Lukas Niedermayer setzt sich hinter das Lenkrad seines mächtigen Pick-ups und steuert ein Ziel an. Er will etwas zeigen. Nach ein paar Kilometern parken wir mitten zwischen Feldern, ringsum wachsen Wicke und Weizen, Kartoffeln und Mais. Auf dem Fleck, auf dem wir stehen, wachsen aber Sonnenblumen, violett blühende Luzernen und mannshohe Disteln. Der Weinviertler Landwirt Niedermayer, bekannt für Biokartoffeln, will damit deutlich machen: Er schafft auf seinen Feldern jede Menge Biodiversität, auch wenn er das EU-Renaturierungsgesetz für misslungen hält.

Lukas Niedermayer und sein Vater Johannes sind Biobauern im Bezirk Hollabrunn. Florian Sulzer

Niedermayer will noch einen neuen, sechs Meter breiten Biodiversitätsstreifen zeigen. Wir stapfen weiter durchs Gras. Wo ist denn nun die Biodiversität? Wir stehen schon drin. Niedermayer sagt: "Das ist Biodiversität!" Links der Mais vom Nachbarn, rechts der Wickroggen der Niedermayers, dazwischen ein Streifen Klee. In wenigen Jahren werde dieser Streifen grüner, buschiger und strauchiger sein, die Natur mache das, erzählt Niedermayer. Für den Laien sieht es recht unspektakulär aus.

Sind Österreichs Koalitionsparteien wirklich von einem sechs Meter schmalen Grünstreifen beinahe unversöhnlich getrennt worden?

Das ist natürlich eine Vereinfachung. Aber im Kern geht es beim Streit um die Renaturierung um genau solche Flächen. In der EU-Renaturierungsverordnung, die Umweltministerin Leonore Gewessler von den Grünen gegen den Willen der ÖVP im EU-Rat mitbeschlossen hat, steht zwar auch viel über Meere, Flüsse und Parks in Städten. Aber zentral betroffen ist die Landwirtschaft. Das Ja der EU-Umweltminister zur "Wiederherstellung der Natur", so der offizielle Gesetzesname, bedeutet wohl: Manche Äcker in Österreich werden verwildern müssen, um bestimmte Quoten zu erfüllen.

Weckruf der Wissenschaft

Eine der wichtigsten Zahlen im EU-Renaturierungsgesetz: Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 20 Prozent der Land- und Meeresflächen renaturiert, also so wiederhergestellt werden, dass die Natur sich erholen kann. Das soll den Böden, Tieren und Pflanzen und damit auch dem Klima helfen. Nicht nur Umweltschützerinnen und Umweltschützer begrüßen das. Es sei "dringlich und notwendig, die Natur mit ihren vielfältigen Ökosystemen auch in der Agrarlandschaft zu schützen und zu renaturieren", schreibt etwa der Umweltrat in Berlin, ein unabhängiges Gremium deutscher Wissenschafter.

Lukas Niedermayer: "Ich bin nicht gegen Renaturierung, im Gegenteil. Die EU-Verordnung ist aber schwammig und unausgegoren." Florian Sulzer

Auf halbem Wege zwischen Aspersdorf und Kleinstetteldorf steht die graue Produktionshalle der Niedermayers. Das Weinviertler Familienunternehmen betreibt nicht nur auf 150 Hektar biologische Landwirtschaft, sondern verarbeitet hier, unweit der tschechischen Grenze, auch gleich Kartoffeln zu Vierteln, Würfeln, Scheiben und Pommes frites. Neben Kartoffeln baut die Familie Niedermayer auch Weizen, Roggen, Mais und Sonnenblumen an.

Keine Freude über Brüssel

Bei einem Kaffee im Zimmer neben der Produktionshalle erzählt Lukas Niedermayer, warum er die EU-Verordnung trotz eigenen Biolandbaus für falsch hält. "Die Frage ist doch: Wie wird das umgesetzt? Wer bezahlt es? Von wem kommen die Flächen? Das ist in diesem Renaturierungsgesetz noch zu schwammig und unausgegoren", sagt Niedermayer. Ein Argument, das sich zum Beispiel in einer Studie des Joint Research Centre der EU-Kommission findet, überzeugt ihn ebenfalls wenig: dass Renaturierungsmaßnahmen die Böden verbessern und damit die Erträge sogar steigern könnten. "Mehr Biodiversität hat sicher einen positiven Effekt, keine Frage. Aber deshalb erntet man nicht doppelt so viel Weizen", sagt er. "Das würde den Verlust von Flächen nicht ausgleichen."

Niedermayer betont, dass er als ÖVP-Stadtrat von Hollabrunn selbst ein Renaturierungsprojekt vorantreibe. Da geht es darum, den Lauf des Göllersbachs auszuweiten. "Ich bin sicher nicht gegen Renaturierung", sagt der Bauernbündler. Rund zwölf bis 15 Prozent seiner Flächen lasse er ohnehin bereits brachliegen. Während der Rundfahrt im Pick-up zu Biodiversitätsstreifen und windbremsenden Hecken sagt er: "Ich glaube nicht, dass mit der Verordnung auf mich persönlich etwas Großes zukommt. Aber es kann nicht sein, dass man ein ökologisches Ziel nur auf eine Berufsgruppe abwälzt." Sein Vater Johannes warnt: "Wenn die Familienbetriebe noch mehr Auflagen erfüllen müssen, wird das für sie schwierig."

Mit dem hochtrabenden Begriff Biodiversität sind zum Beispiel schlicht Grünstreifen wie dieser hier zwischen zwei Feldern gemeint. Mit den Jahren wird der Naturstreifen deutlich üppiger und buschiger werden. Florian Sulzer

"Keine unmögliche Aufgabe"

Der Tenor der Umweltschutzorganisation WWF ist, dass Österreich aufgrund ökologischer Vorleistungen in manchen Gebieten gar nicht so viel renaturieren müsse. "Beim Umbau zu klimafitteren Wäldern zum Beispiel wird sich Österreich wahrscheinlich auch viel anrechnen lassen können. 20 Prozent der Flächen zu renaturieren wird für Österreich keine unmögliche Aufgabe", sagt Joschka Brangs, Biodiversitätssprecher des WWF. Niedermayer bleibt skeptisch: "Das kann natürlich sein, aber wir wissen eben nicht, was das Gesetz für die Landwirtschaft bedeutet."

150 Kilometer südwestlich, auch ein Betroffener, auch ein Biobetrieb, aber ein anderer Blick auf die Dinge: Milchbauer Ernst Halbmayr, weißer Scheitel, kurze Hose, wandert auf seinem Hof eine Wiese rauf. Vor einem acht Meter breiten Biodiversitätsstreifen hält er inne. "Für einen Bauern waren so hohe Disteln früher immer a Schand‘", sagt er und zeigt auf die Pflanze. Heute freue er sich drüber.

Der Mostviertler Halbmayr stellt unter anderem Joghurts, Sauerrahm und Butter her, die er unter der Marke "Die Hoflieferanten" vertreibt. Neben Halbmayrs restauriertem Vierkanthof dösen an diesem Nachmittag ein paar Kälber im Schatten. Es ist eine Idylle, wie es sie in der Landwirtschaft eigentlich nicht mehr gibt. Wirtschaftlich funktioniere das nur, weil er die Lebensmittel direkt vermarkte, etwa an Wiener Naturkostläden, sagt Halbmayr.

Halbmayr mit Rindern, die neben seinem Vierkanthof weiden. "Ich habe in den vergangenen 30 Jahren erlebt, wie viele Flächen in Österreich unsinnig der Natur entzogen worden sind." Florian Voggeneder

Bedrohungen

Warum er die EU-Verordnung, anders als die Landwirtschaftskammer, begrüßt? "Die Klimaveränderung ist eine wahnsinnige Herausforderung für die Landwirtschaft, eine große Bedrohung", sagt der 60-Jährige. Zudem habe er in den vergangenen 30 Jahren erlebt, "wie viele Flächen unsinnig der Natur entzogen worden sind, um Landwirtschaft zu betreiben oder hemmungslos Umwidmungen zu Bauland zu machen".

Dass der ÖVP-Bauernbund gegen das EU-Gesetz auch eine der größten Keulen auspackte, die angebliche Gefahr der Ernährungssicherheit für die Bevölkerung, stößt Halbmayr sauer auf. "Am Beispiel Milchproduktion: Wir haben Überschüsse von circa 30 Prozent, die wir exportieren", sagt der Bauer. Dass Österreich wegen renaturierter Flächen zu wenige Lebensmittel herstelle, kann er sich nicht vorstellen.

Ernst Halbmayr sitzt im Schatten einer Linde im Hinterrad seines Traktors. Auf seinem Gut hat er der Natur bereits viel Platz überlassen, bevor das modern geworden ist. Florian Voggeneder

Aber endet die Klimaliebe womöglich an der Grenze zum eigenen Hof? Halbmayr winkt ab. "Ich glaube zwar, dass wir das auf unserem Hof schon erfüllt haben. Aber wenn wir künftig drei Prozent mehr machen müssen, machen wir das." Das Renaturierungsgesetz sei "ein richtiger Schritt".

Jeder Staat macht eigenen Plan

Was nun tatsächlich mit Österreichs Äckern, Wäldern und Flüssen geschehen wird, hängt vom nationalen Wiederherstellungsplan ab. Einen solchen sollen die EU-Staaten eigenständig entwickeln, um ihren Landschaften und Klimazonen Rechnung zu tragen.

Für Umweltschützer war das Gewessler-Ja vom 17. Juni ein Feiertag. "Wir als WWF werden niemals sagen, man soll über Landwirte drüberbügeln. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Art, wie Agrarflächen in Privateigentum bewirtschaftet werden, Folgen für uns alle hat. Wie viel Wasser auf diesen Flächen im Boden gehalten und wie viele Treibhausgase auf diesen Flächen ausgestoßen werden, das betrifft uns alle", sagt WWF-Vertreter Brangs.

Renaturieren als "öffentliche Leistung"?

Eine alte Streitfrage der Klimapolitik: Geht Klimaschutz vor Eigentum – oder Eigentum vor Klimaschutz? Ein Vertreter einer Umweltschutzorganisation solle sich einmal "in die Lage versetzen, einen Garten zu besitzen, und dann komme ich und sage, ich nehme ein Viertel davon in Anspruch", ärgert sich Biobauer Niedermayer. "Weil ich sagen kann, es hilft mir ja auch, wenn dort ein Baum steht. Das sehe ich in einer demokratischen Gesellschaft sehr problematisch. Das kommt im Grunde einem Kommunismus gleich."

Brangs sagt auf Nachfrage, so wolle er das gesellschaftliche Interesse an Renaturierung nicht verstanden wissen. Biodiversität wiederherzustellen sei eine öffentliche Leistung. "Diese öffentliche Leistung muss so gefördert werden, dass die Landwirte davon auch leben können", zeigt er sich um Dialog bemüht.

Halbmayr betreibt Milchwirtschaft nach seinen Vorstellungen. Sein Grünland stattet er mit üppigen Biodiversitätsstreifen und Baumzeilen aus: "Wenn wir wegen der EU-Verordnung drei Prozent mehr machen müssen, machen wir das." Florian Voggeneder

Ist der Widerspruch zwischen der Wiederherstellung der Natur und den Freiheiten eines Grundbesitzers auflösbar? Halbmayr sieht gar keinen Widerspruch: "Das ist nichts Neues für uns, dass Ausgleichszahlungen oder Umweltprämien an Umweltleistungen des Landwirts gebunden sind. Das sind keine Enteignungen, das sind Vorschriften." Er nennt als Beispiele die Fruchtfolge im Biolandbau und die Sieben-Prozent-Quote von Biodiversitätsflächen im Umweltprogramm Öpul.

Preisdruck

Der vehemente Widerstand der Kammer und von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) gegen das Renaturierungsgesetz dürfte auch an der allgemein schlechten Stimmung im Bauernstand liegen. Heimische Bäuerinnen und Bauern bekommen für ihre Produkte keine anständigen Preise mehr. Man hört vom Gefühl der Ohnmacht gegenüber der verarbeitenden Industrie – großen Molkereien, Mühlen, Sägewerken und Schlachthöfen. Generell ging es dem ländlichen Raum schon besser, die Jugend wandert ab. Außerdem klagen Landwirte über neue bürokratische Pflichten. Das sehen Niedermayer und Halbmayr, auch wenn sie agrarpolitisch unterschiedlich denken, übrigens gleich.

Beim Renaturierungsgesetz kommt hinzu, dass die neuen Vorgaben der tradierten Denkweise widersprechen. Man hat lange versucht, der Natur möglichst viel fruchtbares Land abzutrotzen. So legte man Feuchtwiesen trocken, um sie zu Ackerland zu machen. Und jetzt soll man den Acker wieder zum Sumpf machen? Es ist eine neue Denkschule, die da wieder von den Hauptstädten aus verordnet wird.

Milchbauer Halbmayr blickt der österreichischen Interpretation der EU-Verordnung ohnehin misstrauisch entgegen. Die vergangenen 20 Jahre sei "nichts, wo es nationalen Spielraum gab, im Sinne der Biodiversität ausgelegt worden". (Lukas Kapeller, 14.7.2024)