Das klassische Wiener Schnitzerl isst man mit Petersilerdäpfeln und träufelt Zitrone darauf. Das ist auch deshalb gescheit, weil der Körper dadurch das im Fleisch enthaltene Eisen besser aufnehmen kann. Getty Images

Der tägliche Speiseplan soll nicht nur ein Genuss sein. Immer mehr Menschen achten auch explizit darauf, dass zumindest bei den meisten Mahlzeiten etwas Gesundes auf den Tisch kommt. Nun kann man lange darüber diskutieren, was wirklich gesund ist und was nicht. Und klar, am Ende gibt immer die Menge den Ausschlag. In Maßen genossen ist praktisch nichts, was als ungesund gilt, ein Problem für den Körper.

Trotzdem wollen viele mehr tun für ihre Gesundheit. Sie orientieren sich dann womöglich an Empfehlungen für Nährstoffmengen – die aber oft ziemlich trocken und langweilig sind. So sehr, dass einem die Lust aufs Essen fast vergehen könnte. Es macht einfach keinen Spaß, den eigenen Speiseplan nach Listen mit empfohlenen Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen zusammenzustellen.

Ohnehin ist es wenig sinnvoll, Nährstoffe getrennt voneinander zu konsumieren. Nicht umsonst hört und liest man immer wieder, dass man den Bedarf an Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen als normal gesunder Mensch mit natürlichen Lebensmitteln decken soll, nicht über Nahrungsergänzungsmittel. Denn die allermeisten Nährstoffe interagieren miteinander, der Körper kann sie umso besser aufnehmen, je idealer ihre Kombination ist. Deshalb hat die Harvard Medical School in den USA den Guide Making Sense of Vitamins and Minerals herausgegeben, in dem sie ideale Nährstoffkombinationen vorstellt. Fünf davon finden Sie hier.

Vitamin D und Kalzium

Kalzium ist ein essenzieller Mineralstoff für die Knochendichte, aufgenommen wird er, wie die meisten Nährstoffe, hauptsächlich im Dünndarm. Um das Kalzium ideal zu verwerten, benötigt der Körper aber auch Vitamin D. Erst wenn davon ausreichend vorhanden ist, kann man davon ausgehen, dass die Knochen tatsächlich gestärkt werden. Das gilt vor allem ab dem 50. Lebensjahr und für Frauen. Denn im Zuge der Hormonumstellung in der Menopause kann Osteoporose, also Knochenschwund, wodurch die Knochen porös werden und leichter brechen, zum Problem werden.

Alle Milchprodukte enthalten besonders viel Kalzium. Auch Grünkohl, Spinat oder Staudensellerie sowie Nüsse und Samen liefern ausreichend davon. Vitamin D findet sich vor allem in fettreichem Fisch. Wer lieber vegetarisch isst, sollte zu Pilzen wie Champignons, Eierschwammerln oder Parasol greifen. Und Vitamin D ist auch in Milchprodukten enthalten, sie liefern also gleich die Kombination.

Natrium und Kalium

Natrium zählt zu jenen Nährstoffen, von denen die meisten Menschen tendenziell zu viel zu sich nehmen – nämlich in Form von Salz. Ein Überschuss beeinträchtigt aber die natürliche Fähigkeit der Blutgefäße, sich auszudehnen und zusammenzuziehen. Dadurch erhöht sich der Blutdruck, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall steigt. Kalium wiederum regt die Nieren an, überschüssiges Natrium auszuscheiden. Der Zusammenhang zwischen einer guten Kaliumversorgung und niedrigerem Blutdruck wurde bereits in vielen Studien nachgewiesen.

Kalium ist vor allem in Gemüse, Obst und Vollkornprodukten enthalten, davon sollte viel auf den Speiseplan kommen. Natrium – sprich Salz – reduziert man am besten, indem man auf hochverarbeitete Lebensmittel und Junkfood wie Chips und Ähnliches weitestgehend verzichtet. Also im Grunde befolgt man dafür genau jene Tipps, die man generell für eine gesunde Ernährung bekommt.

Eisen und Vitamin C

Eisenmangel, das ist vor allem für Frauen ein Thema. Fast die Hälfte von ihnen im gebärfähigen Alter hat tendenziell zu wenig von dem Spurenelement. Warum, das ist nicht ganz klar, allerdings dürfte die Regelblutung einiges damit zu tun haben. Denn Eisen ist im Blut enthalten, bei jeder Menstruation geht etwas davon verloren. Gleichzeitig scheint es Frauen schwerer zu fallen, ihre Speicher zu füllen. Ein Grund dafür könnte sein, dass viele weniger Fleisch essen. Das Eisen im Fleisch ist aber für den Körper aber besser verfügbar als jenes aus Pflanzen.

Um das Eisen, das man über die Ernährung potenziell bekommt, in maximalen Mengen aufnehmen zu können, sollte man es mit Vitamin C kombinieren. Deshalb sollte man eisenhaltige Lebensmittel, also Fleisch und Hülsenfrüchte, immer mit Vitamin-C-reichen Produkten gemeinsam essen, wie Zitrusfrüchten, Paprika, grünem Gemüse oder Petersilie. Es ist also absolut sinnvoll, dass man sein Wiener Schnitzel mit Petersilerdäpfeln isst und mit Zitrone beträufelt.

Wer Eisen substituiert, sollte immer darauf achten, dass es Präparate sind, die auch Vitamin C enthalten, das erhöht die Resorption deutlich. Und zwei Stunden vor und nach der Kapsel sollte man auf Kaffee, Schwarztee und Milch verzichten. Denn darin sind Stoffe enthalten, die die Eisenaufnahme wieder hemmen.

Vitamin B12 und Folsäure

Eines der Traumpaare in der Ernährung sind Vitamin B12 und Folsäure. Da bleibt auch alles in der Familie, denn Folsäure zählt zu den insgesamt acht B-Vitaminen. Ausreichend Vitamin B 12 hilft dem Körper, Folsäure aufzunehmen, die wiederum benötigt er für die Zellteilung und Replikation, mit der er absterbende Zellen ersetzt. Dieser Prozess der Zellteilung passiert im Verlauf des gesamten Lebens, vor allem aber bei Kindern in der Wachstumsphase. Außerdem teilen sich zum Beispiel jene Zellen sehr oft, die die Haarfollikel auskleiden.

Vitamin B12 ist ausschließlich in tierischen Produkten enthalten, also Fleisch, Eiern oder Milch. Menschen, die vegan leben, müssen es deshalb langfristig substituieren. Zu wenig davon kann langfristig die Nerven schädigen und erhöht das Demenzrisiko. Folsäure wiederum ist in Blattgemüse, Bohnen und generell Hülsenfrüchten, Nüssen und Sprossen enthalten. Wenn man also zum Beispiel Steak mit Fisolen isst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Kombination.

Zink und Kupfer

Ein Paar, das sich weniger ergänzt, stattdessen in friedlicher Kohabitation leben sollte, ist Zink und Kupfer. Denn die beiden Spurenelemente konkurrieren um die Aufnahmeplätze, die im Dünndarm zur Verfügung stehen. Wenn zu viel Zink vorhanden ist, kann Kupfer tendenziell weniger gut aufgenommen werden, ein Mangel kann entstehen.

Das bedeutet, man sollte, falls man Zink substituiert – manche tun das im Zuge von Infekten, um das Immunsystem zu unterstützen –, immer auch darauf achten, dass man genügend Kupfer aufnimmt, damit genug für den Körper zur Verfügung steht. Ausreichend Kupfer liefern Nüsse, Haferflocken oder Käse. (Pia Kruckenhauser, 15.7.2024)