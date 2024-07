Selenskyj mit Putin verwechseln, Kamala Harris mit Trump – und dann doch eine luzide Analyse der Weltlage zu liefern: Das ist US-Präsident Joe Biden beim Nato-Gipfel in Washington. Der Mann ist/war ein guter Präsident. Er hat ein riesiges, dringend notwendiges Infrastrukturprojekt für die USA aufgestellt, er hat den Westen angesichts der offenen russischen Aggression (und der schleichenden chinesischen Aggression) zusammengehalten. Und vor allem ist er nicht Donald Trump, ein gefährlicher Hemmungsloser.

Hat Namen verwechselt: US-Präsident Joe Biden. IMAGO/Chris Kleponis

Es ist eine Tragödie, wie sich alles auf die Defizite Bidens konzentriert, während die Tatsache, dass Trump absolut ungeeignet für das Amt ist, irgendwie "underreported" bleibt. Fünf Minuten live von Trumps Tiraden sind furchteinflößender als die wochenlange Beschäftigung mit dem Abbau von Biden.

Kluge US-Kommentatoren und -Politikberater schlagen vor, mit einem blitzartigen, aber breit angelegten Diskussionsprozess die beste(n) Alternative(n) für Biden zu finden. Das wäre demokratisch und öffentlichkeitswirksam zugleich. Vorher müsste Biden allerdings verzichten.

So eine Situation war noch nie da. Es ist die gefährlichste Situation seit Jahrzehnten. Die Zukunft der Führungsmacht des demokratischen Westens hängt in der Schwebe wie noch nie. Das Einzige, was wir hier in Europa tun können, ist, mit aller Kraft darauf hinzuarbeiten, dass unsere Mini-Trumps nicht die Oberhand bekommen. (Hans Rauscher, 12.7.2024)