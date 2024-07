England gegen Spanien - das heißt auch Jude Bellingham gegen Lamine Yamal. AFP/FABRICE COFFRINI/KIRILL KUDR

Die wohl schwerste Last auf die schon schwer strapazierten, schmalen Schultern des Chefs der Three Lions legte ein im Telegraph veröffentlichter Brief. "Lieber Gareth, tu es für mich, Sir Bobby und England", wandte sich die todkranke Trainerlegende Sven-Göran Eriksson vor dem großen Finale in Berlin direkt an Gareth Southgate. Der, so schrieb der an einem Pankreaskarzinom leidende Schwede Eriksson, sei mit Sicherheit der beste englische Trainer seit Alf Ramsey. Der Londoner war im Jahr nach dem Gewinn der Heimweltmeisterschaft 1966 für England als erst zweiter Exponent des Fußballs nach Sir Stanley Matthews von Queen Elisabeth II. in den Ritterstand erhoben worden.

Von Sir zu Sir

Die Weisheit "Never "ch"ange a winning team" hinterließ Ramsey den Trainern dieser Welt. Southgate hat das verinnerlicht und auch nach härtesten Kritiken trotz des Fortkommens im Turnier seinem Stamm um Kapitän Harry Kane die Treue gehalten. Und doch haben erst punktuelle Umstellungen den Vorstoß ins Finale ermöglicht, etwa die Beförderung von Kobbie Mainoo zum Startspieler.

Die Kritik an Southgate ist verstummt, ja es wurde schon ruchbar, dass der Vertrag des 53-jährigen Ex-Internationalen aus Watford ungeachtet des Finalergebnisses um zwei Jahre verlängert werden soll. Das trifft sich insofern gut, als England nur als Außenseiter ins Endspiel geht – je nach Gusto als klarer oder auch krasser. Das liegt weniger an der zuweilen gut verborgenen Qualität des englischen Personals als an der deutlich demonstrierten des spanischen. Die Truppe von Luis de la Fuente marschierte durchs Turnier wie das scharfe Messer durch den auf dem Jamonero ruhenden Pata Negra. Als etwas sehnig, um im Bild zu bleiben, hatten sich lediglich die deutschen Gastgeber erwiesen, die die Furia Roja im Viertelfinale in die Verlängerung zwangen.

Ein kleiner Trost für die Grande Nation: François Letexier aus Frankreich pfeift das Finale. Für den erst 35-jährigen Senkrechtstarter aus der Bretagne ist es schon das vierte EM-Spiel. IMAGO/www.imagephotoagency.it

Zum Abschluss nehmen Lamine Yamal, der am Tag vor dem Finale 17 Jahre alt wird, und Nico Williams, seit Freitag 22, den Rekord in die Flügelzange. Spanien kann auch dank ihrer jugendlichen Kraft und frühen Genialität, dank der Umsicht Rodris in der Schaltzentrale, dank der Gewandtheit und Abschlussstärke eines Dani Olmo, dank der Abgeklärtheit eines Dani Carvajal und der Unverdrossenheit eines Marc Cucurella selbst in den haarigsten Situationen, im fünften Finale den vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012 einfahren.

"Wir schaffen dieses Gefühl der Hoffnung. Die Menschen träumen und freuen sich", sagte Trainer de la Fuente, der während der EM dem Ruch entkam, bloß ein Überbleibsel der Verbandspräsidenten-Ära von Luis Rubiales zu sein. Nach dem 0:2 in der EM-Quali gegen Schottland im März 2023 hatten spanische Medien noch von einer Auswahl "ohne Talent und Charakter" geschrieben. De la Fuente hat das beherzigt und den Turnaround geschafft. Gegen England erwartet er ein "riesiges Spektakel". Gegen einen körperlich sehr starken Gegner sollen seine Schützlinge "unseren Stil durchsetzen, das Spiel dominieren".

Prinz gegen König

Auch auf der Ehrentribüne haben die Spanier ein Übergewicht, sie können Prinz William König Felipe VI. entgegenstellen. Quasi ein Remis ergeben die Regierungschefs Pedro Sanchez und Keir Starmer, der den Engländern im Fall des Triumphes einen Feiertag in Aussicht stellte, ohne sich aber bezüglich der Auswirkungen der Ausrufung festzulegen.

So oder so wäre der erste Titelgewinn seit 58 Jahren, der zweite in der Männergeschichte des Fußballmutterlandes, ganz abgesehen von der nahezu kitschigen Pointe, dass Kapitän Kane nach seinem vergeblichen Anlauf im ersten Jahr bei den Bayern just mit dem Nationalteam seine erste Trophäe gewinnt, epochal zu nennen.

Wie schrieb der 76-jährige Eriksson noch? "Man kann gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig der Sonntag für die Zukunft des englischen Fußballs sein könnte. Über Generationen hinweg werden junge Mädchen und Jungen für den Fußball begeistert werden." (Sigi Lützow, 13.7.2024)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum Fußball-EM-Finale Spanien - England am Sonntag in Berlin:

Spanien - England (Berlin, 21.00 Uhr/live ServusTV und ARD, SR Letexier/FRA)

Spanien: 23 Simón - 2 Carvajal, 3 Le Normand, 14 Laporte, 24 Cucurella - 16 Rodri, 8 Ruiz - 19 Yamal, 10 Olmo, 17 Williams - 7 Morata

Ersatz: 1 Raya, 13 Remiro - 4 Nacho, 22 Navas, 5 Vivian, 12 Grimaldo, 6 Merino, 15 Baena, 18 Zubimendi, 21 Oyarzabal, 9 Joselu, 11 Ferran Torres, 25 Lopez, 26 Perez

Es fehlt: 20 Pedri (verletzt)

England: 1 Pickford - 2 Walker, 5 Stones, 6 Guéhi, 12 Trippier - 26 Mainoo, 4 Rice - 7 Saka, 10 Bellingham, 11 Foden - 9 Kane

Ersatz: 13 Ramsdale, 23 Henderson - 3 Shaw, 8 Alexander-Arnold, 14 Konsa, 15 Dunk, 22 Gomez, 16 Gallagher, 24 Palmer, 25 Wharton, 17 Toney, 18 Gordon, 19 Watkins, 20 Bowen, 21 Eze