen. Die Unternehmen fahren Jahr für Jahr höhere Gewinne ein, und vieles spricht dafür, dass 2024 ein weiteres Rekordjahr wird. Nicht nur die Fußball-EM, sondern auch die Olympischen Spiele lassen die Kassen klingeln.

Um wie viel Geld es dabei insgesamt geht, kann man nur erahnen. Im Dickicht von legalen, halblegalen und illegalen Anbietern lässt sich der Markt kaum überblicken. Einen Anhaltspunkt liefert die Steuerstatistik: Wettanbieter, die in Österreich aktiv sind, müssen pro Wetteinsatz eine Gebühr in der Höhe von zwei Prozent abführen. Anhand von Daten des Finanzministeriums lässt sich so ableiten, wie die Branche wächst: 2013 lag der Wert der platzierten Wetten bei 800 Millionen Euro und stieg in den folgenden Jahren kontinuierlich an. 2023 flossen rund 3,8 Milliarden über die Ladentische der Buchmacher.

Fehlende Regulierungen

Für das Wachstum gibt es mehrere Gründe – laut Fachleuten etwa Smartphone-Apps und die Pandemie. Fakt ist aber auch, dass die Wettanbieter rechtlich in Österreich kaum etwas bremst: Wetten gelten als "Geschicklichkeitsspiel" und nicht als "Glücksspiel" – mit weitreichenden Konsequenzen.

Klassisches Glücksspiel wie Roulette oder Black Jack ist in Österreich streng reguliert. In der Verfassung ist ein Monopol verankert – nur ein einziger Anbieter darf am österreichischen Markt aktiv sein. Aktuell sind das die Casinos Austria und ihre Online-Tochter Win2day. Alle anderen Onlinecasinos, die ihren Sitz meist im Ausland haben, sind illegal. Spieler können ihre Verluste zurückklagen, es gibt einen einheitlichen Spielerschutz und Werbebeschränkungen.

Neun Landeswettgesetze

Bei Sportwetten ist die Situation völlig anders: Zuständig sind die Länder, die jeweils eigene Gesetze beschlossen haben – mit unterschiedlichen Standards beim Spielerschutz, keinen Werbebeschränkungen. Und: Das Wort "Internet" kommt oft gar nicht erst vor. Die Zersplitterung führt dazu, dass Spieler, die in einem Bundesland gesperrt sind, in einem anderen weiter wetten können.

Anwalt Nicholas Aquilina, der Wettanbieter vertritt, weist die Behauptung zurück, dass der Wettmarkt völlig unreguliert sei. "In den Landesgesetzen gibt es sehr wohl Vorschriften zum Wettkund:innenschutz und zur Geldwäscheprävention. Da jedoch viele Anbieter keinen Sitz in Österreich haben, greifen diese Vorschriften oftmals nicht", sagt Aquilina. Er plädiert dafür, den Glücksspiel- und Sportwettenmarkt generell zeitgemäß zu regulieren.

Spielerschützer fordern jedenfalls seit Jahren Verschärfungen – zuletzt in einem offenen Brief, der von rund 200 Fachleuten aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Recht unterzeichnet wurde. Der Succus: Wetten haben in einer Welt, in der Quoten von Computern berechnet werden und sich sekündlich ändern, nichts mit Geschick zu tun. Sie sind reine Glückssache. Neben einer Einstufung als Glücksspiel fordern die Fachleute fixe Verlust- und Zeitlimits, Werbebeschränkungen und Geld für die Suchtprävention.

Wissen: Betrug auf dem Wettradarschirm Ab 2005, infolge eines der größten Wettskandale im deutschen Fußball, entwickelte das in der Schweiz ansässige Unternehmen Sportradar in Zusammenarbeit mit dem europäischen Fußballverand Uefa ein "Early Warning System", das anhand von Wettquotenverläufen und -volumina möglichen Spielmanipulationen auf der Spur ist. Schlägt das System an, wird das entsprechende Spiel genauer analysiert, werden also alle Vorgänge auf ihre Plausibilität untersucht. Die Uefa bietet das Service allen ihren Mitgliedsverbänden, also auch dem Österreichschen Fußball-Bund (ÖFB) der entsprechende Informationen an die Fußballbundesliga weitergibt. Bei Hinweisen auf geplante Manipulationen informiert die Liga involvierte Klubs, Unparteiische und Spielbeobacher. Die Spiele finden im Normalfall trotz der Warnhinweise statt, stehen aber besonders im Fokus. Parallel dazu unterhält die Bundesliga Kooperationen mit dem von ihr mitbegründeten Play Fair Code (Verein zur Wahrung der Integrität im Sport) und dem Innenministerium.

Wirtschaftsfaktor Sportwette

Auf Anfrage des STANDARD zeigen sich alle Parlamentsparteien offen für Änderungen, einzig die ÖVP meldet sich nicht zurück. Darauf, dass sich bald etwas ändert, sollte man dennoch nicht wetten. Die Branche hat eine starke Lobby, sie ist ein Wirtschaftsfaktor.

Sportverbände und -vereine bis in die untersten Ebenen leben von den üppigen Sponsorengeldern, Berührungsängste gibt es längst nicht mehr. Fußballteamchef Ralf Rangnick wirbt für Anbieter Tipp3, Carina Wenninger, 123-fache Teamfußballerin, springt als Cyborg für Admiral übers animierte Spielfeld. Gedanken macht sich die Branche lieber über Wettbetrug. Gekauften Spielern, verschobenen Spielen ist das Wettradar, ein Frühwarnsystem, auf der Spur (siehe Wissen), das über auffällige Wettaktivitäten informiert. Es schlägt selten an, bewiesene Betrügereien innerhalb Österreich gab es im vergangenen Jahrzehnt nur eine Handvoll.

Im Sportkasino an der Wiener Hütteldorfer Straße wird bis zur letzten Minute des EM-Halbfinales gewettet. Die Männer, zwischen 20 und 70, schieben Zehner über den Bartisch, lassen sich ihre Mitgliederkarten aufladen und setzen sich vor die Automaten. Als die Engländer in der letzten Minute ihren Siegestreffer erzielen, stehen nur zwei Männer auf und jubeln. Die anderen bleiben sitzen, widmen sich ihren Gesprächen – und dem Bier. (Jakob Pflügl, Siegfried Lützow, 13.7.2024)