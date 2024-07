Auch die Postsparkasse gehört zum Reich der Signa Prime. Deren weiteres Schicksal ist derzeit ungewiss. IMAGO/imagebroker

Die Causa Signa ist an Überraschungen und Paukenschlägen nicht arm, das hat sich auch diese Woche wieder erwiesen. Diesmal hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Signa Prime eine aufsehenerregende Entscheidung getroffen, indem es den Prime-Sanierungsplan gekippt hat. Sollte der Beschluss rechtskräftig werden, würde die Prime also nicht wie geplant per Treuhandverfahren in bis zu fünf Jahren quasi in Ruhe abgewickelt, sondern ihr Vermögen würde in einem Konkursverfahren verwertet werden – oder man versucht ein neues Sanierungsverfahren. Ganz klar ist das nicht, weil juristisches Neuland.

Die Mehrheit der Gläubiger hatte den Sanierungsplan im März beschlossen, das Handelsgericht Wien grünes Licht gegeben. Geplant war demnach, dass der bisherige Sanierungsverwalter, Norbert Abel, als Treuhänder tätig wird; als einer der Vorteile wurde eine Erholung des Immobilienmarkts zwischen 2024 und 2027 ins Treffen geführt, verbunden mit Wertsteigerungen um 20 Prozent. Den Gläubigern wurde eine Quote von 23 bis 32 Prozent ihrer Forderungen in Aussicht gestellt. Die Liquidation der Prime werde dagegen nur zu einer Quote von neun Prozent (bei einer Abwicklung bis Ende 2024) bzw. 16,1 Prozent führen. Die Republik Österreich ist gegen den Sanierungsplan, sie legte Rekurs gegen die Entscheidung ein.

"Sanierungsplan offensichtlich nicht erfüllbar"

Im April zog die Prime noch einen Massekredit an Land, der in Tranchen bis zu 100 Millionen Euro betragen soll, und das Gericht setzte die Entlohnung des Insolvenzverwalters mit 26,7 Millionen Euro und jene der Gläubigerschutzverbände mit 2,6 Millionen Euro fest. Das ist insofern von Bedeutung, als ein Sanierungsplan erst dann bestätigt werden darf, wenn diese Kosten bezahlt oder aber sichergestellt sind. Insolvenzverwalter Abel hat der Gesellschaft seine Entlohnung freilich gestundet.

Und warum gab das OLG Wien der Republik Recht, was spricht in seinen Augen rechtlich gegen den Sanierungsplan? Laut der 52-seitigen Entscheidung ist der Plan "offensichtlich nicht erfüllbar". Der Sanierungsplan setze voraus, dass die (sehr vielen, Anm.) Eigentümergesellschaften der Immobilienprojekte in Deutschland nur mit einer Überbrückungsfinanzierung von 300 bis 500 Millionen Euro stabilisiert werden können. Laut OLG Wien gebe es jedoch nur einen Massekreditvertrag über 50 Millionen Euro, "Hinweise auf ein Kreditvolumen von 100 Millionen Euro existieren im Akt aber nicht". Deswegen könne das Gericht "bei der hier gebotenen Beurteilung" nur von maximal 50 Millionen Euro ausgehen.

"Mittelbeschaffung gescheitert"

Zudem geht das OLG Wien davon aus, dass der Großteil der insgesamt 32,7 Millionen Euro an Verfahrenskosten nur mit dem eigentlich für die Stabilisierung der deutschen Projekte gedachten Massekredit finanziert werden könnte. Aber selbst wenn dem nicht so wäre, "würden die erforderlichen Mittel deutlich verfehlt". Weiters vermisst das Gericht konkrete Angaben zu erwarteten Zahlungseingängen etwa aus Verkäufen. Seine Schlussfolgerung: Der Sanierungsplan sei schon deswegen "unerfüllbar, weil die von der Schuldnerin selbst für nötig erachtete Mittelbeschaffung zur Stabilisierung der deutschen PropCos (Eigentümergesellschaften) gescheitert ist".

Auch die Annahme, dass sich der Immobilienmarkt erholen und die Liegenschaftswerte daher um 20 Prozent erhöhen werden, können die OLG-Richter nicht nachvollziehen, sie vermissen konkrete Parameter und Wahrscheinlichkeiten für diese Annahmen. Die Rechnung gehe sich nicht aus, auf Basis der vom Sanierungsverwalter angenommenen Summe der Insolvenzforderungen werde "bestenfalls eine Quote von ca. 24 Prozent erreicht". Selbst bei "günstigster Betrachtung" sei die 30-Prozent-Sanierungsplanquote "nicht darstellbar", die Prämissen für das Funktionieren des Sanierungskonzepts seien "ganz eindeutig" verfehlt worden: Mit diesen Worten hat das OLG den Sanierungsplan gekippt.

Ein Fall für den Obersten Gerichtshof

Eine Entscheidung und Begründungen, die unter Insolvenzrechtlern nicht unumstritten sind, ökonomische Prognosen bzw. Berechnungen seien eher unüblich, wird argumentiert. Anzunehmen, dass die Prime den Obersten Gerichtshof mit der Causa befassen wird. (Renate Graber, 13.7.2024)