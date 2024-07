Das Equipment für die Bergtouren schnallte sich Michael Strasser an sein Rennrad. Die Ausrüstung wog 13,5, das Rad 6,5 Kilo. Markus Frühmann

Der Wind blies so heftig, dass ihm beim Aufstieg zum Gipfel schon Leute entgegenkamen. Zu gefährlich. Michael Strasser ging weiter, die letzten hundert Höhenmeter auch auf allen vieren. "Ich bin ziemlich leer. Jede Böe kann bedeuten, dass man, na ja, in Italien ist", sagt Strasser in einer Instagram-Story. In Italien sein, das hieße in diesem Fall: nach Italien abstürzen.

Strasser hat es von der Dufourspitze kommend gesund ins Tal nach Zermatt geschafft. Das war der Schlüssel zum Rekord: So schnell wie niemand zuvor erreichte der 41-Jährige Anfang Juli den jeweils höchsten Berggipfel in den sieben Alpenländern per Rad und zu Fuß. Das Projekt 771 Solo führte ihn

Nach sieben Tagen, zehn Stunden, 56 Minuten kam Strasser ins Ziel im Tal in Mojstrana.

"Das war die körperlich heftigste Woche meines Lebens", sagt der Wiener dem STANDARD. "Die Intensität hätte ich nicht länger ausgehalten." Am ersten Tag hakte er Mont Blanc und Gran Paradiso ab, danach schlief er drei Stunden, an den Folgetagen jeweils nur noch zwei. Strasser hat inzwischen 20 Jahre Erfahrung im Extremsport, 771 Solo ist sein dritter Rekord. Vor sechs Jahren radelte er 23.000 Kilometer von Alaska bis Patagonien in etwas mehr als zwölf Wochen. Schon 2016 hatte er Afrika mit dem Rad durchquert, war 11.000 Kilometer von Alexandria nach Kapstadt in unter fünf Wochen gefahren.

711 Solo brachte Strasser auf die Gipfel der sieben Alpenländer. Michael Strasser

Den Kopf ausgetrickst

Im Gegensatz zu früheren Projekten war Strasser diesmal auf sich allein gestellt. Er fuhr mit dem Rad zum Startpunkt für Gipfeltouren, wechselte von Rad- in Bergschuhe und stürmte zur Spitze. In Italien musste er das Rad am Fuß des Gran Paradiso auf einem Müllplatz abstellen. "Das war mir sehr unangenehm. Die sechs Stunden am Berg hatte ich immer ein schlechtes Gefühl. Hat mich jemand beobachtet, wie ich das Rad abgestellt habe?" Er hatte ein Schloss, aber das diente nur der Psyche. "Jeder Leatherman hätte das durchtrennt."

Niemand packte einen Leatherman aus, Strasser setzte seine Tour fort. Das Rad wog mitsamt der Ausrüstung 20 Kilo. Für harte Phasen hatte

er sich ein Motto zurechtgelegt: "Wenn du ein Problem nicht lösen kannst, dann mach kein Problem daraus." Trotzdem lässt er im Rennen Emotionen zu, er kann sie als Extremsportler gut einordnen:

"Ich mag es, wenn es richtig hart wird. Wenn man allein unterwegs ist, braucht man nicht sudern. Man darf nicht in Selbstmitleid verfallen."

Strasser versucht, sich mental auszutricksen, indem er ultralange Distanzen auf kleine, machbare Teilstücke herunterbricht. Noch 50 Kilometer bis zum nächsten Anstieg, noch sieben Kehren bis zum Ende der Passstraße, noch zehn Minuten bis zur Klopause.

Und dann ist noch das Hummel-Tattoo am Unterarm. Strasser hat es sich stechen lassen, nachdem eine enge Freundin an ALS verstorben war. Die Hummel erinnert ihn an die Freundin, das verschafft ihm in schweren Rennen eine Vogelperspektive. Das Leben ist nicht selbstverständlich, das Quälen auf der Strecke wird zum Privileg.

Bei Wind und Wetter: Die Zeit lief immer mit. Michael Strasser

Hinten wird die Ente fett

Leise Kritik gab es an Strassers Aufstiegen auf Gletscher, die meist in Seilschaften erfolgen. "Das, was ich mache, war gut überlegt", sagt Strasser. "Ich bin kein Draufgänger." Zwei Jahre bereitete er sich auf das Projekt vor, besichtigte die Strecke. Ehefrau Kerstin sagt: "Er riskiert nie Kopf und Kragen. Gesund ins Ziel zu kommen ist oberste Prämisse."

Zum Rennstart galt das Motto: Hinten wird die Ente fett. Schnelle Zeiten werden hinten raus geschaffen, am Anfang darf man sich nicht zerstören. Trotzdem ging zu Beginn etwas kaputt. Strasser holte sich am Mont Blanc Frostbeulen. Nach der Zielankunft wurden die Schmerzen größer, er fürchtete bleibende Schäden.

Seit Donnerstag kann er diese ausschließen, die Frostblasen wurden geöffnet und gereinigt, zur Vorsicht nimmt er Antibiotika. Zwei Wochen darf er keine geschlossenen Schuhe tragen, was zu verschmerzen ist: "Das Wetter ist dafür eh perfekt."

Strasser gibt Sportkurse und hält Vorträge für Unternehmen. So finanzierte er sich das Projekt, Sponsoren halfen mit. Die Strecke zeichnete er mit Brustgurt und Powermeter auf dem Rad auf, Abschnitte lud er zeitnah auf der Plattform Strava hoch. Die Leistungen sind dort für alle einsehbar. Fans konnten ihn via GPS-Tracker verfolgen, auf österreichischen Straßen hätten ihn mehr und mehr Leute angefeuert, sagt Strasser. Manche schauten auf Webcams von Berggipfeln, ob sie Strasser entdecken, und schickten ihm Screenshots.

Noch ein Gipfelerfolg. Im Hintergrund die Madonnenstatue des Gran Paradiso. Michael Strasser

Gefahr im Straßenverkehr

Aus der Qual schöpft Strasser Genugtuung. "Die schönsten Werte im Leben gibt es nicht für Geld", sagt er. "Für mich hat Materielles keinen Stellenwert." Die Erlebnisse auf der Dufourspitze seien "grenzwertig, aber im Rahmen" gewesen. Mehr Gefahr ortete er im Straßenverkehr.

Vor zwei Jahren verunfallte Strasser schwer, ein Lkw hat ihn auf einem Radweg überfahren. Um das Erlebnis aufzuarbeiten, begab er sich in Psychotherapie. "Ich bin im Kopf nach wie vor angespannt, wenn ich im Verkehr fahre. Du bist abhängig davon, dass andere Verkehrsteilnehmer aufmerksam sind." Manche würden Geschwindigkeiten von Radfahrern unterschätzen, andere seien abgelenkt. "Die wenigsten machen das absichtlich. Aber es ist so."

Im Ziel gab es ein emotionales Wiedersehen mit Ehefrau Kerstin. Markus Frühmann

In den kommenden Wochen will Strasser Zeit mit der Familie aufholen, die er in der Vorbereitung auf 771 Solo verloren hat. Gut möglich, dass er wieder auf allen vieren geht. Sein Sohn Moritz will unterhalten werden. Er ist zwei Jahre alt. (Lukas Zahrer, 13.7.2024)